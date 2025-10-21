Estas son las empresas que reconoce la UA por ser referentes en reciclaje

El Parque Científico de Alicante será la cuna del reciclaje y la descontaminación este jueves con la celebración de la cuarta edición de "Infinitamente Reciclable", una jornada impulsada por la Asociación de Empresarios Foia de Castalla (IBIAE) que se consolida como un referente en materia de sostenibilidad industrial y gestión circular del plástico. En esta edición serán distinguidas empresas de la comarca que están liderando la transformación hacia modelos productivos más sostenibles: Totcarto, Aerogeneradores Bornay, Litochap y Poliex.

La presentación oficial se ha celebrado esta mañana, martes 21 de octubre, con la participación de Héctor Torrente, director de IBIAE, y Esteban Pelayo, gerente del PCA. En la rueda de prensa se ha subrayado la importancia estratégica de esta edición, que por primera vez se celebra en el entorno universitario de la UA, reforzando la alianza entre conocimiento científico, innovación tecnológica y tejido productivo.

Durante el acto se ha destacado el peso estratégico del plástico en la economía española, con cerca de 93.000 empleos directos y alrededor de 255.000 si se incluyen los indirectos, lo que representa aproximadamente el 3% del PIB. Es un material esencial en sectores como las energías renovables, el abastecimiento de agua, la agricultura, la sanidad, la movilidad, la conservación alimentaria, la construcción y la industria textil, y está sometido a un alto nivel de control técnico que garantiza su seguridad.

Héctor Torrente, director de IBIAE, y Esteban Pelayo, gerente del PCA. / INFORMACIÓN

El reto no está en el material, sino en su correcta gestión y circularidad, línea de trabajo que impulsa esta iniciativa desde la Foia de Castalla. El desarrollo de la jornada seguirá un formato progresivo orientado tanto a la divulgación como al intercambio profesional.

Tras una acogida inicial y la presentación del Parque Científico, se introducirá el origen y propósito del proyecto antes de dar paso a los contenidos audiovisuales que contextualizan el papel del plástico en la vida cotidiana y en la transición ecológica.

A continuación, intervendrá el catedrático de Ingeniería Química de la Universidad de Alicante, Andrés Fullana, con la visión técnica y científica vinculada a los avances en reciclaje y descontaminación. Después se presentará una nueva edición de la campaña "Tú haces economía circular y no lo sabes", que visibiliza buenas prácticas y experiencias reales dentro del tejido empresarial.

Eficiencia ambiental

A partir de ahí, la jornada continuará con la intervención de la investigadora y divulgadora científica Deborah García Bello, quien ya ha participado en ediciones anteriores y vuelve este año para reforzar la dimensión divulgativa y social del proyecto. Tras su intervención tendrá lugar una mesa redonda moderada por Fernando Casado, responsable de Eficaze, consultora que ayuda a las empresas a integrar la sostenibilidad en su gestión y a mejorar su eficiencia ambiental, y que permitirá el intercambio de ideas entre ponentes y asistentes. La jornada finalizará con un espacio de networking que permitirá el contacto entre empresas, asistentes y ponentes.