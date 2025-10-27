Una cátedra de la UA investiga el impacto de la dana en la economía valenciana

¿Qué impacto ha tenido la dana en la economía valenciana? Contestar a esta pregunta, cuando se cumple un año de la tragedia que acabó con 237 muertos y arrasó municipios enteros, es la misión en la que trabaja la Cátedra de Transformación del Modelo Económico de la Universidad de Alicante (UA). Parte de su investigación está financiada por el Consell.

Sus integrantes están estudiando los efectos socioeconómicos que pudo provocar en el área afectada; los cambios en la movilidad de la población; la tipología de la demanda de vivienda y la accesibilidad residencial; la comparación de patrones de demanda y movilidad antes y después de la riada, y cómo la rehabilitación energética de las áreas afectadas puede contribuir a un modelo sostenible y resiliente frente a futuros desastres naturales.

Además, la cátedra prevé desarrollar un "observatorio de evolución económica" de la Comunidad Valenciana, que engloba la creación de un observatorio de recuperación socioeconómica en los territorios de la dana y otro de accesibilidad residencial en la región.

En este 2025, el segundo de los dos ejes de investigación y actividades complementarias de la entidad universitaria se centra en el aumento de los aranceles impulsado por Estados Unidos. La cátedra está identificando el grado de exposición del comercio exterior valenciano ante la inestabilidad arancelaria y comercial, mediante un análisis detallado de los flujos de exportación por sectores y destinos, que permita valorar la vulnerabilidad y la capacidad de adaptación de la economía regional.

La consellera de Hacienda y la rectora de la UA en la firma del convenio / INFORMACIÓN

Financiada por el Consell

Así lo ha dado a conocer la Generalitat este lunes a través de la consellera de Hacienda y Economía, Ruth Merino, tras la firma del convenio de colaboración con la Universidad de Alicante para la financiación de los gastos de funcionamiento de la cátedra de transformación del modelo económico del ejercicio 2025.

En el acto han participado el director general de Economía, Francisco Soria; la rectora de la Universidad de Alicante, Amparo Navarro; el director de Relaciones y Proyectos Institucionales, Juan Llopis, y la directora de la Cátedra de Transformación del Modelo Económico de la Universidad de Alicante, Paloma Taltavull.

La titular de Hacienda ha subrayado la importancia de integrar la investigación universitaria en la economía real porque “al unir la investigación con la gestión de políticas públicas, fomentamos la innovación y el desarrollo, mejoramos la toma de decisiones y aseguramos que nuestras políticas sean más eficaces, al basarse en estudios técnicos y evidencia científica”.

Merino ha puesto en valor la visión de futuro de esta cooperación, ya que el objetivo del Consell “es construir un puente sólido entre el conocimiento académico y la acción política, que contribuya de manera efectiva a la transformación del modelo económico de la Comunitat Valenciana”.

La cátedra de la UA, dotada con 40.000 euros, desarrolla sus actividades en los ámbitos de la conectividad, la sostenibilidad energética, los mercados inmobiliarios y el desarrollo territorial, con una especial consideración en las necesidades de reconstrucciones debidas a la inundación del pasado 29 de octubre de 2024.

La dana Alice llega a la ciudad de Alicante / Héctor Fuentes

Otros convenios

La firma del acuerdo con la Universidad de Alicante se enmarca dentro del convenio suscrito entre la Conselleria de Hacienda y Economía y las cinco universidades públicas valencianas para impulsar la transformación del modelo económico de la Comunidad, que cuenta con una dotación global de 210.000 euros.

En esta edición las universidades abordan líneas específicas que están vinculadas a la digitalización, sostenibilidad, economía circular, ciencia de datos o conectividad territorial, entre otros ámbitos.

Estas cátedras, integradas en una red conjunta promovida por la Generalitat, desarrollan actividades formativas, investigadoras y divulgativas con el objetivo de contribuir al análisis y la transformación del modelo económico de la Comunitat Valenciana.

El objetivo de la creación de una Red de Cátedras valencianas en materia de transformación del Modelo Económico es el de constituir una plataforma académica para la transferencia de investigaciones destinadas a colaborar con la administración en el diseño de políticas públicas y también contribuir a la diseminación de estos avances entre el tejido productivo.