Tasas académicas en Alicante: Las universidades subirán la matrícula a los estudiantes de fuera de la UE de forma gradual

Los universitarios de fuera de la Unión Europea pagarán más por estudiar en la Comunidad Valenciana, hasta el punto de que podrán tener que abonar el total del coste real de sus estudios, es decir, el precio completo de la matrícula sin subvención pública. El Consell ha pactado con las universidades públicas en su acuerdo plurianual de financiación 2026-2029 una subida gradual de los precios públicos a los estudiantes no comunitarios para percibir más ingresos.

De hecho, este curso, las instituciones académicas ya están obligadas, por decreto, a cobrar el doble al alumnado extranjero, que no tenga la condición de residente, excepto a los nacionales de Estados miembros de la Unión Europea, "sin que el precio correspondiente pueda exceder del cien por cien (100%) del coste del servicio académico". Esto implica que, en la práctica, la universidad podría cobrarles la matrícula a precio completo, sin que el sistema público subvencione parte del gasto, como sí ocurre con los estudiantes residentes o comunitarios.

La notable subida de este curso se ha puesto en marcha después de introducir ya en el 2023-2024 un aumento del 50 %. Sin embargo, de cara a los próximos años, las universidades desconocen, por el momento, en cuánto podrían ir subiendo esas tasas, aunque prevén que puedan pedir unos precios que se equiparen al coste real de sus estudios.

El alumnado de fuera de la UE ya paga el doble este curso por sus estudios

Alto poder adquisitivo

El incremento gradual de las tasas a los estudiantes no comunitarios de las universidades de la provincia de Alicante afectará, por proximidad geográfica a los alumnos de Reino Unido, pero, especialmente, al estudiantado latinoamericano, americano, australiano, y asiático, al ser más numeroso. La justificación que ha venido dando la Conselleria de Universidades sobre la subida de tasas es que se trata de "alumnos con alto poder adquisitivo".

El pasado curso, en la Comunidad Valenciana se matricularon 21.698 estudiantes extranjeros en las universidades públicas y 7.571 en las privadas, según el Ministerio de Universidades. De los 21.698 de las públicas, 15.690 eran estudiantes con matrícula ordinaria, es decir, que ocupan una plaza como el resto del alumnado, mientras que 6.008 eran estudiantes de programas de movilidad. Y de los que matricularon de forma ordinaria, solo eran residentes 6.757 universitarios. El grupo de fuera de la UE más numeroso en las universidades de la región procede de Colombia y Marruecos.

Según el departamento dirigido por José Antonio Rovira, la medida acordada con los rectores es que los estudiantes universitarios no residentes en la UE y que, por tanto, no pagan impuestos en la UE, no pueden tener subvencionado el 90% del coste de la educación superior, la cual está subvencionada para todos los estudiantes de la UE, así como para los que tienen permiso de residencia.

"Por ello, se decidió subir al doble los precios públicos por servicios académicos universitarios a los extranjeros no residentes en la UE, de modo que la subvención en lugar de ser del 90% pasó a ser del 80%, lo cual también es una subvención muy elevada para personas no residentes en la UE que no contribuyen con sus impuestos al mantenimiento del sistema público", asegura la conselleria.

La UA tiene alrededor de 2.000 estudiantes extracomunitarios y la UMH, unos 850

En concreto, la Universidad de Alicante (UA) cuenta alrededor de 340 estudiantes europeos de grado, máster y doctorado procedentes de fuera de la UE, según las últimas estadísticas del Ministerio de Universidades correspondientes al curso 2022-2023, mientras que América Latina 936; del Norte de África, 436; de Asia y Oceanía, 190 y de EEUU, 17. Con ello, aproximadamente, unos 2.000 estudiantes extracomunitarios, de un total de 25.000, se han visto afectados por la subida de tasas.

Los universitarios vuelven a las aulas: inicio del curso en la Universidad Miguel Hernández de Elche / Jose Navarro / JOSE NAVARRO

En la Universidad Miguel Hernández (UMH), hay alrededor de un centenar de estudiantes europeos de fuera de la UE; de América Latina proceden 390; del Norte de África, 255; de Asia, 82. En total, cuenta con más de 850 universitarios que actualmente abonan el doble de las tasas, del total de 14.800 alumnos que tiene la Universidad.

En la Comunidad Valenciana, el precio medio anual de matrícula va desde los 767 euros a los 1.080 euros, dependiendo del grado. En el caso de los másteres, cuestan desde 767 a más de 2.100 euros. Con la subida de este curso, los universitarios de fuera de la Unión Europea están abonando por su matrícula 1.500 euros, como mínimo, hasta 2.160 euros, como máximo al año por una carrera.

Para el resto de estudiantes, el Consell viene congelando las tasas universitarias desde 2023, pues en 2022 el Gobierno del Botànic acordó bajarlas en un 10 %.

Con la subida de este curso, el alumnado extranjero paga entre 1.500 y 2.160 de matrícula por una carrera

Arranca el curso en la Universidad de Alicante / Pilar Cortés / Pilar Cortés

El acuerdo de financiación plurianual, que contempla esta medida, tendrá, como mínimo, vigencia hasta 2029, con la posibilidad de cuatro años más de prórroga, incluye que para el próximo curso las instituciones académicas de la Comunidad perciban un 5 % más de fondos públicos. La Universidad de Alicante (UA) pasará a tener una dotación de 201,7 millones de euros anuales, mientras que la Universidad Miguel Hernández (UMH) recibirá 96 millones.

En el acuerdo de financiación que firmó el Consell con las cinco universidades públicas de la Comunidad, hace poco más de dos semanas, consta que "en cumplimiento del principio de corresponsabilidad en la obtención de recursos para su financiación, las universidades públicas valencianas procurarán el incremento gradual y sucesivo de sus ingresos a través de otras fuentes". Y no solo hace referencia a recibir más dinero, por los precios públicos en general, sino también por las transferencias de entidades privadas, actividades de mecenazgo y los convenios de colaboración empresarial.