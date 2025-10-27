La UA inaugura una página web de autor sobre José María Tortosa gracias al Instituto de Desarrollo Social y Paz

El acto de presentación del libro titulado Las lecturas del Maldesarrollo. Estudios a partir de la obra de José María Tortosa, celebrado el pasado viernes en el aula Ernest Lluch de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Alicante, sirvió también de inauguración de un portal web dedicado al autor, con el que se pretende visibilizar la ingente producción científica, literaria, bloguera y la realizada a través de artículos de prensa durante más de 30 años. El acto forma parte de una iniciativa mucho más amplia que, promovida desde el Instituto Universitario de Desarrollo Social y Paz (IUDESP) de la Universidad de Alicante, pretende reivindicar la figura de José María Tortosa, uno de los referentes internacionales más destacadas en los estudios sobre la paz.

Uno de los momentos más emotivos ha coincidido con la intervención del propio Tortosa, retirado desde hace años de la vida pública, que, además de agradecer a presentes y ausentes el cariño y la consideración hacia su obra y sus estudios, ha confesado que su aportación en el libro presentado “es una despedida y cierre” en la que reproduce los consejos “para quien sabe equivocarse” que un día recibió de su padre. El sociólogo ha reconocido que “leer, escribir y contárselo a alguien han sido mis tres grandes pasiones”. Y que aún hoy en día, mantiene a diario un pequeño blog, “como medida terapéutica para jugar con la lógica pérdida de las capacidades cognitivas propias de la edad”.

Producción científica y divulgadora

El encargado de realizar la navegación por el nuevo portal ha sido uno de los coeditores del libro presentado y coordinador del proyecto, Clement Penalva. La web incorpora una serie de recursos, algunos albergados en otros portales, como la colección institucional completa, radicada en el Repositorio de la Universidad de Alicante (RUA), pero el objetivo es acabar incluyendo todo lo relativo a la vida y obra del autor, también sus artículos de prensa y las publicaciones de su blog personal, El mundo mundial.

En la actualidad la colección del RUA recoge un total de 114 textos, pero “se trata de un espacio que no cesa de ser alimentado dada la ingente cantidad de textos que continuamos descubriendo”, explica Penalva. El proyecto arrancó en 2023 para “abrir, releer, aplicar y difundir la dilatada obra de José María Tortosa”, explica otro de sus promotores, el profesor Daniel La Parra. Se trata, por tanto, de un proyecto a gran escala, abierto y en continuo crecimiento que pretende abarcar los diferentes perfiles del investigador.

“Es, por tanto, muy ambicioso porque además de los ensayos que hemos logrado referenciar, han sido localizados, digitalizados y clasificados más de 4.000 textos sobre su faceta de comunicador social”, detalla La Parra, que puntualiza que más de 900 corresponden a publicaciones realizadas en el diario Información entre 2001 y 2019.

Sin embargo, se estima que puedan quedar por localizar más de 1.500 artículos de opinión en las etapas de colaboración con diferentes medios locales valencianos, como son La Verdad (edición de Alicante, en dos etapas, 1974‐1978 y 1995-2001), Levante-EMV (Valencia, entre 1982 y 1987; Las Provincias (Valencia, entre 1987-1990) y los publicados en etapas anteriores de colaboración con INFORMACIÓN, entre 1979‐1985 y 1986-1995.

El acto ha sido promovido por el Instituto Universitario de Desarrollo Social y Paz. / ROBERTO RUIZ DE ZAFRA

En cuanto a su actividad como bloguero, las entradas recuperadas superan ampliamente los 4.000 escritos. Una cifra considerablemente grande dado que comenzó a publicar en 2007 y ha sido diaria, salvo algunas discontinuidades en diferentes años. La complicación, en este sentido, obedecía a que se trataba de entradas en diferentes sitios web, algunos de ellos ya desaparecidos, “para los que se ha llevado a cabo un fenomenal trabajo arqueológico de localización y rescate gracias al Wayback Machine” (servicio y base de datos que contiene copias de una enorme cantidad de páginas o sitios de Internet), destaca Clement Penalva.

Un proyecto vivo y colaborativo

Los coordinadores del proyecto aseguran que el portal cumple con un doble objetivo. “Por un lado, el objetivo bibliográfico consistente en la recuperación, difusión y clasificación de las obras de este prestigioso autor para su archivo y, por otro, el de la transmisión intergeneracional de los conocimientos y prácticas investigadoras entre los docentes de la UA que trabajaron y aprendieron con Tortosa, y los futuros profesionales que la Universidad está formando actualmente”, aseguran.

Por eso, han alabado la “encomiable” labor llevada a cabo por todo el equipo participante, tanto dentro del IUDESP, entre los que se incluye a un grupo de estudiantes en prácticas, así como desde diferentes unidades de la Biblioteca de la Universidad de Alicante, BUA, principalmente técnicos del RUA y de la Biblioteca de la Facultad de Económicas.

Para completar esta labor de “arqueología documental”, la web de autor incorpora un apartado de “Participa”, para el cual, mediante un formulario, se puedan enviar todo tipo de documentos relativo al autor para seguir enriqueciendo los contenidos. “El envío puede ser de cualquier formato y contenido, como videos, fotografías, artículos no incluidos en su colección institucional del RUA, entrevistas, recortes de prensa, conferencias”, puntualizan y concluyen que “también se admiten relatos o ensayos relativos a su actividad como escritor, profesor, comunicador social. Todo lo que contribuya al reconocimiento académico y humano de José María Tortosa”.