"La IA en cirugía hay que perfeccionarla y la responsabilidad debe recaer en el fabricante y el centro sanitario"

Ha organizado un congreso sobre la protección de datos del paciente y el uso de productos sanitarios con inteligencia artificial. ¿Qué objetivos tiene?

Es fundamental tener sobre la mesa varias normas, sobre todo de ámbito europeo. Ese marco nos sirve como fuente subsidiaria cuando la normativa nacional resulta insuficiente. Primero, en el congreso lo que hacemos es considerar qué normas vamos a utilizar en caso de que las específicas sobre tecnología no resuelvan los problemas legales o médicos. Hemos organizado tres mesas y contamos con 16 ponentes para hacer una puesta en común de los sectores normativos. Esto es importante porque se acaban de aprobar la Directiva de Productos Defectuosos, el Reglamento de Inteligencia Artificial de 2024 y el Espacio Europeo de Datos Sanitarios de este año. A partir de ahí, aplicamos todo esto a tecnologías concretas, sobre todo al diagnóstico de enfermedades con supervisión médica, es decir, sistemas de IA que ayudan a predecir si un paciente padece o no una determinada patología.

¿Qué tipo de tecnologías se están analizando específicamente?

Principalmente, se están analizando el uso de la IA en el diagnóstico por imagen, que representa un 70% de los casos. También abordamos diagnósticos oncológicos, TDAH y enfermedades genómicas. Además, dedicamos dos mesas al uso de cirugía robótica, por la importancia que tiene, con sistemas como Da Vinci o Hugo, en los que pueden darse problemas de defecto del brazo robótico, mala praxis médica o incluso intromisiones en los datos del paciente. Otra tecnología analizada es la impresión 3D o bioimpresión, que en medicina se utiliza para regenerar tejidos. También se está avanzando en fármacos personalizados, adaptados a las características del paciente, lo que da lugar a una medicina de precisión.

¿Qué problemas concretos se están detectando en el uso de inteligencia artificial en cirugía?

Estamos aún en una fase incipiente. Los sistemas de inteligencia artificial no están totalmente perfeccionados y surgen las llamadas cajas negras, cuando el sistema emite una recomendación sin que podamos explicar cómo ha llegado a esa decisión. Esa falta de explicabilidad es un problema.Otro inconveniente es la deficiencia en la capacitación profesional. Hay que conjugar estos desafíos con los grandes beneficios que aporta la tecnología. Por eso no podemos ser excesivamente rigurosos. Estamos en un proceso de alfabetización digital, promovido también por el Reglamento de Inteligencia Artificial, para formar a los profesionales sanitarios. En diagnóstico por imagen, por ejemplo, aún falta especialización suficiente en algunos ámbitos, pero los beneficios son mucho mayores, se obtienen respuestas casi inmediatas en los diagnósticos. En todo momento debe mantenerse la supervisión del facultativo, y los sistemas más complejos pueden presentar sesgos o errores por la calidad de los datos con los que se entrenan.

Juan Antonio Moreno, junto a la rectora de la UA y la consellera de Justicia / ALEX DOMINGUEZ

En ese contexto, ¿cómo se aborda la responsabilidad civil por daños causados por robots quirúrgicos?

La responsabilidad por daños de robots quirúrgicos se regulará dentro de la Directiva de Productos Defectuosos de 2024. Esta norma deberá transponerse al derecho español antes de diciembre de 2026. La directiva establece los límites generales y los Estados deben desarrollar su reglamentación interna más detallada. En este caso, el carácter defectuoso del robot se considerará un producto digital defectuoso. Habrá una presunción de defecto que el fabricante deberá rebatir, para facilitar la prueba al paciente. Todo esto quedará regulado antes de la aplicación obligatoria en 2026.

¿En qué consiste el proyecto Prometeo que dirige sobre la nueva era de los algoritmos y la inteligencia artificial y su tutela jurídica privada?

El Proyecto Prometeo tiene un alcance amplio. Busca extraer mecanismos jurídicos en el ámbito privado para regular la inteligencia artificial en general, no solo en cirugía digital. Hemos trabajado en áreas como la automoción y los drones. Este congreso se enmarca dentro de ese proyecto, pero también forma parte de otro que me concedió el Ministerio que se desarrollará durante los próximos cuatro años. Este proyecto complementa al Prometeo y se centra en el ámbito sanitario. Ambos reflejan la necesidad de dar una respuesta jurídica transversal a los retos de la inteligencia artificial, implicando a médicos, tecnólogos y juristas. En las mesas de trabajo siempre participamos todos los actores: los profesionales médicos que usan los sistemas, los tecnólogos que los desarrollan y los juristas que garantizamos la protección legal del paciente. Desde el punto de vista jurídico, analizamos hasta qué punto el médico puede ser responsable. Creemos que, en esta fase inicial, la responsabilidad debe recaer más en los fabricantes y centros sanitarios, salvo casos de imprudencia profesional clara. Los sistemas todavía están en desarrollo y la formación de los profesionales aún no es completa, por lo que debe haber un cierto margen de adaptación.

¿Cuánto tiempo cree que pasará hasta que estos sistemas estén plenamente integrados y sin esas limitaciones actuales?

Probablemente en un breve periodo de tiempo. Cada vez hay más profesionales especializados y los sistemas se están perfeccionando. Las llamadas “cajas negras” irán desapareciendo, sobre todo en el ámbito sanitario. Mientras tanto, el médico debe seguir supervisando y, si discrepa de la recomendación del sistema, debe justificarlo según su criterio profesional. Aunque aún hay imperfecciones, la implantación se está generalizando. Por ejemplo, en el cribado del cáncer de mama ya se están aplicando sistemas de inteligencia artificial, cerrando cada vez más la brecha tecnológica.