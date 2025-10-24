Alicante crea la primera cátedra de Economía Social de la Comunidad Valenciana

La Universidad de Alicante (UA) ha puesto en marcha la primera cátedra de Economía Social de la Comunidad Valenciana, un nuevo espacio académico, financiado por el Consell y orientado a la investigación, la formación y la promoción del modelo de economía social como motor de desarrollo sostenible, justo y participativo.

La directora de la cátedra, la catedrática de Derecho Mercantil Carmen Pastor Sempere, ha subrayado que el propósito fundamental de la CESUA es “visibilizar, estudiar y potenciar el impacto de las cooperativas y demás entidades de la economía social, generando conocimiento y creando redes de colaboración entre universidad, empresas e instituciones”.

En primer lugar, la investigación y generación de conocimiento ocupará un papel central, a través del Observatorio de Economía Social, que permitirá realizar un seguimiento constante del tejido cooperativo de la provincia, elaborar informes y análisis sectoriales y ofrecer datos actualizados sobre el impacto económico y social de estas entidades.

En el ámbito de la formación y capacitación, la cátedra impulsará programas especializados, talleres y seminarios dirigidos tanto a estudiantes como a cooperativistas y emprendedores, con el objetivo de proporcionar herramientas prácticas para la gestión eficiente y sostenible de proyectos de economía social.

Asimismo, la divulgación y sensibilización social será una de sus prioridades. “Desde la Universidad de Alicante se pretende dar a conocer los valores y beneficios de este modelo económico a toda la sociedad, a través de actividades, publicaciones y encuentros abiertos que inspiren la participación ciudadana y empresarial en esta forma de hacer economía”, explica la directora de la cátedra.

La presentación de la Cátedra de Economía Social de la UA / Jose Navarro

Orientación jurídica y estratégica

Finalmente, ofrecerá servicios de apoyo y asesoramiento para cooperativas y nuevas iniciativas de economía social, con la intención de convertirse en un recurso estable para quienes buscan orientación técnica, jurídica o estratégica. “Queremos que esta cátedra sea un espacio de encuentro, diálogo y acción, donde la universidad aporte conocimiento útil y las empresas compartan su experiencia y compromiso con el territorio”, ha señalado Pastor Sempere.

La rectora de la Universidad de Alicante, Amparo Navarro Faure, ha recibido este viernes, antes de la inauguración, en su despacho a la directora de la Cátedra, la catedrática de Derecho Mercantil Carmen Pastor Sempere: junto a Andrés Lluch Figueres, director general de Trabajo, Cooperativismo y Seguridad Laboral y director del Instituto Valenciano de Seguridad y Salud en el Trabajo; Juan Llopis, director de Relaciones y Proyectos Institucionales de la UA, y José Manuel Casado Díaz, director del Instituto de Economía Internacional.