La Escuela de Salud CEU acerca la prevención y los primeros auxilios a mayores y colectivos vulnerables de la provincia de Alicante

La Escuela de Salud CEU, una iniciativa de la Universidad CEU Cardenal Herrera en Elche, ha puesto en marcha este mes de octubre un completo programa de actividades dirigido a personas mayores y colectivos vulnerables de distintos municipios de la provincia. El objetivo es claro: empoderar a la población en el cuidado de su propia salud a través de la prevención, la educación sanitaria y la adquisición de habilidades básicas en primeros auxilios.

En sus ocho años de trayectoria, la Escuela ha ofrecido más de 20.000 intervenciones de salud en distintas localidades, convirtiéndose en un referente en la promoción del bienestar comunitario y en la conexión entre la universidad y la sociedad.

Controles de salud y talleres en Santa Pola

El programa arrancó el pasado 3 de octubre en Santa Pola, con la instalación de carpas informativas y sanitarias en la vía pública. Estudiantes de titulaciones como Enfermería y Fisioterapia, acompañados por profesorado, realizaron controles gratuitos de tensión arterial y glucosa, además de ofrecer consejos prácticos de hábitos saludables a los asistentes.

La jornada sirvió como punto de partida de un calendario que recorrerá distintas localidades de la provincia a lo largo del mes.

Escuela de Salud en Santa Pola. / INFORMACIÓN

San Fulgencio: colegios, asociaciones y familias

La siguiente parada será San Fulgencio, donde la Escuela de Salud CEU ha programado actividades en distintos espacios comunitarios.

En los centros escolares de la localidad, se impartirán charlas de primeros auxilios adaptadas a escolares , fomentando desde edades tempranas la capacidad de reacción ante emergencias.

de la localidad, se impartirán charlas de , fomentando desde edades tempranas la capacidad de reacción ante emergencias. La formación también llegará a la asociación de familiares y pacientes con Alzheimer , con contenidos orientados a cuidadores y familiares para mejorar la atención cotidiana.

, con contenidos orientados a cuidadores y familiares para mejorar la atención cotidiana. En la asociación de diabéticos, los talleres estarán centrados en la higiene y la vestimenta adecuada en personas con diabetes, con pautas prácticas para prevenir complicaciones.

Con este despliegue, la CEU refuerza su presencia en el ámbito rural, acercando la educación sanitaria a contextos en los que no siempre se cuenta con formación específica en salud.

Elche: talleres en la Plaza de Baix

El próximo 16 de octubre, la Plaza de Baix de Elche se transformará en un gran espacio de formación ciudadana en salud. Durante toda la jornada, la Escuela de Salud CEU ofrecerá talleres prácticos de reanimación cardiopulmonar (RCP), maniobra de Heimlich y posición lateral de seguridad.

Además, se realizarán actividades de sensibilización en hábitos saludables y demostraciones en directo de las principales maniobras de emergencia. Una oportunidad para que cualquier ciudadano pueda adquirir conocimientos que, en una situación crítica, pueden salvar vidas.

Las actividades del Mes del Mayor de la Escuela de Salud CEU han comenzado en Santa Pola y continuarán en San Fulgencio y Elche. / INFORMACIÓN

Ocho años de compromiso con la salud

Desde su creación en 2016, la Escuela de Salud CEU ha tejido una red de colaboración con ayuntamientos, asociaciones de pacientes y entidades sociales de la provincia de Alicante. La filosofía es siempre la misma: acercar el conocimiento universitario a la población, con especial atención a mayores, pacientes crónicos y colectivos en riesgo.

El Mes del Mayor se ha consolidado como uno de los hitos anuales más importantes de esta iniciativa, al reforzar la idea de que la salud no es solo responsabilidad de los profesionales sanitarios, sino también una herramienta de empoderamiento ciudadano.

Un calendario con vocación social

Las actividades del Mes del Mayor de la Escuela de Salud CEU han comenzado en Santa Pola y continuarán en San Fulgencio y Elche durante todo el mes de octubre. El programa incluye controles de salud, charlas en colegios, talleres para asociaciones de pacientes crónicos y familiares, y una gran jornada de primeros auxilios en la Plaza de Baix.

Desde 2016, esta iniciativa de la Universidad CEU Cardenal Herrera en Elche ha desarrollado más de 20.000 intervenciones de salud comunitaria, consolidándose como un proyecto de formación práctica para los estudiantes y de impacto directo para la sociedad alicantina.