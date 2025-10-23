El MARQ, premio Maisonnave de la Universidad de Alicante

El Museo Arqueológico Provincial de Alicante (MARQ)recibirá el premio Maisonnave de la Universidad de Alicante (UA). Así lo ha aprobado este viernes el Consejo de Gobierno, a iniciativa del Vicerrectorado de Cultura, Deporte y Extensión Universitaria, un galardón que se concede anualmente como reconocimiento a una actividad continuada en defensa de los valores cívicos o de la promoción de la educación y la cultura en la ciudad.

Como es habitual, el premio se concederá en un acto público que se celebrará en fechas próximas al día de la Constitución. La vicerrectora de Cultura, Deporte y Extensión Universitaria, Catalina Iliescu, ha destacado en su discurso de propuesta que el MARQ ha desarrollado una “encomiable labor científica y artística ligada a Alicante, a su pasado y a la riqueza y variedad de sus vestigios arqueológicos, poniendo a disposición de la ciudadanía el conocimiento especializado, a través de un discurso museográfico riguroso y asequible”.

Además, ha destacado “el fomento de la educación en la enseñanza preuniversitaria y universitaria de postgrado, que se desarrolla en sus laboratorios, así como programas de formación de profesorado certificada por la Conselleria de Educación”, así como por “su vocación divulgadora y de transferencia a la sociedad de sus resultados científicos, a través de congresos y publicaciones de calidad”.

La representante académica ha indicado que otro de los motivos de la concesión se debe a “su papel en la vida cultural y social de la ciudad de Alicante y su labor de inclusión y no discriminación, mediante instrumentos de accesibilidad para personas ciegas, sordas, con movilidad reducida o discapacidad intelectual”.

Igualmente, la UA ha tenido en cuenta su “proyección internacional, que alcanza con sus grandes exposiciones, atrayendo público de todo el mundo hacia la ciudad de Alicante”. De este modo, ha recordado que en 2004 “el MARQ fue elegido por parte del European Museum Forum, el Mejor Museo Europeo del Año (European Museum of the Year Award), galardón que premia a los museos comprometidos con la renovación de los lenguajes expositivos y con la promoción de un turismo cultural en Europa”.

El MARQ de Alicante redescubre la Edad del Bronce en "Dinastías" / Jose Navarro

Un museo de referencia

El MARQ ocupa el antiguo Hospital San Juan de Dios desde el año 2000, respetando el edificio hospitalario. Dispone de ocho salas y una biblioteca con 50.000 volúmenes, que se contempla con un piso inferior que alberga un almacén y los laboratorios de acondicionamiento, investigación y docencia, donde los estudiosos tienen a su disposición una amplia colección de piezas.

Su exposición permanente ofrece un discurso riguroso y al mismo tiempo divulgativo, que sigue vigente en sus tres salas temáticas (según los lugares de excavación: campo y cueva, ámbito urbano, medio subacuático) y en sus seis salas cronológicas dedicadas a la prehistoria, la civilización íbera, la romana, la Edad Media, la Moderna y la Contemporánea.

La oferta museográfica se complementa con exposiciones temporales de extraordinaria repercusión y contribuye a la investigación arqueológica a través de la organización de dos congresos anuales y la publicación de catálogos y materiales científicos. El MARQ colabora en la preservación de algunos yacimientos, como por ejemplo la Illeta dels Banyets de El Campello, o el Tossal de Manises, entre otras actuaciones.