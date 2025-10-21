El CEU de Elche inaugura su I Encuentro Jurídico con una reflexión sobre la modernización del Derecho de sociedades

El pasado 16 de octubre el Aula Magna de la sede de Carmelitas del CEU en Elche se convirtió en punto de encuentro de juristas, académicos y estudiantes con motivo de la celebración del I Encuentro Jurídico CEU, una iniciativa académica que nace con vocación de continuidad y que situó al campus ilicitano en el debate sobre los grandes retos del ordenamiento jurídico contemporáneo.

La jornada, coordinada por la profesora de Derecho Sara González, fue inaugurada por el vicerrector del CEU de Elche, Álvaro Antón, quien subrayó en su intervención la importancia de que la universidad mantenga un papel activo en la reflexión sobre los problemas del presente con mirada puesta en el futuro.

La primera edición de este foro jurídico se centró en un tema de plena actualidad: la necesidad de reformar en profundidad el Derecho de sociedades en España. Para abordar este asunto, el CEU contó con una ponente de reconocido prestigio, Carmen Alonso Ledesma, catedrática de Derecho Mercantil y presidenta de la Sección Segunda de la Comisión General de Codificación, que pronunció la conferencia titulada “La necesaria modernización del Derecho de sociedades”. Su intervención constituyó el eje de una jornada que despertó gran interés entre los asistentes y que generó un intenso debate sobre el futuro de la normativa societaria.

Un Derecho disperso, rígido y poco competitivo

Alonso Ledesma comenzó su exposición realizando un diagnóstico sobre el estado actual del Derecho de sociedades en España. Su punto de partida fue claro: la regulación es dispersa, fragmentada y, en muchos aspectos, obsoleta.

Mientras que las sociedades civiles aparecen recogidas en el Código Civil, las colectivas y comanditarias se regulan en el Código de Comercio, y las anónimas y limitadas se rigen por leyes especiales. A este mosaico hay que añadir las sociedades laborales, agrarias o profesionales, lo que produce un panorama normativo incoherente y de difícil aplicación práctica.

La jurista recordó que esta dispersión conlleva problemas de seguridad jurídica y genera rigideces que no se corresponden con la realidad económica y empresarial actual. Puso como ejemplo la pervivencia de figuras como la fundación sucesiva de la sociedad anónima o la sociedad comanditaria por acciones, que apenas tienen presencia en la práctica pero que siguen formando parte del ordenamiento, añadiendo complejidad innecesaria. Otro caso significativo es el uso instrumental de las sociedades civiles con objeto mercantil o de las comunidades de bienes por razones fiscales, estructuras que en la práctica distorsionan el mercado sin justificación real.

Sara González y a su derecha la ponente del Encuentro Jurídico. / INFORMACIÓN

A este diagnóstico se suma el peso desproporcionado que han adquirido en los últimos años las transposiciones de directivas europeas. Normas como la Ley 25/2011, la Ley 31/2014 o la Ley 5/2021 han trasladado al conjunto de las sociedades reglas diseñadas para empresas cotizadas, generando una rigidez que limita la autonomía de las pymes y que plantea serias dificultades en la aplicación práctica. Para Alonso Ledesma, este fenómeno ha producido un efecto paradójico: “Estamos trasladando reglas diseñadas para un mercado de valores a sociedades que nada tienen que ver con ese ámbito, y eso produce incoherencias y costes innecesarios”.

La conclusión de la catedrática fue contundente: España cuenta con un Derecho societario que no responde a las necesidades actuales y que requiere una actualización profunda si quiere convertirse en una herramienta de competitividad y desarrollo económico.

La sociedad limitada como forma central del futuro

Uno de los ejes más destacados de la intervención de Alonso Ledesma fue la evolución en el peso relativo de las distintas formas societarias en nuestro país. Si en décadas anteriores la sociedad anónima era el tipo dominante, en la actualidad la sociedad limitada se ha convertido en la opción mayoritaria. Nueve de cada diez sociedades que se constituyen en España lo hacen bajo esta figura, mientras que la sociedad anónima queda relegada a grandes empresas y a las cotizadas en mercados de valores.

Esta transformación plantea una pregunta clave: ¿tiene sentido mantener una dualidad de figuras tan próximas en la práctica, con regímenes jurídicos diferentes que generan complejidad normativa? Para Alonso Ledesma, el futuro debe pasar por fortalecer la sociedad limitada como forma central del Derecho societario, dotándola de un marco jurídico mucho más flexible y adaptado a las necesidades del tejido empresarial.

La catedrática situó este debate en un contexto internacional. Países como Países Bajos, Austria, Bélgica, Polonia o Dinamarca han impulsado en los últimos años figuras como las “flex companies”, sociedades diseñadas para microempresas, pymes y proyectos emprendedores, caracterizadas por la personalización y la flexibilidad de sus regímenes. El objetivo de estas reformas es permitir que las sociedades funcionen como auténticos “trajes a medida”, evitando el modelo de talla única que limita su capacidad de adaptación a distintas realidades económicas.

Entre las medidas concretas que defendió Alonso Ledesma figuran la constitución telemática con capital mínimo simbólico, la posibilidad de admitir aportaciones de servicios además de las dinerarias, una mayor libertad contractual entre socios con la protección de terceros como límite, y la supresión de la traslación automática de reglas pensadas para sociedades cotizadas al resto de sociedades. Con estas reformas, señaló, España podría aspirar a un marco normativo más atractivo para la inversión, competitivo a nivel internacional y ajustado a la realidad de sus empresas.