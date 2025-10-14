El Experto Universitario en Fisioterapia de Suelo Pélvico del CEU Elche arranca su 9ª edición con un 100% de empleabilidad

El CEU de Elche ha inaugurado la novena edición del Experto Universitario en Fisioterapia de Suelo Pélvico, un posgrado pionero en España que se ha convertido en referencia nacional por su rigor académico, su enfoque clínico y su estrecha vinculación con la realidad sanitaria. Con una empleabilidad del 100% de sus egresados, este programa responde a una necesidad social en crecimiento: el abordaje integral de las disfunciones del suelopélvico, tanto en mujeres como en hombres, y en pacientes oncológicos.

De una necesidad social a un posgrado de referencia

Hace casi una década, cuando las profesoras Cristina Orts y Cristina Salar impulsaron la primera edición de este posgrado, lo hicieron con una convicción clara: dar respuesta a una necesidad sanitaria y social que apenas tenía cobertura formativa en España. “Cuando lo creamos atendía a una necesidad social evidente. Existía una alta demanda del abordaje de las patologías de la esfera pélvica y muy poca formación específica para fisioterapeutas. A lo largo de estos años hemos ido adaptando el programa tanto a la evidencia científica como a las necesidades reales de la sociedad”, explican sus codirectoras.

Nueve ediciones después, el Experto Universitario en Suelo Pélvico se ha consolidado como una formación de referencia nacional, con un programa que evoluciona de forma constante y que ha abierto el campo de trabajo de cientos de fisioterapeutas.

Nuevas patologías y perfiles de pacientes

El abordaje del suelo pélvico ha trascendido ya el marco clásico de la incontinencia o los problemasginecológicos. Hoy, cada vez más especialistas identifican la relación entre esta área y dolencias como lumbalgias, pubalgias, alteraciones de cadera o disfunciones relacionadas con la pisada o la articulacióntemporomandibular.

“Cada vez es más conocido y eso ha hecho que compañeros comiencen a derivar patologías que tradicionalmente eran tratadas desde la musculoesquelética o el dolor. Ahora sabemos que muchas de ellas tienen relación directa con el suelo pélvico”, subrayan Orts y Salar.

Sesión de suelo pélvico con pacientes que han padecido cáncer de mama. / INFORMACIÓN

Otra de las realidades emergentes es el aumento de pacientes oncológicos que requieren fisioterapia especializada para abordar las secuelas de cirugías, radioterapia o quimioterapia. El posgrado ha sabido incorporar este ámbito en su plan de estudios, preparando a los profesionales para dar respuesta a un colectivo en crecimiento.

Y un dato significativo: cada vez más hombres acuden a consulta por patologías vinculadas al suelo pélvico. El tabú que durante años invisibilizó este problema en varones comienza a romperse, y con ello crece también la necesidad de fisioterapeutas capacitados en esta especialidad.

Una disciplina integrada en el trabajo multidisciplinar

El reconocimiento del suelo pélvico como área de atención fisioterapéutica no solo ha llegado desde la sociedad, también desde la comunidad médica. Hoy, urólogos, ginecólogos, oncólogos, coloproctólogos, internistas o digestivos derivan pacientes a fisioterapeutas expertos en esta materia.

Esa colaboración se refleja también en la estructura del posgrado del CEU, donde la visión clínica del médico y el abordaje fisioterapéutico se integran en un itinerario multidisciplinar. El objetivo es formar profesionales capaces de comprender la complejidad del paciente en todas sus dimensiones y coordinar su trabajo con otros especialistas.

Un 100% de empleabilidad que lo convierte en referente

Pocas titulaciones pueden presumir de cifras tan contundentes: el 100% de los alumnos del Experto Universitario en Fisioterapia de Suelo Pélvico encuentra trabajo antes incluso de finalizar el posgrado. La demanda de especialistas es tan alta que, según explican sus codirectoras, Cristina Orts y Cristina Salar, cada mes reciben ofertas de clínicas y profesionales que superan la capacidad de respuesta de los fisioterapeutas formados en esta disciplina.

Este éxito laboral tiene varias explicaciones. En primer lugar, la creciente demanda social y clínica de profesionales capaces de abordar las patologías relacionadas con el suelo pélvico, un campo cada vez más reconocido en la práctica sanitaria.

A ello se suma el rigor académico del programa, que combina la evidencia científica más reciente con la práctica clínica y la investigación aplicada, y que ofrece al alumnado una formación integral con un marcado carácter práctico. Finalmente, también juega un papel determinante la red de contactos profesionales que el CEU en Elche ha tejido a lo largo de estos años, gracias a convenios y colaboraciones con centros sanitarios y clínicas de referencia que demandan de manera constante nuevos especialistas.

Para muchos egresados, este título se convierte no solo en una especialización de prestigio, sino también en una puerta directa de entrada al mercado laboral, en un ámbito que garantiza empleo inmediato y que se encuentra en plena expansión.

Un programa en constante actualización

La clave de la permanencia y el éxito de este posgrado ha sido su capacidad de adaptación. En nueve ediciones, el plan de estudios se ha transformado siguiendo dos brújulas: la evidencia científica internacional y las demandas sociales emergentes.

Esta evolución se ha traducido en la incorporación de nuevas tecnologías de evaluación y tratamiento del suelo pélvico, en la adaptación de protocolos específicos para pacientes oncológicos y en la inclusión de contenidos dirigidos a la atención de patologías masculinas. Asimismo, el programa fomenta el uso de herramientas de investigación clínica que permiten a los estudiantes desarrollar también una visión académica de la especialidad.

“La sociedad avanza, y nosotros también. Cada curso incorporamos nuevas herramientas tecnológicas y los avances más recientes en evidencia científica para garantizar la calidad docente, investigadora y clínica que se espera en un entorno universitario”, concluyen las codirectoras.