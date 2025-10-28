Expertos del CEU forman a profesionales sanitarios en la I Jornada de I+D+I de Enfermería y Fisioterapia

La I Jornada de Investigación e Innovación en Enfermería y Fisioterapia de la Comunidad Valenciana, organizada por el Instituto de Investigación Sanitaria y Biomédica de Alicante (ISABIAL) y celebrada en el Auditorio de la Diputación de Alicante, reunió a centenares de profesionales de la salud de toda la región. Su objetivo era claro: convertirse en un foro de referencia para mostrar la investigación aplicada en estas disciplinas, promover la innovación clínica y reforzar la transferencia de conocimiento entre universidad, asistencia y sociedad.

Entre los participantes destacaron tres profesores de la Universidad CEU Cardenal Herrera (Elche) que ofrecieron talleres de gran especialización. El profesor de Enfermería Fran Prats impartió un taller sobre el Manejo del Paciente Crítico Complejo, mientras que los docentes de Fisioterapia Javier Molina y Edgar Aljaro desarrollaron una formación práctica sobre Herramientas de cuantificación en Fisioterapia: Ecografía y Termografía. Ambos fueron dirigidos a profesionales sanitarios en activo y se convirtieron en dos de los espacios con mayor interés por la oportunidad que ofrecían: formación avanzada directamente aplicada a la práctica clínica.

La I Jornada de I+D+I en Enfermería y Fisioterapia de la Comunidad Valenciana ha supuesto un punto de encuentro necesario para profesionales, investigadores y docentes. / INFORMACIÓN

Entrenar la respuesta en situaciones críticas

El taller de Fran Prats giró en torno a un escenario tan cotidiano como trascendental para la Enfermería: el cuidado de pacientes críticos. Con el título Manejo del Paciente Crítico Complejo, propuso a los asistentes enfrentarse a situaciones límite que se producen con frecuencia en las unidades de cuidados intensivos y en los servicios de emergencias extrahospitalarias.

A través de tres simulaciones, los profesionales ensayaron cómo abordar un infarto inferior en una unidad de soporte vital avanzado, cómo reaccionar ante la rotura de una línea de aire en un tubo endotraqueal en una UCI y cómo actuar ante problemas en la ventilación mecánica de un paciente grave. Tres escenarios que, en palabras de Prats, forman parte de la rutina de un enfermero de críticos, pero que suponen un riesgo vital si no se tiene una respuesta entrenada y protocolizada.

“Son situaciones cotidianas dentro de las unidades de paciente crítico, pero que ponen en riesgo la vida del paciente. Cuanto más protocolizadas y más ensayadas estén, mejor se afrontan en la vida real”, explicó el profesor del CEU.

Prats insistió en la necesidad de simular antes de actuar, porque el tiempo en una emergencia es el recurso más valioso: cada segundo de duda puede marcar la diferencia. También subrayó el papel que tiene la docencia universitaria en este ámbito. “En el grado de Enfermería del CEU también se prepara a los alumnos para enfrentarse a situaciones complejas, pero en el posgrado avanzamos más en conocimientos que en el grado no es posible por el tiempo disponible”, señaló.

La precisión de la imagen en la fisioterapia

Si el taller de Prats miraba de frente a las emergencias, los de Javier Molina y Edgar Aljaro se centraron en otro aspecto clave: la precisión en la evaluación y seguimiento de los pacientes en fisioterapia. Su propuesta, Herramientas de cuantificación en Fisioterapia: Ecografía y Termografía, trasladó a los asistentes cómo estas técnicas permiten objetivar los cambios en los tejidos y monitorizar la evolución clínica con un rigor difícil de alcanzar de otro modo. “El taller lo que pretende es transferir lo que estamos haciendo en investigación al clínico del día de hoy. Es una transferencia de conocimientos”, explicó Molina.

