Estudiantes de Enfermería del CEU de Elche enseñan a la ciudadanía a salvar vidas en la Jornada de RCP

La mañana del 17 de octubre, la Plaza de Baix de Elche se convirtió en un gran espacio de aprendizaje ciudadano. Con motivo del Día Mundial de la Parada Cardíaca, el Ayuntamiento organizó unas Jornadas sobre Reanimación Cardiopulmonar (RCP) abiertas a toda la población. Durante más de tres horas, la céntrica plaza acogió talleres prácticos de primeros auxilios, simulacros de RCP y atragantamientos, así como charlas sobre vacunación infantil y reanimación cardiopulmonar. La actividad contó con la participación de los departamentos de salud del Hospital General de Elche y del Hospital del Vinalopó, el Colegio Oficial de Enfermería de Alicante y la Universidad CEU Cardenal Herrera, a través de su Escuela de Salud.

Un compromiso compartido entre universidad y ciudadanía

La participación de la Escuela de Salud CEU en esta cita no es nueva. Desde hace años, alumnado y profesorado de Enfermería se implican en la organización de actividades de sensibilización en salud, conectando lo aprendido en las aulas con la realidad de la ciudadanía. Para Ana Belén Riera, coordinadora de la Escuela de Salud CEU, el sentido de estas jornadas es doble: “Muchas personas piensan que no serán capaces de actuar, pero ante el peligro, el ser humano se crece. El tiempo es vital, y saber proteger, avisar y socorrer puede marcar la diferencia”.

La céntrica plaza acogió talleres prácticos de primeros auxilios, simulacros de RCP y atragantamientos, así como charlas sobre vacunación infantil y reanimación cardiopulmonar / INFORMACIÓN

Además de los talleres de RCP, el CEU sumó un valor añadido: los cribados de salud. Los estudiantes realizaron tomas de tensión arterial y niveles de azúcar en sangre, contribuyendo a la detección precoz de casos de diabetes y concienciando sobre la importancia de los hábitos preventivos. “Este contacto directo con los vecinos de Elche convierte la experiencia en un aprendizaje mutuo: la ciudadanía adquiere herramientas para salvar vidas y los estudiantes refuerzan sus competencias profesionales en un contexto real”, asegura Riera.

La voz de los estudiantes, protagonistas de la jornada

El verdadero motor de la jornada fueron los alumnos. Para Miguel Ramírez Beneito, la clave está en comprender que la RCP no es un conocimiento reservado a sanitarios: “Es importante que toda la sociedad, sanitaria y no sanitaria, conozca técnicas básicas de primeros auxilios. Estos conocimientos pueden marcar la diferencia entre la vida y la muerte”.

La alumna Elsa Jaen Lillo reforzó esa idea al subrayar que “la RCP es de vital importancia. Cuantas más personas sepan actuar, mayor será la probabilidad de que alguien reciba ayuda a tiempo y pueda sobrevivir”.

Para los estudiantes del CEU, se convirtió en una auténtica experiencia formativa y vital. / INFORMACIÓN

Por su parte, Laura Coves García destacó la respuesta positiva y colaborativa de la gente: “Fue una experiencia muy positiva. Hubo una gran participación en los cribados y la gente respondió con interés”.

Sandra Elena Gómez Pérez puso el acento en la importancia de acercar la enfermería a la calle: “Es crucial sacar estas jornadas a la calle, porque mucha gente desconoce cómo actuar en emergencias. Enseñarles me hizo sentir capaz de salvar una vida”.

La alumna Paula Mas Gandía recalcó que la enfermería también es educación: “Los cribados de salud son esenciales para prevenir enfermedades. Me sentí orgullosa de enseñar técnicas de RCP y reforzar mi vocación: la enfermería no solo cuida, también educa”.

Finalmente, Marta Serrano Pérez remarcó el valor de la prevención y el reconocimiento ciudadano: “Es igual de importante tratar la enfermedad como prevenirla. Escuchar a la gente decir ‘qué bien que hagáis esto en la calle’ nos hizo sentir que estábamos marcando una diferencia real”.

La participación en esta jornada se enmarca en el proyecto formativo de la Escuela de Salud del CEU de Elche. / INFORMACIÓN

Más que una jornada: una experiencia transformadora

La II Jornada de RCP en Elche no fue solo un evento divulgativo. Para los estudiantes del CEU, se convirtió en una auténtica experiencia formativa y vital. “Aprendieron a comunicar en salud con un lenguaje sencillo y accesible, reforzaron su capacidad de actuar bajo presión y comprendieron que la enfermería es también educar y prevenir. Todo ello en un contexto de gratitud ciudadana que reforzó su motivación y compromiso con la profesión”, subraya la coordinadora de Escuela de Salud CEU.

Y es que la participación en esta jornada se enmarca en el proyecto formativo de la Escuela de Salud del CEU de Elche, que busca empoderar en salud a la ciudadanía y ofrecer a los estudiantes un entorno de aprendizaje práctico y conectado con la realidad. Como recuerda Ana Belén Riera: “Formamos enfermeros que saben cuidar, pero también que saben transmitir confianza, educar y prevenir. Esa es la verdadera fortaleza de nuestra Escuela de Salud”.