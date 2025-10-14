La UA imparte una formación dirigida a personas con trastorno autista

La Universidad de Alicante ha inaugurado el curso de una microcredencial universitaria dedicada especialmente a personas con trastorno del espectro autista (TEA). Hasta el 24 de noviembre, 15 estudiantes asistirán a este programa docente titulado “Diseño Gráfico y Preimpresión: Habilidades Clave para el Empleo Digital” en el campus de la institución académica alicantina.

Esta iniciativa docente de 15 créditos del European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) surgió a petición de la asociación Asperger Alicante-TEA (Aspali) a la UA y pretende formar en diseño gráfico y preimpresión.

Inclusión

Será impartida por Ofelia Maldonado, especialista en esta materia, y está dirigida por Adelaida Lillo, profesora del Departamento de Análisis Económico Aplicado. Junto a ellas, ha inaugurado el curso Esther Gallego, directora del Servicio de Promoción del Empleo e Inclusión Social de la UA.

Instantes de la primera clase del curso, con Lillo, Gallego y Maldonado, de izquierda a derecha / INFORMACIÓN

El objetivo del curso pasa por “dotar al alumnado de las competencias técnicas básicas en diseño gráfico digital y procesos de preimpresión adaptadas al mercado laboral actual".

También "favorecer la empleabilidad digital mediante la capacitación práctica en herramientas de diseño y producción gráfica”, explica la directora.

Mujeres

En el mismo sentido, destacan objetivos como impulsar la igualdad de oportunidades mediante el diseño de contenidos accesibles y con perspectiva de género, especialmente enfocados en mujeres con TEA.

Así como introducir el uso del inglés técnico en el entorno de trabajo digital o fomentar la conexión con el entorno profesional del diseño gráfico a través de metodologías activas y ejemplos reales, entre otros.

Empresas

Además, según explica Lillo, este curso pretende “ser el inicio de otros muchos que apuesten por la inclusión y la igualdad, ya que representan un interés de empresas, entidades y asociaciones en acceder a formación contrastada y de calidad”.

Es decir, que la UA promete continuidad con este tipo de formación especializada.