Siete proyectos de la UA inician carrera para convertirse en negocio

Siete proyectos de investigadores de la Universidad de Alicante (UA) y de personal técnico han iniciado carrera para tener hueco en el mercado. La institución académica ha puesto en marcha una nueva edición del programa intensivo de validación de ideas y modelos de negocio Lean CT. La iniciativa, que se enmarca en el programa institucional de emprendimiento de la UA, ua:emprende, pretende minimizar el riesgo de mercado de proyectos de base científica y tecnológica.

Durante los próximos meses, a través de sesiones de trabajo con formación y mentoría, siete proyectos optan a transformarse en soluciones innovadoras con impacto real.

Entre las propuestas está Musicdocs, presentada por Joan Cerveto Serrano, técnico del Instituto Universitario de Investigación Informática, que utiliza tecnologías de última generación para convertir automáticamente cualquier imagen de una partitura en un formato digital editable, reproducible y analizable.

El proyecto Movelight, liderado por el profesor del Departamento de Didáctica General y Didácticas Específicas, Alberto Ferriz Valero, consiste en un cinturón que evalúa la intensidad de la actividad física y aporta feedback inmediato a través de luces LEDs.

Por su parte, el profesor del Departamento de Filología Española, Lingüística General y Teoría de la Literatura, Jorge Orlando Gallor Guarín, apuesta por desarrollar un asistente IA, DeLetras, centrado en el tratamiento de textos, disponible tanto para particulares como para pequeñas empresas.

Desde el Laboratorio de Fitopatología, el proyecto que presenta la investigadora Raquel López Núñez, explora la producción de varios productos fitosanitarios biosostenibles para su uso como estimulante y protección para cultivos.

El proyecto AlgeaTools de Tomás Conde Crespo, del Departamento de Ciencias del Mar y Biología Aplicada, propone el desarrollo de ingredientes cosméticos y farmacéuticos naturales a partir de microalgas, aprovechando las condiciones climáticas privilegiadas de la provincia de Alicante para su cultivo.

Desde el Departamento de Química Analítica, Nutrición y Bromatología participan dos propuestas. El proyecto GreenPact, de Arantzazu Valdés García, que se centra en la valorización de biomasa del sector hortofrutícola, a través de la obtención de ingredientes activos sostenibles, para su incorporación en productos alimentarios o envasado de alimentos. Y, en la misma línea, el proyecto Lignikok, de Ana Beltrán Sanahuja, que plantea una tecnología de extracción de lignina de la cáscara de coco, para el envasado alimentario y como agente antioxidante para alargar la vida útil de los alimentos.

Primera sesión del programa Lean CT 2025 en la que participó José Luis Todolí. / INFORMACIÓN

Formación y acompañamiento

Esta edición del Lean CT, que se extenderá hasta febrero de 2026, combina nueve sesiones de trabajo presenciales y virtuales para madurar las ideas, con el acompañamiento y asesoramiento personalizado de un mentor con experiencia empresarial, emprendedora o sectorial.

Los participantes conocerán diferentes estrategias para desarrollar sus propios modelos de negocio, relaciones con los clientes o la búsqueda de colaboraciones, entre otros contenidos. Finalmente, tendrán la oportunidad de formar parte del “Demo Day de UA:emprende”, evento para presentar los proyectos ante inversores, expertos y representantes del ecosistema emprendedor.

La primera de las sesiones del programa tuvo lugar el pasado viernes 24 de octubre, en la sala coworking del Colegio Mayor de la UA, con la bienvenida del director del Secretariado de Transferencia de Conocimiento, José Luis Todolí. Financiado por el Banco Santander, esta iniciativa se dirige a investigadores, estudiantes y egresados que buscan validar su idea de negocio o explorar su viabilidad en el mercado.