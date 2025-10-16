Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Universidad

Este es el proyecto de científicos de Alicante que capta el interés de grandes multinacionales

La UA lidera una investigación internacional de fabricación 3D avanzada para la medicina y la energía fotovoltaica

Desde biosensores capaces de detectar enfermedades cardiovasculares hasta dispositivos que optimizan la energía solar o mejoran las telecomunicaciones ópticas. Son las aplicaciones en las que trabajan científicos de la Universidad de Alicante (UA), cuya tecnología ha captado el interés de grandes multinacionales como Huawei, EssilorLuxottica o Microoled.

El Instituto Universitario de Física Aplicada a la Ciencia y la Tecnología ha conseguido una financiación de 600.000 euros en 5 años para el desarrollo de un proyecto de investigación Prometeo para grupos de investigación de excelencia de la Generalitat Valenciana. Bajo el título “Holografía y Nanofotónica para Fabricación 3D Avanzada (HoloNanoFab3D)”, la iniciativa desarrolla aplicaciones en fotónica innovadoras que abarcan desde nuevas tecnologías de fabricación y dispositivos biomédicos para una mejor calidad de vida hasta seguridad y energía. Además, los desarrollos buscan la sostenibilidad y el uso de materiales y procesos de baja toxicidad.

Para el desarrollo de los objetivos de investigación, el proyecto se ha marcado cuatro grandes líneas de trabajo como el desarrollo de biosensores holográficos para la detección rápida y precisa de biomarcadores y compuestos de interés médico y ambiental; el diseño de concentradores solares holográficos (tecnología para separar la luz) en materiales de baja toxicidad, con el fin de mejorar la eficiencia de la energía fotovoltaica; la producción de dispositivos fotónicos (que utilizan la luz) mediante técnicas híbridas óptico-digitales y láseres ultrarrápidos, con aplicaciones en telecomunicaciones ópticas e imagen biomédica, y, finalmente, los procesos orientados al control avanzado de la polarización de la luz.

"Las tecnologías de fabricación avanzada basadas en el procesamiento de materiales mediante luz láser se han convertido en un área fundamental y aplicada de gran importancia en Óptica y Fotónica, con capacidad para producir dispositivos fotónicos de interés en diversas áreas clave para las líneas de investigación estratégicas contempladas por la Comisión Europea en sus marcos de investigación”, explica Augusto Beléndez Vázquez, uno de los investigadores principales.

La iniciativa será útil para fabricar biosensores para detectar enfermedades, hasta dispositivos que optimizan la energía solar

Los investigadores principales, en uno de los laboratorios que emplea el proyecto de investigación.

Los investigadores principales, en uno de los laboratorios que emplea el proyecto de investigación. / INFORMACIÓN

Colaboración europea

El equipo de la UA trabajará junto al grupo de Procesado Láser del Instituto de Óptica “Daza de Valdés” (CSIC) y con los investigadores del grupo alemán de Nanofotónica Funcional del Nanoinstitut München (LMU). Esta alianza permitirá aunar infraestructuras de vanguardia y conocimientos complementarios para crear sinergias en el panorama europeo de investigación de esta materia.

A esta colaboración internacional se suma la posición de la Universidad de Alicante como un referente histórico en el campo de la holografía. El primer holograma realizado en España vio la luz en sus laboratorios en 1969 y, desde entonces, la institución académica alicantina ha liderado contribuciones de alcance internacional en esta disciplina.

HoloNanoFab3D está dirigido por Augusto Beléndez Vázquez y María Inmaculada Pascual Villalobos, catedráticos de Física Aplicada y de Óptica en la UA, respectivamente, como investigadores principales y reúne un equipo multidisciplinar de personal de la UA junto a colaboradores del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y de la Universidad Ludwig-Maximilian de Múnich (LMU). En concreto, el equipo de la UA se completa con Andrés Márquez Ruiz, Cristian Neipp López, Sergi Gallego Rico, Manuel Francisco Ortuño Sánchez, y Daniel Puerto García, investigadores del Departamento de Física, Ingeniería de Sistemas y Teoría de la Señal.

