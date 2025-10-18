Estudiantes de la UA exploran las especies marinas y los tipos de vegetación del entorno del Cabo de Santa Pola

Del aula a una campaña científica para analizar las diferentes especies vegetales y animales, tanto en el medio marino como terrestre, que ofrece el entorno del Cabo de Santa Pola. Este es el objetivo de las prácticas que durante esta semana ha realizado una treintena de estudiantes del Máster Universitario en Conservación de la Biodiversidad y Restauración del Medio Marino y Terrestre de la Universidad de Alicante (UA) en coordinación con la estación científica del CIMAR, el Centro de Investigación Marina de Santa Pola.

Este centro de la UA, además de llevar a cabo actividades destinadas a conocer el ambiente marino, su biodiversidad y su entorno con el fin de enseñar cómo aprovechar sus recursos de forma responsable y contribuir a conservar y proteger este frágil ecosistema, ofrece todas las instalaciones para que investigadores y alumnado puedan llevar a cabo prácticas en laboratorio e, incluso, pernoctar para aprovechar el proceso de recolección de datos y muestras usando diversos instrumentos.

Durante estos días, los estudiantes del máster supervisados por el profesorado, han podido poner en práctica los conocimientos adquiridos durante las clases teóricas. “El conocimiento de las especies y sus adaptaciones es fundamental para que, en un futuro, nuestro alumnado pueda aplicar adecuadamente las políticas de conservación o llevar a cabo proyectos de restauración en el medio natural”, explica Germán López, coordinador del máster y profesor del Departamento de Ecología de la UA.

Los estudiantes del máster han podido poner en práctica los conocimientos adquiridos durante las clases teóricas. / .

En materia de vegetación, durante las prácticas, se recorren distintos hábitats del entorno del Carabassí, desde las playas arenosas con dunas móviles donde crecen especies adaptadas como el cuernecillo de mar (Lotus creticus), la alfalfa de mar o la grama de arena, hasta los matorrales como las siemprevivas, arrieras y zamarrillas de las arenas. En las zonas posteriores, más bajas y salinas, prosperan plantas halófilas como los almarjos, taráis y las especies del género Limonium.

La segunda parte del recorrido se desarrolla en el cabo, sobre rocas calizas expuestas al ambiente marino, donde predominan el hinojo marino y las lechugas de mar (Limonum sp. pl.). Al ascender al Barranc de l’Escolgador de Crist, se encuentra una microrreserva con especies singulares como la clemátide de invierno (Clematis cirrhosa) y la zamarrilla (Teucrium buxifolium), junto a una maquia mediterránea con lentiscos, palmitos, espinos y espartales característicos de zonas más áridas.

Adentradas en el medio marino, las prácticas se centran en conocer in situ comunidades vegetales marinas vulnerables, / .

Adentradas en el medio marino, las prácticas se centran en conocer in situcomunidades vegetales marinas vulnerables, muchas de ellas bajo figuras de protección nacional o europea. “Se les enseña cómo identificarlas y evaluarlas, así como el uso correcto de las catalogaciones y las listas de patrones existentes. La práctica tiene una parte de actividad en el mar, en las costas del Cabo de Santa Pola y un trabajo posterior en el laboratorio del CIMAR”, explica López. En estas sesiones, “observan praderas de fanerógamas marinas como la Posidonia oceanica y bosques submarinos, que les permite tener una formación adecuada para el desempeño de trabajos en gestión y restauración del medio natural marino”, añade el coordinador del máster. Junto a ello, se les muestra las principales amenazas que afectan a estas comunidades, teniendo un papel clave las especies invasoras como el alga asiática (Rugulopteryx okamurae) o la Caulerpa cylindracea.

Por último, sobre diagnóstico y análisis de especies animales, el alumnado tiene la posibilidad de seleccionar y utilizar métodos de muestreo para realizar inventarios y seguimiento de las comunidades animales marinas. El objetivo final es evaluar el estado de conservación y la influencia que las actividades humanas como el turismo, la pesca o el marisqueo pueden tener sobre los ecosistemas marinos.

Máster Universitario en Conservación de la Biodiversidad y Restauración del Medio Marino y Terrestre de la UA

El Máster Universitario en Conservación de la Biodiversidad y Restauración del Medio Marino y Terrestre de la UA, que acaba de comenzar su sexta edición con el cartel de completo y una amplia lista de espera, tiene la particularidad de su extensión frente a estudios similares, ya que la mayoría de las programas formativos de este tipo son de 60 créditos, pero el de la UA es de 90 debido a su marcado carácter práctico.

En materia de vegetación, durante las prácticas, se recorren distintos hábitats del entorno del Carabassí / .

En este sentido, los futuros profesionales realizan prácticas tanto de laboratorio, de campo y externas obligatorias en parques naturales, instituciones públicas o privadas, empresas u ONG, tanto nacionales como en centros extranjeros. “Tenemos convenios de prácticas con centros punteros como el CSIC, el Instituto Español de Oceanografía, SEO Birdlife, la Fundación APP Primadomus y con centros de Costa Rica y Cuba, entre muchos otros”, destaca el profesor de la UA.