Con ejemplos concretos, mostraron cómo la ecografía puede utilizarse para cuantificar la contracción muscular en un paciente operado del ligamento cruzado anterior, comparando la pierna sana con la intervenida y midiendo la progresión de la recuperación hasta alcanzar la equiparación funcional. La termografía, por su parte, mostró su capacidad para analizar patrones térmicos vinculados a procesos inflamatorios o alteraciones circulatorias, aportando una visión complementaria al diagnóstico y seguimiento del tratamiento. “Podemos medir y comparar si el paciente está mejorando o empeorando, si nuestros tratamientos tienen efecto o no”, apuntó Aljaro durante la sesión.

El taller incluyó además la presentación de resultados preliminares de una investigación desarrollada por el equipo docente en la que se aplican variables de ecotextura como potenciales marcadores de riesgo cardiovascular. Según Molina, los datos iniciales sugieren que estas variables ofrecen una capacidad diagnóstica superior a técnicas estándar como la medición del grosor íntima-media carotídeo. “Estas técnicas nos permiten ser mucho más precisos y rigurosos. Hemos presentado un estudio con variables de ecotextura que muestran una capacidad diagnóstica incluso superior”, explicó.

Precisión en la evaluación y seguimiento de los pacientes en fisioterapia. / INFORMACIÓN

Investigación que anticipa la docencia

Lo interesante de este taller no fue solo la transferencia al clínico, sino la reflexión sobre la propia formación universitaria en Fisioterapia. Molina reconoció que la introducción de estas herramientas en la docencia todavía no es habitual en España, aunque en el CEU sí se han integrado como parte de la apuesta por preparar a los futuros fisioterapeutas en técnicas que pronto serán imprescindibles en la clínica.

“Muy habitual no es porque tampoco hay tantísima gente investigando en esto. Sí que hay algunos profesores en otras universidades, pero de forma general es poco común trabajar con este tipo de herramientas”, indicó.

De este modo, “el CEU se coloca en una posición de vanguardia: no solo forma a sus estudiantes con métodos clásicos de evaluación, sino que los introduce en tecnologías que les permitirán aportar un valor añadido desde sus primeros pasos profesionales”, apunta Aljaro.

Una contribución especializada en una jornada clave

La I Jornada de I+D+I en Enfermería y Fisioterapia de la Comunidad Valenciana ha supuesto un punto de encuentro necesario para profesionales, investigadores y docentes. Su éxito radicó no solo en la diversidad de temáticas tratadas, sino también en la capacidad de trasladar la innovación al ámbito clínico.

En este marco, la participación de los profesores del CEU en Elche evidenció la importancia de una universidad conectada con la práctica y con el sistema sanitario. Tanto en el manejo del paciente crítico como en la cuantificación clínica mediante técnicas de imagen, los talleres ofrecieron formación avanzada que difícilmente se encuentra en otros espacios.

El hecho de que fueran de los más demandados y que se ampliara su aforo no hace sino confirmar que existe una necesidad real de este tipo de conocimientos entre los profesionales sanitarios. Pero lo más relevante es el mensaje de fondo: el CEU no se limita a transmitir saber académico, sino que actúa como un agente de transferencia directa de la investigación y la docencia a la práctica clínica.

La participación de los profesores del CEU en Elche evidenció la importancia de una universidad conectada con la práctica y con el sistema sanitario. / INFORMACIÓN

Cuando la universidad transforma la práctica clínica

La jornada celebrada en Alicante ha demostrado que la innovación en Enfermería y Fisioterapia no es un discurso, sino una realidad tangible cuando universidad y profesionales colaboran. Los talleres impartidos por Fran Prats, Javier Molina y Edgar Aljaro son un ejemplo claro de cómo el conocimiento generado en la universidad puede transformar la práctica diaria de la sanidad.

Desde los escenarios críticos que entrenan la respuesta inmediata en emergencias hasta las herramientas de cuantificación que aportan precisión en fisioterapia, el CEU mostró cómo su papel trasciende las aulas y se sitúa en el centro de la mejora asistencial.

En palabras de Prats: “Cuanto más se ensayan las situaciones críticas, mejor se afrontan en la vida real”. Una frase que podría aplicarse al espíritu de toda esta jornada: la innovación ensayada hoy es la garantía de una sanidad mejor mañana.