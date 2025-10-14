El CEU de Elche analiza el nuevo sistema de los MASC tras la aprobación de la Ley Orgánica 1/2025

El próximo lunes 27 de octubre, el Aula Magna del Centro de Carmelitas del CEU en Elche acogerá una jornada que situará en el centro del debate jurídico los Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos (MASC). Bajo el título “Hacia un nuevo sistema de los MASC: un análisis desde la Ley Orgánica 1/2025”, expertos del ámbito académico, profesional y judicial analizarán las implicaciones de la reforma legislativa recientemente aprobada, que marca un antes y un después en la forma de abordar los conflictos fuera de los tribunales.

La jornada, organizada por la Universidad CEU Cardenal Herrera en Elche en colaboración con la Generalitat Valenciana, reunirá a especialistas en Derecho Procesal, representantes de la abogacía institucional, mediadores y magistrados para reflexionar sobre los retos que plantea la nueva normativa.

El acto será inaugurado por Cristina Orts Ruiz, adjunta al Vicerrectorado del Campus de Elche; Ana Isabel Mateos Ansótegui, vicedecana de la Facultad de Derecho, Empresa y Ciencias Políticas; Álvaro Martínez Fernández, coordinador del convenio de actividades; y María Dolores Cano Hurtado, profesora titular de Derecho Civil y coordinadora de la jornada.

Análisis desde la academia y la abogacía

La primera intervención correrá a cargo de Verónica López Yagüe, profesora titular de Derecho Procesal en la Universidad de Alicante y directora del Programa de Estudios Propios en Mediación, que abordará los MASC en el escenario abierto por la Ley Orgánica 1/2025 desde la perspectiva del Derecho comparado.

Posteriormente, Marta Martínez i Gellida, presidenta de la Comisión de Métodos Adecuados de Solución de Controversias del Consejo General de la Abogacía Española, analizará la incidencia de la nueva normativa en el ejercicio profesional de la abogacía, planteando las exigencias de procedibilidad y las consecuencias jurídicas derivadas.

La mediación frente a otros modelos

La jornada contará también con la participación de María Dolores Martínez-Mena López, letrada y mediadora, presidenta del Centro de Mediación del Colegio de Abogados de Elche (CEMICAE), quien expondrá un análisis comparado entre la mediación y la conciliación privada.

A continuación, Nadia Mesa del Castillo, presidenta de la European Network for Collaborative Practice, ofrecerá una ponencia sobre el derecho colaborativo y su potencial como vía eficaz para la resolución de conflictos.

Impacto en los juzgados

El bloque de intervenciones se cerrará con la ponencia de Virginia Miranzo Gambín, juez titular del Juzgado de Primera Instancia nº 6 de Elche, quien valorará el impacto de la Ley Orgánica 1/2025 en los juzgados y ofrecerá una primera evaluación de sus efectos prácticos a los seis meses de su entrada en vigor.

Tras las ponencias, a partir de las 18:00 horas, se celebrará una mesa redonda y turno de preguntas, moderada por María Rosa García Vilardell, que permitirá la interacción con el público asistente, tanto en formato presencial como online.

Inscripción abierta

La asistencia a la jornada es gratuita, con inscripción previa a través del formulario habilitado en la web del CEU. El encuentro podrá seguirse en formato presencial u online, con el objetivo de facilitar la participación tanto de profesionales como de estudiantes y ciudadanos interesados en conocer de primera mano los cambios que introduce la nueva Ley Orgánica 1/2025 en el ámbito de la justicia.