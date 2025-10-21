Los MASC tras la Ley Orgánica 1/2025: luces y sombras de un cambio que ya condiciona la Justicia

La Justicia española ha dado un salto que muchos califican de histórico. Desde la entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2025, acudir a los tribunales en el ámbito civil y mercantil exige antes haber intentado un Mecanismo Alternativo de Solución de Conflictos (MASC).

La medida, conocida como el “requisito de procedibilidad”, busca reducir la saturación de los juzgados y promover una cultura de la paz jurídica que en otros países lleva décadas consolidada. Mediación, conciliación, derecho colaborativo, oferta vinculante confidencial y opinión neutral de experto forman el abanico de opciones reconocidas por la ley.

Pero el reto no es menor: ¿están preparados los profesionales, los tribunales y la ciudadanía para dar este giro? La respuesta a esta pregunta guiará la jornada que la Universidad CEU Cardenal Herrera organiza el próximo lunes 27 de octubre en Elche, en colaboración con la Generalitat Valenciana, bajo el título “Hacia un nuevo sistema de los MASC: un análisis desde la Ley Orgánica 1/2025”.

Una jornada con mirada institucional

El encuentro tendrá lugar en el Aula Magna del Centro de Carmelitas, que inaugurarán Francisco Javier Soler Flores, director general de Atención a las Víctimas y Acceso a la Justicia de la Generalitat Valenciana; el vicerrector de la Universidad CEU Cardenal Herrera en Elche, Álvaro Antón; la adjunta al Vicerrectorado, Cristina Orts Ruiz; la vicedecana de Derecho, Empresa y Ciencias Políticas, Ana Isabel Mateos Ansótegui; y el profesor Álvaro Martínez Fernández, coordinador del convenio de actividades que enmarca la jornada.

La coordinación académica corre a cargo de la profesora María Dolores Cano Hurtado, titular de Derecho Civil en el CEU UCH, quien ha puesto el acento en la urgencia de debatir con rigor los retos de la implantación de la nueva normativa.

Riesgos de formalismo, falta de cultura del acuerdo y carencias de información ciudadana

Según Cano, España adolece de una falta de cultura en la resolución pacífica de conflictos, lo que puede convertir la obligación legal en un mero formalismo: “España carece de una cultura sólida de resolución pacífica de conflictos. La implantación de los MASC no puede limitarse a una obligación formal, porque corremos el riesgo de frustrar al ciudadano y aumentar la litigiosidad en lugar de reducirla”.

Su advertencia no es abstracta. La falta de información ciudadana hace que muchos no sepan en qué consisten los MASC ni cómo ponerlos en marcha. Sin una adecuada divulgación, el nuevo requisito corre el riesgo de ser percibido como una traba burocrática.

Cano también señala la inseguridad jurídica que ya se detecta. El Auto 48/2025 de la Audiencia Provincial de Alicante, que avaló como prueba un simple correo electrónico para acreditar un MASC, muestra la disparidad de criterios que existe entre juzgados. Para la profesora, esta falta de uniformidad genera incertidumbre tanto a profesionales como a ciudadanos.

La crítica se intensifica en el ámbito de familia: procesos de custodia, pensiones o régimen de visitas no pueden permitirse demoras derivadas de un trámite mal planteado.

De ahí que su propuesta se centre en dos frentes: incorporar los MASC a los planes de estudio de Derecho para formar a futuros juristas en estas herramientas y desplegar campañas de divulgación pública que expliquen de manera sencilla cómo funcionan y qué beneficios pueden tener.

La abogacía ante un nuevo escenario

Los cambios no afectan solo a los ciudadanos. La jornada contará con la intervención de Marta Martínez i Gellida, presidenta de la Comisión de Métodos Adecuados de Solución de Controversias del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), quien analizará cómo la LO 1/2025 impacta en el trabajo de los abogados.

Su ponencia abordará cuestiones tan sensibles como las exigencias de procedibilidad, que obligan a los letrados a orientar a sus clientes sobre qué mecanismo elegir, cómo iniciarlo y cómo acreditarlo para evitar la inadmisión de demandas. También analizará las consecuencias jurídicas del incumplimiento y el nuevo rol que deben asumir los abogados: de meros litigadores a asesores integrales que deben explorar todas las vías de resolución antes de acudir a juicio.

Por su parte, la presidenta de la European Network for Collaborative Practice, Nadia Mesa del Castillo, ofrecerá otra de las ponencias destacadas, dedicada al derecho colaborativo. Este método, ya implantado con éxito en otros países, se basa en un compromiso claro: las partes y sus abogados acuerdan no litigar y trabajar juntos en un acuerdo extrajudicial. Si fracasan, esos mismos letrados no podrán representarlos en tribunales.

Aunque en España su recorrido es todavía incipiente, la LO 1/2025 lo reconoce como uno de los mecanismos válidos para cumplir el requisito de procedibilidad. Su aplicación resulta especialmente prometedora en conflictos familiares, empresariales o sucesorios, donde preservar las relaciones entre las partes es tan importante como resolver el litigio.

De la comparación internacional a la práctica judicial: voces que completan el análisis

El programa incluye además otras aportaciones que enriquecerán el debate. La profesora Verónica López Yagüe, de la Universidad de Alicante, ofrecerá una visión desde el Derecho comparado, mostrando cómo otros países han logrado integrar con éxito la mediación y la conciliación en sus sistemas judiciales.

Por su parte, María Dolores Martínez-Mena López, presidenta del CEMICAE, centrará su ponencia en las diferencias entre mediación y conciliación privada, una distinción clave para evitar confusiones entre los usuarios de la Justicia.

Otra perspectiva será la que aporte la jueza Virginia Miranzo Gambín, titular del Juzgado de Primera Instancia nº 6 de Elche, que analizará el impacto esperado de la LO 1/2025 en los juzgados, a partir de los primeros meses de aplicación de la norma, aportando una perspectiva práctica desde la Administración de Justicia.

La jornada servirá también para discutir los problemas que ya se han detectado en la aplicación de la nueva normativa. La disparidad de criterios judiciales es uno de los más relevantes. El caso del Auto 48/2025 en Alicante ha puesto de manifiesto que, en ausencia de pautas claras, cada juzgado interpreta de manera distinta qué medios son válidos para acreditar un MASC.

En este sentido, el Consejo Nacional de Letrados de la Administración de Justicia (CNLAJ) ha recomendado que se documenten al menos dos intentos por medios diferentes para dotar de seguridad al proceso.

A esto se suma el debate sobre el Portal de Interoperabilidad MASC (PIMASC), concebido para acreditar digitalmente los intentos de mediación o conciliación. Aunque es un avance tecnológico, su implantación es aún limitada y su desconocimiento generalizado.