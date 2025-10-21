Revisiones de la visión en la Universidad de Alicante a cargo de alumnos de Óptica

La campaña de revisiones realizada en la Universidad de Alicante (UA), en conmemoración por el Día Mundial de la Visión, ha transcurrido con normalidad y no se han detectado patologías graves. Esta acción busca promover la detección temprana, los tratamientos adecuados y los hábitos saludables que ayuden a preservar la visión a lo largo de la vida.

En total, por los diez puestos de graduación en los que estudiantes de 4º curso del Grado en Óptica y Optometría han llevado a cabo pruebas de agudeza visual, graduación ocular, medida de la presión intraocular, valoración del segmento anterior, de la flexibilidad acomodativa y de la reacción pupilar, entre otras, han pasado 74 participantes, la mayoría jóvenes universitarios.

Refracción

Según datos de la organización, se han detectado 23 casos con alguna anomalía visual: principalmente errores de refracción o mal corregidos, cinco alteraciones de la binocularidad y un caso de queratocono.

“Esta actividad supone para el alumnado de grado de la UA una oportunidad para poner en práctica, con un contacto directo con la población, lo aprendido en las aulas”, señala la directora del Departamento de Óptica, Farmacología y Anatomía de la UA, Mar Seguí Crespo.

El grupo de estudiantes que ha realizado las revisiones en la campaña / INFORMACIÓN

Óptico

Como principal recomendación a toda la ciudadanía, destaca la directora del departamento, “es hacerse una revisión optométrica anual, sobre todo en la infancia, ya que muchos problemas visuales comienzan a edades tempranas y, ante cualquier síntoma, acudir a un profesional óptico-optometrista rápidamente”.

La jornada ha contado con la visita institucional del vicerrector de Infraestructuras, Sostenibilidad y Seguridad Laboral, Salvador Ivorra, la decana de la Facultad de Ciencias, Magdalena García Irles, y la directora de Secretariado de Universidad Saludable, Sofía García Sanjuán, acompañados de parte del equipo del Departamento de Óptica, Farmacología y Anatomía.

Salud para todos

La iniciativa “Salud visual para todos” está organizada por el Departamento de Óptica, Farmacología y Anatomía, en colaboración con la Facultad de Ciencias de la UA.