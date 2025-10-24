La UA recopilará en una web la extensa obra de José María Tortosa

La Universidad de Alicante (UA) recopilará en un portal web dedicado al sociólogo José María Tortosa, una de las figuras internacionales más destacadas en los estudios sobre la paz. Hay más de 10.000 documentos localizados con los que se pretende visibilizar su producción científica, literaria, bloguera y la realizada a través de artículos de prensa durante más de 30 años.

El Instituto Universitario de Desarrollo Social y Paz, IUDESP, de la institución académica ha presentado este viernes el libro titulado Las lecturas del Maldesarrollo. Estudios a partir de la obra de José María Tortosa, en el aula Ernest Lluch de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales.

El propio Tortosa, retirado desde hace años de la vida pública, que, además de agradecer a presentes y ausentes el cariño y la consideración hacia su obra y sus estudios, ha confesado que su aportación en el libro presentado “es una despedida y cierre” en la que reproduce los consejos “para quien sabe equivocarse” que un día recibió de su padre. El sociólogo ha reconocido que “leer, escribir y contárselo a alguien han sido mis tres grandes pasiones”. Y que aún hoy en día, mantiene a diario un pequeño blog, “como medida terapéutica para jugar con la lógica pérdida de las capacidades cognitivas propias de la edad”.

Producción científica y divulgadora

El encargado de realizar la navegación por el nuevo portal ha sido uno de los coeditores del libro presentado, así mismo coordinador del proyecto, Clement Penalva. Según ha informado la institución académica, la web incorpora una serie de recursos, algunos albergados en otros portales, como la colección institucional completa, radicada en el Repositorio de la Universidad de Alicante (RUA), pero el objetivo es acabar incluyendo todo lo relativo a la vida y obra del autor, también sus artículos de prensa en INFORMACIÓN y otros diarios y las publicaciones de su blog personal, El mundo mundial.

José María Tortosa, en la UA / ROBERTO RUIZ DE ZAFRA

En la actualidad la colección recoge un total de 114 textos, pero “se trata de un espacio que no cesa de ser alimentado dada la ingente cantidad de textos que continuamos descubriendo”, explica Penalva. El proyecto arrancó en 2023 para “abrir, releer, aplicar y difundir la dilatada obra de José María Tortosa”, explica otro de sus promotores, el profesor Daniel La Parra. Un proyecto a gran escala, abierto y en continuo crecimiento que pretende abarcar los diferentes perfiles del investigador.

“Es, por tanto, muy ambicioso porque además de los ensayos que hemos logrado referenciar, han sido localizados, digitalizados y clasificados más de 4.000 textos sobre su faceta de comunicador social”, detalla La Parra que puntualiza que más de 900 corresponden a publicaciones realizadas en el diario Información entre 2001 y 2019.

Recuperación

Los coordinadores del proyecto aseguran que el portal cumple con un doble objetivo. “Por un lado, el objetivo bibliográfico consistente en la recuperación, difusión y clasificación de las obras de este prestigioso autor para su archivo y, por otro, el de la transmisión intergeneracional de los conocimientos y prácticas investigadoras entre los docentes de la UA que trabajaron y aprendieron con Tortosa, y los futuros profesionales que la Universidad está formando actualmente”, aseguran.

Por eso, han alabado la “encomiable” labor llevada a cabo por todo el equipo participante, tanto dentro del IUDESP, entre los que se incluye a un grupo de estudiantes en prácticas, así como desde diferentes unidades de la Biblioteca de la Universidad de Alicante, BUA, principalmente técnicos del RUA y de la Biblioteca de la Facultad de Económicas.