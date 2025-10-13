Una fachada vegetal "made in Alicante" para depurar aguas residuales

Una fachada vegetal que imita a los humedales, puede depurar aguas residuales, mejora la eficiencia energética del edificio, reduce la carga térmica y que mejora la calidad del aire. Es el último trabajo que ha nacido en el seno de la Universidad de Alicante, en colaboración con la Cátedra Unesco de Sostenibilidad de la Universidad Politécnica de Cataluña. La tecnología se presenta como una solución ante el cambio climático y está orientada a sectores como la construcción sostenible, la gestión de aguas urbanas, el paisajismo y la eficiencia energética.

La fachada está compuesta por cartuchos diseñados para integrar vegetación en entornos urbanos que posibilita la depuración y reutilización de aguas y que simula el funcionamiento de los humedales.

El investigador y profesor de Arquitectura de la UA Antonio Maciá es responsable de este proyecto, en el que está implicado el grupo de ensayo, simulación y modelización de estructuras (GRESMES) y que cuenta con la participación de Jordi Morato, de la Cátedra Unesco de Sostenibilidad de la UPC, y los arquitectos Salvador Serrano y Ágata Alcaraz.

Maciá resalta que la fachada vegetal “dispone de un sistema de flujo híbrido, vertical y horizontal, que reproduce el comportamiento de un humedal construido, posibilitando la depuración y reutilización de aguas residuales urbanas o grises”.

De esta manera, indica que “la clave de esta tecnología radica en que combina el concepto de los humedales construidos con las fachadas vegetadas, por lo que, además de ser una pared verde, el sistema también imita cómo un humedal natural purifica el agua”.

Así, según añade, “soluciona un problema clave en el desarrollo de infraestructuras verdes urbanas, al integrar un sistema hidropónico (cultivo sin tierra) de depuración de agua en una estructura vertical de forma modular, eficiente y replicable,que permite su aplicación real en edificaciones”.

Maciá explica que “cada cartucho tiene una o varias macetas con plantas por las que circula agua de manera interna, con un flujo híbrido, es decir, que el agua se mueve tanto vertical como horizontalmente a través de las raíces de las plantas”.

Jardín vertical interior en el Hotel Gaia B3, de Bogotá, obra del biólogo alicantino Ignacio Solano, en colaboración con Groncol. / EfeVerde / Paisajismo Urbano

Depura aguas residuales

De este modo, según añade, “el movimiento y el contacto con las raíces de las plantas permiten tratar y depurar aguas residuales urbanas, como las aguas grises generadas en entornos urbanos”, de forma que “el agua tratada puede entonces reutilizarse para fines que no requieren que sea potable”.

Además, el investigador señala que la estructura “aporta valor estético y ambiental y su diseño modular facilita la instalación y mantenimiento, adaptándose a diferentes tipologías arquitectónicas”.

El Servicio de Transferencia de los Resultados de la Investigación (OTRI) ha lanzado una oferta tecnológica para encontrar entidades interesadas en validar, aplicar o explotar comercialmente esta fachada vegetal multifuncional.

En concreto, las vías de colaboración incluyen la licencia de patente para su desarrollo industrial y comercialización; la posibilidad de desarrollar proyectos conjuntos de demostración o adaptación, aplicados a edificios, equipamientos o espacios urbanos reales; así como la participación en convocatorias públicas vinculadas a sostenibilidad, eficiencia energética o soluciones basadas en la naturaleza.

Además, por su parte, la Universidad de Alicante ofrece asesoramiento técnico y científico por parte del equipo investigador, con posibilidad de adaptar la solución a distintos sectores o contextos.