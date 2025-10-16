La UA es la octava universidad más sostenible del país y la UMH la 55

La Universidad de Alicante (UA) está considerada como la octava más sostenible del país, según el ranking de la Fundación CYD (Conocimiento y Desarrollo) que analiza la implicación medioambiental y social de 82 instituciones académicas. Por su parte, la Miguel Hernández (UMH) se encuentra en la posición 55.

La fundación presidida por Ana Botín se ha fijado en las iniciativas de los campus para la gestión de sus residuos, la reducción del consumo energético, la movilidad sostenible o su actuación frente al cambio climático, así como las medidas que aplican en materias de igualdad, frente a la discriminación y el acoso, inclusión, acción social, promoción de la salud y sostenibilidad medioambiental.

Por estos indicadores, la UA se ha colocado en el "top 10" de las universidades, junto a las de Valencia, Girona, Málaga, Almería, Salamanca, Sevilla, Vigo, Granada y Jaén. Su rectora, Amparo Navarro, ha valorado estos resultados como “un revulsivo que nos anima a seguir en esta senda de concienciación social y medioambiental en la que participa toda la comunidad universitaria”.

La responsable académica ha subrayado especialmente el valor de las acciones de voluntariado impulsadas desde la institución, entre las que destacan once proyectos activos, muchos de ellos con impacto directo en los barrios de la zona norte de Alicante, donde se trabaja para paliar carencias educativas y sociales desde un enfoque inclusivo y participativo.

Otro de los ejes que han llevado a la Universidad de Alicante, con medio siglo de historia, a destacar la clasificación ha sido su apuesta por la transición energética y la sostenibilidad ambiental desde una visión integral. Así, en los dos últimos años, la UA ha impulsado la instalación de ocho plantas solares de autoconsumo, con más de 3.600 módulos fotovoltaicos que permitirán evitar la emisión de cerca de 800 toneladas de CO₂ anuales, al tiempo que ha mejorado el rendimiento energético de sus edificios. Estas actuaciones se complementan con la exigencia de que todo el suministro eléctrico contratado para el campus provenga al 100 % de fuentes renovables.

Asimismo, la UA ha logrado una reducción de más de 250 toneladas de CO₂ inscritas en el Registro Nacional de Huella de Carbono y pública de forma periódica sus datos de consumo energético y de agua como ejercicio de transparencia institucional.

En los dos últimos años, la UA ha impulsado la instalación de ocho plantas solares de autoconsumo

Imagen aérea del campus de la UA / Alex Dominguez

Pulmones verdes

La rectora de la UA también ha recordado que “nuestro campus es uno de los escasos pulmones verdes de nuestro entorno”, un espacio que se mantiene gracias a un sistema hídrico propio basado en el uso de agua tratada procedente de un acuífero local, almacenada en el lago artificial del Bosque Ilustrado, que abastece el riego de más de un millón de metros cuadrados de zonas verdes sin recurrir al agua potable convencional.

La UA también impulsa acciones de economía circular como el programa UA Reutiliza o las campañas de recogida solidaria de tapones y ropa, e involucra activamente a su comunidad con convocatorias de innovación social, aprendizaje-servicio y proyectos alineados con la Agenda 2030.

En cuanto a movilidad sostenible, la institución está fomentando el "carpooling" para compartir coche para acudir al campus, el uso de bicicletas con talleres y aparcamientos seguros, y el avance hacia un campus completamente libre de humos, uno de los primeros en España en lograr esta certificación.

Edificio del Rectorado de la UMH. / INFORMACIÓN

Por su parte, con una trayectoria más corta, la UMH, a punto de cumplir 30 años, ha logrado entrar en esta clasificación nacional por su compromiso medioambiental y social en el tercio inferior. Frente a ello, hay otros estudios que la han colocado en mejores posiciones. Según la última edición del ranking británico Times Higher Education Impact, la Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH) es la octava universidad española con mejor impacto social, determinado a través de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030.

Por otra parte, el GreenMetric Ranking of World Universities 2019 situó a la institución académica en la undécima posición entre las universidades españolas con mayor índice de sostenibilidad ambiental. Asimismo, la Universidad ocupó el puesto 144 de un total de 780 instituciones académicas de todo el mundo en esta área.