Los ayuntamientos de la provincia de Alicante "catean" en inglés, excepto en estas cuatro comarcas

Los ayuntamientos y las empresas de la Comunidad Valenciana también suspenden en inglés. Así lo refleja un estudio realizado por investigadores de la Universidad de Alicante (UA), la presencia de este idioma en medios telemáticos de las Administracines locales y mercantiles del sector servicios es muy marginal. Solo en las webs de las universidades destacan los contenidos traducidos a este idioma.

La investigación, publicada en la revista Treballs de Sociolingüística Catalana, analiza los contenidos digitales de más de 540 ayuntamientos valencianos, casi 400 empresas y 88 universidades europeas de entornos multilingües incluidas en el ranking de Shanghái.

En el caso de los ayuntamientos, los contenidos en inglés no superan el 7 %. El castellano es dominante con un 90 %, mientras que el valenciano ha ganado espacio en los últimos años, pasando del 46 % en 2005 hasta el 70 % en 2017.

Por territorios, la provincia de Alicante es la única que presenta un patrón distinto, con una mayor presencia de textos traducidos debido al alto peso de turistas y residentes extranjeros del norte de Europa y, principalmente, del Reino Unido.

La excepción está en las comarcas de la Marina Alta (39,4), Marina Baixa (27,8), El Comtat (20,8) y Bajo Segura (18,5), donde los porcentajes son mayores comparables a los de las Islas Baleares, región donde también se traduce al alemán, mientras que en el resto del territorio valenciano el uso del inglés es prácticamente inexistente.

A partir de los datos, “hemos observado que, en el dominio lingüístico valenciano, los portales en inglés aparecen solo si ya existen en catalán y en español, es decir, la ampliación a una tercera lengua se plantea si las dos oficiales ya están garantizadas”, apuntan los investigadores de la UA. Respecto a las redes sociales, solo un 3,9% de los municipios con Facebook redactan alguna información en lengua extranjera. El porcentaje es aún más bajo en otras plataformas.

El objetivo del estudio es mostrar el nivel de uso que alcanza el inglés en un entorno donde existen dos lenguas cooficiales: el castellano y el valenciano. En concreto, “hemos puesto el foco en tres ámbitos o tipos de organización vinculados a la internacionalización: el económico (empresas), el político (ayuntamientos) y el cultural (universidades)”, explican los autores y profesores del Departamento de Sociología II de la UA Lluís Català, Clemente Penalva y Rodolfo Martínez.

Empresas de servicios, en la cuerda floja con el valenciano

En las empresas valencianas de servicios, más del 14 % publican sus páginas web en inglés, pero contrasta con el valenciano, que se limita a un irrelevante 1 %. En redes sociales, las cifras son generalmente bajas: en Facebook los mensajes en inglés son escasos, en Twitter (X) o Instagram rondan el 10 % y no superan el 20 % en YouTube.

No obstante, el sector inmobiliario y el financiero registran cerca del 60 % de su contenido traducido. También se observa un mayor uso del inglés en empresas grandes y con alto capital social, que seguramente disponen de más recursos para traducciones y que, además, tienen clientes internacionales. Por territorios, su penetración es mayor en la provincia de Alicante, con un 21 %, frente al 16 % de Castellón y el 10,3 % de Valencia. “Este dato, nuevamente, se debe al peso de los británicos y otros europeos del norte en la Marina Alta, pero también en la Marina Baixa y en la Vega Baja”, señalan los sociólogos de la UA.

Por último, las universidades son las que más traducen en el idioma de Shakespeare, especialmente en las webs donde se ofertan los diferentes estudios, en parte, porque se convierten en una herramienta de captación de estudiantes internacionales. En cambio, en redes sociales y noticias, la lengua predominante sigue siendo la oficial del Estado y el inglés ocupa un papel muy secundario.

En este ámbito, señalan los autores del artículo, “las universidades de la Xarxa Vives, entre ellas las valencianas, destacan en el contexto europeo por combinar el uso del inglés y del catalán, ofreciendo un modelo real de multilingüismo”, añaden.

Este trabajo ha sido financiado con ayudas para el fomento de la investigación y estudios en planificación lingüística y lingüística aplicada en 2017, 2019 y 2022 por la Conselleria de Educación.