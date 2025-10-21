La Universidad de Alicante acoge un congreso internacional sobre inteligencia artificial y cirugía 4.0

La Universidad de Alicante (UA) será la sede este jueves y el viernes del Congreso Internacional sobre el Uso de la Inteligencia Artificial (y Big Data) en la Cirugía 4.0 (Robótica-Bioimpresión) y Personalizada: Diagnósticos Tecnológicos, Médicos y Jurídicos. Se trata de una cita científica de primer nivel que reunirá a juristas, médicos, tecnólogos e investigadores para abordar los retos y oportunidades que la inteligencia artificial plantea en el ámbito de la salud y la cirugía digital, así como los problemas y soluciones que se plantean desde el ámbito jurídico.

El encuentro, que se celebrará en la Sala Ramón Martín Mateo de la Facultad de Derecho, será inaugurado por la rectora de la Universidad de Alicante, Amparo Navarro Faure, que estará acompañada por la consellera de Justicia y Administración Pública, Nuria Martínez Sanchis, y la secretaria autonómica de Sanidad, Begoña Comendador Jiménez.

Se debatirá sobre la protección de los datos de salud en el Espacio Europeo de Datos Sanitarios y la responsabilidad civil por daños causados por robots quirúrgicos

También participará de la apertura el catedrático del Departamento de Derecho Civil de la UA Juan Antonio Moreno Martínez, investigador principal del Proyecto de Excelencia Prometeo de la Generalitat Valenciana “La nueva era de los algoritmos y la inteligencia artificial y su tutela jurídica privada en el marco de la Unión Europea”, en el que se enmarca la organización del evento.

Un humanoide y un perro robot en el Hogar Provincial de Alicante /

Desafíos

El programa se articula en ocho mesas redondas y varias ponencias magistrales, en las que se abordarán los principales desafíos éticos, médicos y legales que acompañan a la integración de la inteligencia artificial en la medicina y la cirugía.

Entre los ponentes destacan, entre otras, figuras como Iván García del Blanco, interviniente en la aprobación del Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial; Lorenzo Cotino Hueso, presidente de la Agencia Española de Protección de Datos; e Ignasi Belda, director de la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial (AESIA), que ofrecerán la visión más actual del marco regulatorio europeo.

Los debates se centrarán en cuestiones como la protección de los datos de salud en el Espacio Europeo de Datos Sanitarios, la certificación de productos sanitarios con inteligencia artificial, la responsabilidad civil por daños causados por robots quirúrgicos o la discriminación algorítmica en los sistemas de diagnóstico, entre otras.

Robótica quirúrgica

Durante la segunda jornada se analizarán aspectos tecnológicos y biomédicos de la llamada cirugía 4.0 con distintas sesiones sobre diagnóstico asistido por inteligencia artificial, robótica quirúrgica, impresión 3D aplicada a la medicina hospitalaria y neurocirugía inteligente, entre otros.

Participarán expertos como Julio Mayol, del Hospital Clínico San Carlos de Madrid, José María Balibrea, del Hospital Germans Trias i Pujol, Manuel Mazo Vega, de la Universidad de Navarra, y José Luis Lanciego, del centro de investigación CIMA de la Clínica Universidad de Navarra, junto a especialistas en derecho y bioética que reflexionarán sobre los neuroderechos y la protección de los datos neuronales, entre otros.

Las ponencias de clausura correrán a cargo de Javier García Martínez, catedrático de Química Inorgánica de la Universidad de Alicante, director del Laboratorio de Nanotecnología y presidente de la Unión Mundial Química Pura y Aplicada, que analizará el impacto de la inteligencia artificial en la generación de conocimiento, y de María Ángeles Parra Lucán, magistrada de la Sala I del Tribunal Supremo, que tratará las implicaciones jurídicas de los productos defectuosos en la era digital.

Javier García Martínez, catedrático de Química Inorgánica y presidente de la Unión Mundial Química Pura y Aplicada, leerá la lección de clausura

Herramienta

Según explica Moreno Martínez, este congreso nace desde el proyecto de investigación que dirige, pero “pretendemos aportar una perspectiva multidisciplinar y transversal para no solo quedarnos en la parte jurídica del uso de la inteligencia artificial, sino sumar planteamientos desde otras disciplinas”.

En el mismo sentido, el catedrático de Derecho Civil indica que “el uso de inteligencia artificial está cada vez más presente en casi todos los ámbitos de la vida y con ello se toman decisiones importantes que pueden influir en cuestiones tan esenciales como una operación quirúrgica”. “Debemos tratar el contexto de esta herramienta desde todas las perspectivas porque cualquier problema o responsabilidad derivada abarca diferentes ámbitos profesionales, personales y sociales”, subraya el director del encuentro.

El congreso está organizado en el marco de los proyectos de investigación Prometeo de la Generalitat Valenciana y de los proyectos I+D+i del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, centrados en la aplicación ética y jurídica de la inteligencia artificial en la salud digital y la robótica. La actividad cuenta, además, con el respaldo de la Cátedra ENIA de Inteligencia Artificial de la Universidad de Alicante.