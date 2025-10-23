Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El catedrático de la UA Faraón Llorens, Premio Nacional de Informática Ramón Llull

El galardón reconoce la visión transformadora del profesor en la sinergia entre educación y tecnología, además de su papel referente en la formación de profesionales

El catedrático de Informática de la UA, Faraón Llorens, en su despacho

El catedrático de Informática de la UA, Faraón Llorens, en su despacho / Alex Dominguez

A. Fajardo

El catedrático de la Universidad de Alicante (UA) Faraón Llorens Largo ha recibido el Premio Nacional de Informática Ramón Llull de la Sociedad Científica Informática de España (SCIE) y la Fundación BBVA. El galardón reconoce su trayectoria académica y profesional y su compromiso con la innovación pedagógica en el ámbito universitario. Además, ha puesto en valor la visión transformadora de Llorens en la intersección entre educación y tecnología, así como su papel como referente en la formación de profesionales del sector.

Catedrático de Escuela Universitaria de Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial en la Universidad de Alicante, Llorens ha liderado durante décadas iniciativas pioneras en metodologías didácticas avanzadas, muchas de las cuales han sido adoptadas por universidades de España y Latinoamérica, según ha destacado la institución académica.

El jurado, presidido por Francisco Tirado Fernández, presidente de honor de la SCIE y catedrático de la Universidad Complutense de Madrid, valoró especialmente la aportación sostenida de Llorens a la mejora de la calidad educativa y su visión estratégica del uso de la tecnología en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

El catedrático de la Universidad de Alicante Faraón Llorens durante la entrega del Premio Nacional de Informática Ramón Llull / INFORMACIÓN

Más investigadores distinguidos

En esta novena edición de los Premios de Investigación SCIE–Fundación BBVA, también han sido reconocidos otros destacados investigadores: Inmaculada García Fernández, de la Universidad de Málaga, con el Premio José García; Diego Gutiérrez Pérez, de la Universidad de Zaragoza, con el Premio Aritmel; y la empresa Inrobics, que recibió el Premio Ángela Ruiz Robles.

El acto, celebrado en Madrid este miércoles, ha puesto de relieve la relevancia de la informática como motor de innovación y transformación social, y ha subrayado el papel de la educación tecnológica como eje fundamental del progreso científico

El catedrático de la UA Faraón Llorens, Premio Nacional de Informática Ramón Llull

Juan Antonio Moreno (UA): "La IA en cirugía hay que perfeccionarla"

El MARQ, premio Maisonnave de la Universidad de Alicante

Las universidades subirán la matrícula a los estudiantes extranjeros

La UA presenta un libro sobre la obra del sociólogo José María Tortosa

La III edición del PechaKucha reúne talento joven de toda la provincia en la UMH de Elche

Falsa alarma en la UMH: siete explosiones y un desalojo masivo en el campus de Sant Joan

Los 30 años del acuerdo sobre los derechos de propiedad intelectual en el comercio, a examen
