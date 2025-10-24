"Nuestro litoral precisa un monitoreo constante por el turismo, las aguas residuales y desaladoras"

Su trabajo ha sido reconocido por su contribución a la detección temprana de la contaminación marina. ¿Cómo funcionan estas herramientas biotecnológicas y qué avances representan?

Llevamos muchos años trabajando con macrofitos costeros, que son como organismos fotosintéticos, similares a las plantas en el ambiente marino, son las macroalgas, los pastos marinos. Nosotros identificamos respuestas biológicas al nivel del metabolismo celular, al nivel de expresión de genes, que bajo presiones ambientales derivados de la actividad humana, como la contaminación y el cambio climático, dan señales específicas para detectar la presencia de estos contaminantes. En lo que hemos avanzado mucho es que no solamente podemos a través de esta herramienta detectar el nivel de impacto y predecir cómo ese nivel de impacto va a evolucionar en el futuro, sino que también podemos diferenciar las distintas fuentes de las presiones ambientales, porque lo que sucede muchas veces en las zonas costeras, sobre todo, cercano a asentamientos urbanos industriales, es que hay muchas presiones industriales sobre los ecosistemas marinos. No solamente podemos identificar ahora si hay un ecosistema o un ambiente litoral que está siendo sujeto de contaminación, sino que también podemos dar cierto grado de responsabilidad a distintas fuentes de esa contaminación y ver cuáles de esas presiones son más relevantes en términos de esa contaminación.

¿Cómo se encuentra el ecosistema marino de nuestra zona, de la provincia, en cuanto a contaminación?

No diría que es un ecosistema costero que está altamente impactado por la contaminación, a pesar de que hay una serie de actividades y servicios ecosistémicos que se dan en la zona, el turismo, descargas de aguas residuales, de desaladoras... Pero sí, obviamente, nuestros estudios han demostrado que es una zona con una necesidad de atención constante, porque hay muchas actividades que se desarrollan en la zona. Está sujeta a muchas presiones y a una población flotante también muy grande, y eso explica que tiene que haber un monitoreo constante. Ya en otras zonas más cercanas como el Mar Menor, por ejemplo, sí ya vemos situaciones de un peligro latente, que ya no solamente necesitan de un monitoreo constante, sino que también de medidas de remediación.

"La posidonia está sufriendo una regresión por los impactos ambientales"

El presidente del Sabadell, Josep Oliu, entregó el galardón este martes al profesor de la UA / Rafa Arjones / Rafa Arjones

¿Se está prestando suficiente atención en para frenar la contaminación en el litoral alicantino?

Hemos sido bastante exitosos en términos de la solicitud y adjudicación de proyectos de financiamiento tanto nacional como europeo. Hemos podido hacer distintos estudios que nos dan a conocer el estado de las costas de la Comunidad Valenciana y sobre todo, de Alicante, y de distintas zonas del Mediterráneo. También hemos tenido la colaboración de empresas, porque lo que también hemos trabajado y para lo que sirven nuestras investigaciones, no es solamente del punto de vista de la fiscalización y de apuntar con el dedo para vender la responsabilidad, sino que también son herramientas que las mismas empresas pueden incorporar en sus planes de vigilancia ambiental para evitar que en algún momento puedan causar un impacto. Pero sí, ciertamente hace falta seguir creciendo en términos del financiamiento del monitoreo ambiental, sobre todo, un financiamiento basal que no sea necesariamente sujeto al concurso y también la participación académica y público, privada.

Nuestras herramientas sirven para que las empresas tengan planes de vigilancia ambiental que eviten causar un impacto

¿Qué nivel de salud presenta la Posidonia en nuestras aguas?

Las angiospermas, los pastos marinos y la Posidonia son una fuente o un sumidero de carbono. El exceso de dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero son los causantes del cambio climático. Se ha comprobado que los pastos marinos sirven como captadores y recolectores de ese dióxido de carbono atmosférico, reduciendo los efectos del cambio climático.

El tema es que la Posidonia oceánica, siendo un organismo tan relevante como base de la radiación trófica y también importante desde el punto de vista de la captura de carbono, es una especie también bastante sensible a los impactos ambientales. En las últimas décadas hemos observado que ha habido una progresiva regresión. Se están haciendo todos los esfuerzos desde distintas vías, tanto la mía, como de otras investigaciones, para intentar que eso se revierta. Sin duda, tenemos que poner mucha atención en cómo progresivamente ha tenido una regresión la Posidonia y tratar de revertir esa situación.

El Premio Fundación Banco Sabadell a la Sostenibilidad Marina ha reconocido también su impacto social de la ciencia....

Destaco de este premio, que se enfoca en académicos de proyección, a científicos de proyección temprana-media con futuro por delante y que es una oportunidad para seguir creciendo y para aumentar las posibilidades en un sector, el de la investigación, en el que cada vez hay más competencia.