Homenaje a título póstumo en la UA a la profesora Gloria Pardo

El departamento de Análisis Económico Aplicado de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales junto con el Instituto de Economía Internacional de la Universidad de Alicante, han rendido este martes un emotivo homenaje a la profesora Gloria Pardo Alés, fallecida en 2024. Una sala de estas dependencias ya lleva su nombre.

El acto de recuerdo, ha estado presidido por la rectora, Amparo Navarro, y ha contado con las intervenciones de los catedráticos de Economía Aplicada, Andrés Pedreño, exrector de la UA, y Rafael Myro, profesor emérito de la Universidad Complutense de Madrid; la decana de la Facultad, María del Carmen Tolosa; el profesor de la UA Julián López, compañero y discípulo de Gloria Pardo que dirigió su tesis doctoral, y la hermana de la homenajeada, María del Carmen Pardo Alés.

La rectora de la UA ha presidido el homenaje a la profesora Gloria Pardo / INFORMACIÓN

Especialista en las cajas de ahorros

Durante la ceremonia se ha proyectado un fragmento de la lección pronunciada por la profesora Pardo en el marco del acto de clausura de curso de la Universidad Permanente de la Universidad de Alicante en 2014 que llevó por título “Expansión y crisis de las cajas de ahorro”.

Licenciada en Económicas por la universidad de Valencia, la profesora Pardo se incorporó a la Universidad de Alicante en 1983 especializándose en Sistema Financiero. Publicó trabajos sobre el fondo de garantía de depósitos, cajas de ahorros, crisis financiera de 2008 y comercio exterior. Fue directora del departamento de Análisis Económico Aplicado; secretaria y directora del Instituto de Economía Internacional; directora del Máster de Comercio Internacional y también de las Jornadas sobre Economía Española de Alicante.