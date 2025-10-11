La UA investiga sobre la toma de decisiones bajo riesgo, la salud pública y la competencia económica

Investigadores del departamento de Fundamentos del Análisis Económico de la Universidad de Alicante desarrollarán el proyecto Measurement, Health and Competition para investigar cómo las personas toman decisiones complejas en contextos reales, utilizando herramientas teóricas, experimentales y computacionales para mejorar la comprensión de la racionalidad humana, el comportamiento bajo riesgo e incertidumbre, la salud pública y la competencia económica.

El proyecto, liderado por Hans Bleichrodt y por Carmen Beviá, se centra en la economía conductual, un campo que combina economía, psicología, neurociencia e informática para analizar cómo las personas toman decisiones.

Los investigadores señalan que “la economía del comportamiento es ampliamente reconocida como uno de los campos más transformadores de la economía en la actualidad”. De naturaleza interdisciplinar, según explican, “combina el marco económico tradicional con la psicología, la neurociencia, la informática y muchas otras disciplinas”, de modo que “este amplio alcance no solo enriquece los fundamentos conceptuales y teóricos del campo, sino que también amplifica su potencial para aplicaciones en el mundo real”.

El estudio se estructura en tres áreas principales: medición en entornos complejos, aplicaciones en salud y dinámicas de competencia.

En la primera, se desarrollan métodos para evaluar la racionalidad, las preferencias y la percepción del riesgo en situaciones de decisión complejas.

En el área de salud, se explora cómo herramientas conductuales pueden mejorar el acceso y la efectividad de intervenciones como el tamizaje de cáncer.

Finalmente, en la tercera área, el proyecto pretende mostrar cómo en entornos estratégicos los cambios sutiles en la forma de juego pueden generar grandes diferencias en la forma en que se comportan los individuos y en las formas en que las organizaciones comparten tecnología y enfrentan la amenaza de quiebra.

Este proyecto ha obtenido una financiación de 550.000 euros para cuatro años, concedida dentro del programa Prometeo para grupos de investigación de excelencia de la Generalitat Valenciana.

Grupo de investigación

El grupo de investigación combina un conjunto único de competencias que aseguran una cobertura integral de los objetivos del proyecto. Han Bleichrodt lidera el área de economía del comportamiento y salud y destaca por su experiencia en la medición de preferencias y decisiones bajo incertidumbre.

Carmen Beviá, experta en teoría de juegos, aporta una sólida perspectiva en el análisis estratégico y el diseño de mecanismos, aspectos centrales del proyecto, especialmente en lo relativo a competencia y decisiones estratégicas en escenarios dinámicos.

Giovanni Ponti, junto con Adam Sanjurjo, David Jiménez y Coralio Ballester, fortalece el proyecto al integrar enfoques empíricos, experimentales y teóricos en economía del comportamiento y redes. Por otro lado, Joel Sandonís y Ramón Faulí-Oller añaden profundidad al estudio de la organización industrial y la dinámica de los mercados.