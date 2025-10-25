La Universidad de Alicante inaugura la Cátedra de Economía Social

La Universidad de Alicante (UA) ha puesto en marcha de la Cátedra de Economía Social de la Universidad de Alicante (CESUA), un nuevo espacio académico concebido para la investigación, la formación y la promoción del modelo de economía social como motor de desarrollo sostenible, justo y participativo.

La apertura de la entidad se ofició mediante un acto y una jornada celebrados el pasado viernes en los que se reunieron a representantes institucionales, expertos universitarios y directivos de cooperativas y empresas sociales de la provincia en el Rectorado de la institución académica alicantina.

Previamente a la celebración de la jornada, la rectora de la Universidad de Alicante, Amparo Navarro Faure, recibió en su despacho a la directora de la Cátedra, la catedrática de Derecho Mercantil Carmen Pastor Sempere, junto a Andrés Lluch Figueres, director general de Trabajo, Cooperativismo y Seguridad Laboral y director del Instituto Valenciano de Seguridad y Salud en el Trabajo; Juan Llopis, director de Relaciones y Proyectos Institucionales de la UA, y José Manuel Casado Díaz, director del Instituto de Economía Internacional.

Jornada de apertura

La jornada de apertura de la cátedra contó con la presencia de destacadas personalidades del ámbito institucional y académico. Durante la conferencia inaugural, Lluch Figueres abordó la “Evolución de la Economía Social en la provincia de Alicante”, un recorrido analítico por la situación actual del sector y su papel en la creación de empleo estable, la cohesión territorial y la sostenibilidad económica.

Posteriormente, la directora de CESUA presentó oficialmente la estructura, las líneas de trabajo y las primeras iniciativas de la entidad que dirige, con la vista puesta en “la construcción, un espacio de conocimiento compartido que conecte la investigación universitaria con la práctica cooperativa”.

La directora de la cátedra subrayó que el propósito fundamental de la CESUA es “visibilizar, estudiar y potenciar el impacto de las cooperativas y demás entidades de la economía social, generando conocimiento y creando redes de colaboración entre universidad, empresas e instituciones”.

La directora de la Cátedra de Economía Social de la UA, Carmen Pastor. / INFORMACIÓN

En este sentido, la cátedra se estructurará en torno a cuatro líneas de actuación interconectadas. En primer lugar, la investigación y generación de conocimiento ocupará un papel central, a través del Observatorio de Economía Social, que permitirá realizar un seguimiento constante del tejido cooperativo de la provincia, elaborar informes y análisis sectoriales y ofrecer datos actualizados sobre el impacto económico y social de estas entidades.

En el ámbito de la formación y capacitación, la cátedra impulsará programas especializados, talleres y seminarios, dirigidos tanto a estudiantes como a cooperativistas y emprendedores, con el objetivo de proporcionar herramientas prácticas para la gestión eficiente y sostenible de proyectos de economía social.

Asimismo, la divulgación y sensibilización social será una de las prioridades de la entidad. “Desde la Universidad de Alicante pretendemos dar a conocer los valores y beneficios de este modelo económico a toda la sociedad, a través de actividades, publicaciones y encuentros abiertos que inspiren la participación ciudadana y empresarial en esta forma de hacer economía”, explicó la directora de la cátedra.

Finalmente, la CESUA ofrecerá servicios de apoyo y asesoramiento para cooperativas y nuevas iniciativas de economía social, con la intención de convertirse en un recurso estable para quienes buscan orientación técnica, jurídica o estratégica. “Queremos que esta cátedra sea un espacio de encuentro, diálogo y acción, donde la universidad aporte conocimiento útil y las empresas compartan su experiencia y compromiso con el territorio”, destacó Pastor Sempere.

Posteriormente, se celebró una mesa redonda titulada “Presente, pasado y futuro de las empresas de Economía Social en la provincia de Alicante: experiencias prácticas y aprendizajes”, moderada por Francisco Llopis Vañó, profesor titular del Departamento de Organización de Empresas y coordinador del Observatorio de la Cátedra. En ella participaron representantes de entidades que son ejemplo de éxito y compromiso social en la provincia como la Cooperativa Eléctrica San Francisco de Asís de Crevillent (Grupo Enercoop), Caja Rural Central S. Coop. de Crédito, Bodegas BOCOPA, Blockchainfue Coop. V., Novaxis S. Coop. y un innovador proyecto cooperativo de ‘cohousing’ para jóvenes con trastorno del espectro autista.

La conferencia de clausura corrió a cargo del Juan Antonio Pedreño Frutos, presidente de la Confederación Empresarial Española de la Economía Social (CEPES) y de Social Economy Europe, que ofreció una panorámica sobre la “Evolución de la Economía Social en Europa”. Pedreño, por su parte, desgranó el papel de España y de la Comunitat Valenciana en el contexto europeo, con especial relevancia del cooperativismo como una herramienta estratégica para avanzar hacia una economía más participativa y sostenible.

El acto concluyó con las intervenciones de Juan Llopis Taverner, director de Relaciones y Proyectos Institucionales de la Universidad de Alicante, del propio Juan Antonio Pedreño Frutos y de Carmen Pastor Sempere, quienes ratificaron el compromiso institucional de la UA con el impulso de la economía social como línea estratégica de desarrollo territorial y transferencia de conocimiento.

La Cátedra de Economía Social y Cooperativas (CESUA) se enmarca en el compromiso de la Universidad de Alicante con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y con la promoción de modelos económicos que prioricen la equidad, la inclusión y la sostenibilidad. En palabras de su directora, “la economía social no es solo una alternativa, sino una respuesta real y necesaria a desafíos del siglo XXI como el empleodigno, la cohesión territorial y la sostenibilidad ambiental”.

Primeras actividades

Como primeras actividades de la cátedra, se ha organizado, el próximo miércoles 29 de octubre a las 17 horas en la sede del Colegio de Abogados de Alicante (ICALI), la charla “Análisis de la venta de unidad productiva y el Prepack concursal: oportunidades y retos para las empresas de Economía Social”, una sesión práctica para entender cómo la venta de unidad productiva (UP) y el ‘prepack’ concursal pueden convertirse en vías eficaces de continuidad y relevo empresarial para cooperativas, sociedades laborales y entidades de la Economía Social.

También, el jueves día 30 se celebrarán las jornadas “Trabajo Social y Empleo con Valor: Construyendo Alternativas Inclusivas desde la Economía Social”, un evento que comenzará a las 16 horas en el aulario III de la UA.