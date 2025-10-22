Los 30 años del acuerdo sobre los derechos de propiedad intelectual en el comercio, a examen en Alicante

La Universidad de Alicante (UA), será el próximo viernes, 31 de octubre, sede de la conferencia Internacional “30 años del Acuerdo sobre los ADPIC: retos actuales en marcas, diseños industriales y derechos de autor”, un encuentro académico que reunirá a destacados expertos nacionales e internacionales en materia de propiedad intelectual. La cita tendrá lugar en la sede universitaria de la calle San Fernando, 40.

El Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), adoptado como anexo del Acuerdo que estableció la Organización Mundial del Comercio (OMC), cumple tres décadas desde su entrada en vigor. Este tratado multilateral, el más amplio en su ámbito, supuso un reconocimiento jurídico de la estrecha relación entre la propiedad intelectual y el comercio, así como de la necesidad de un sistema equilibrado de protección.

La conferencia, organizada por la Cátedra de Protección Internacional de la Propiedad Intelectual de la UA, tiene como objetivo analizar la evolución de las disposiciones del Acuerdo en materia de marcas, diseños industriales y derechos de autor, especialmente en el contexto de la economía digital y los nuevos desafíos tecnológicos, como la inteligencia artificial.

El programa se iniciará a las 9 horas con la recepción de los asistentes y la apertura institucional a cargo de Juan Llopis Taverner, director de Relaciones y Proyectos Institucionales de la Universidad de Alicante, y la profesora Esperanza Gallego Sánchez, catedrática de Derecho Mercantil y directora de la Cátedra organizadora.

La conferencia inaugural correrá a cargo de João Negrão, director ejecutivo de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO).

Actualidad, retos y derecho de autor

A lo largo de la jornada se desarrollarán tres paneles temáticos:

A las 10 horas, comenzará el primero: “30 años de TRIPS: actualidad y perspectivas en derecho de marcas”, moderado por la profesora Esperanza Gallego, con la participación de Pilar Montero (UA), Sven Stürmann (EUIPO) y Mª José Rodríguez (OEPM).

A las 11.45 horas, tendrá lugar el segundo: “Retos y desafíos para el diseño industrial”, dirigido por José Antonio Gil Celedonio, con intervenciones de José Manuel Otero Lastres, Enrique García-Chamón Cervera y María Isabel Candelario.

Y a las 12.30 horas, el tercero y último: “Derecho de autor e inteligencia artificial”, moderado por Nuria Fernández Pérez, con la participación de Carmen Páez Soria (Ministerio de Cultura), Adriana Moscoso del Prado (GESAC) y Pablo Fernández Carballo-Calero (Universidad de Vigo).

La clausura del evento estará a cargo de Pilar Montero, directora del Magister Lvcentinvs, junto con Elisa Rodríguez Ortiz, directora general de la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), y Carmen Páez Soria, subsecretaria de Cultura.