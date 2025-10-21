¿Qué piden los estudiantes y trabajadores a la UA?: desde una sala de lactancia a zonas de relajación

Los estudiantes y trabajadores han puesto deberes a la Universidad de Alicante (UA). Demandan desde una sala de lactancia, a un espacio para intercambiar ropa, zonas de relajación, áreas para aprender jugando, hasta las clásicas reivindicaciones de aumentar las sombras, mejorar los aparcamientos o habilitar salas de juegos. La institución académica ha seleccionado 79 propuestas dentro de sus Presupuestos Participativos. Las que hayan recibido más votos serán una realidad, si el Consejo Social da su visto bueno. Hay 200.000 euros de presupuesto en juego.

Las peticiones de la comunidad universitaria son diversas, pero dan una idea de las necesidades que están por atender en el campus. Una de ellas parten de usuarias de la Universidad que son madres y que ven conveniente contar con cambiadores para bebés y un espacio tranquilo poder dar pecho o extraer leche materna. La usuaria que ha lanzado esta petición, valorada en 6.000 euros, ha asegurado que se trata de servicios imprescindibles para la conciliación familiar, destinados a la infancia y a las familias de los que la universidad carece, algo que debería cambiar con urgencia.

Otra de las curiosas demandas que ha llegado a la UA es habilitar un área ya sea de forma semanal o mensual, para que las personas que quieran intercambien su ropa y accesorios, con la intención de fomentar la economía circular y dar a conocer sobre la necesidad de consumir menos y de recurrir a alternativas sostenibles.

Favorecer el descanso también es una medida que reclama la comunidad universitaria. La propuesta Aulas Saludables plantea la creación de espacios distribuidos en los principales edificios del campus que favorezcan el descanso activo, la relajación y el bienestar físico y mental. Quieren que estén equipados con mobiliario ergonómico, materiales para estiramiento, descanso visual, meditación y recuperación postural, para favorecer el cuidado físico y mental en el contexto universitario, especialmente tras la pandemia y el aumento del sedentarismo. Está valorada en 18.000 euros.

Arranca el curso en la Universidad de Alicante / Pilar Cortés / Pilar Cortés

De este tipo hay reclamos similares y otras que se ciñen a la mejora de la zona de espera anexa a la estación de tren de San Vicente. La petición parte del colectivo estudiantil que critica que al acercarse el verano es "insoportable" esperar con días soleados y en el invierno la cubierta "es insuficiente" para los días con lluvia y viento. Plantean una cubierta para proteger de la lluvia, una zona de sombra en su perímetro, puntos de conexión eléctrica para cargar los móviles, iluminación artificial para la noche en temporada de invierno, un dispensador de agua y mobiliario cómodo para la espera.

El alumnado pide acondicionar la zona de espera de la estación de tren para resguardarse del sol y de las lluvias

Paralelamente, hay quienes demandan salas de juegos (billar,bowling o bolos,..) donde la gente puede descansar, jugar en su tiempo libre o sea en las horas donde no tiene clase y que vive lejos. Y otros que lanzan propuestas similares pero más creativas instalar espacios lúdicos y multi sensoriales que incentiven el aprendizaje a través del juego. Plantean uso de hamacas, columpios y jardines aromáticos para crear atmósferas que estimulen los sentidos y promuevan el aprendizaje individual y grupal en movimiento.

Una oca en una de las cafeterías de la UA / Jose Navarro

Lo más repetido

Más allá de las peticiones más innovadoras, las que más se repiten vuelven a estar relacionadas con el aparcamiento en un campus donde se concentran más de 8.500 vehículos solo en hora punta. La comunidad universitaria apuesta por más sombras en los lugares de estacionamiento, por parkings inteligentes, zonas para motos, más señales y reformas porque hay lugares, como el parking 8, donde el suelo está levantado por las raíces de los árboles.

El aumento de aparcamientos y de las zonas de sombra son los reclamos más repetidos

A esta histórica reivindicación, se suma otra vieja demanda: los toldos. Los estudiantes y el personal de la UA insiste en que hacen falta zonas de sombra entre los dos campus, porque el tránsito en verano se hace insufrible y el calor cada vez es más extremo en los meses de junio, septiembre y octubre. También solicitan dotar de árboles en la zona de la Facultad de Económicas y Empresariales, poner bancos a la sombra, plantar ejemplares resistentes, zonas de estudio al aire libre con sombraje y enchufes.

También tienen peso las medioambientales. Proponen esterilizar gatos, cuidados veterinarios y puntos de alimentación para las colonias; también piden un diagnóstico y cuidados para las ardillas, una especie simbólica del campus o la instalación de espacios seguros y actuaciones para protección de patos, entre otras medidas.

A estas solicitudes se suman otras para atender problemáticas diversas. La comunidad universitaria ha reclamado desde medidas para facilitar el alojamiento a los investigadores; actividades de compostaje de residuos orgánicos para obtener abono y reducir los residuos del campus; taquillas para los alumnos, sustituir pantallas de proyección en las aulas por otras en formato panorámico para que los alumnos puedan ver el contenido desde las últimas filas, formar a estudiantes en fundamentos de la ciberseguridad; limpieza de teclados con alcohol, etc.