La Ley Orgánica 1/2025 abre una nueva etapa para los MASC, entre la oportunidad y el riesgo del formalismo

El Aula Magna de la sede de Carmelitas de la Universidad CEU Cardenal Herrera en Elche se convirtió en escenario del debate sobre el futuro de los Medios Adecuados de Solución de Controversias (MASC). Desde el pasado mes de abril, con la entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2025, de medidas en materia de eficiencia del servicio público de Justicia, acudir a un MASC se ha convertido en requisito obligatorio previo a la vía judicial en los procesos civiles y mercantiles. Una transformación jurídica que abre un camino de oportunidades, pero también plantea interrogantes sobre su aplicación práctica.

La jornada “Hacia un nuevo sistema de los MASC”, organizada por la Generalitat Valenciana junto al CEU, contó con la participación de voces de la abogacía, la universidad y la judicatura. En la inauguración, el director general de Atención a las Víctimas y Acceso a la Justicia, Francisco Javier Soler Flores, defendió que la norma supone un “cambio de paradigma en la concepción de la Justicia en España” y subrayó el compromiso de la Comunitat Valenciana con el impulso de la mediación desde hace más de dos décadas. Soler Flores destacó, además, las medidas puestas en marcha por la Conselleria de Justicia en los primeros meses de aplicación: retribuciones específicas a letrados que logran acuerdos vía MASC y refuerzo de la mediación intrajudicial para aliviar la saturación de los juzgados.

Inseguridad jurídica y falta de incentivos

El debate posterior se centró en los desafíos que plantea la nueva regulación. La profesora Verónica López Yagüe, de la Universidad de Alicante, alertó de que los MASC “no cuentan todavía con la solvencia ni el reconocimiento de la mediación” y señaló la falta de incentivos reales para que los ciudadanos los utilicen. Recordó que, en países como Italia, la mediación es obligatoria en materias concretas, lo que ha permitido consolidarla como una herramienta eficaz, mientras que en España la ley “responde a la saturación de los juzgados, pero no genera aún suficiente confianza social”.

Un cambio de rol para la abogacía

La presidenta de la Comisión de MASC del Consejo General de la Abogacía Española, Marta Martínez i Gellida, incidió en que los abogados están llamados a desempeñar un papel protagonista en esta transformación: “los letrados debemos hacer más que litigar”. Defendió la incorporación de la mediación, la conciliación y el derecho colaborativo como competencias necesarias en el ejercicio profesional.

Martínez i Gellida también criticó la disparidad de criterios judiciales a la hora de validar los intentos de MASC, que calificó de “galimatías jurídico”. Algunos jueces aceptan la mediación telemática como válida, mientras que otros la rechazan, generando inseguridad jurídica. Para la representante de la abogacía, la clave está en avanzar hacia criterios uniformes y un registro sólido que evite estas discrepancias.

De la dispersión normativa a la oportunidad de cambio

La presidenta del Centro de Mediación de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (CEMICAE), María Dolores Martínez-Mena López, valoró la Ley Orgánica 1/2025 como una oportunidad para la abogacía. “Obliga a los profesionales a adaptarse al siglo XXI”, afirmó, destacando que la norma ha permitido unificar en un mismo marco regulatorio figuras antes dispersas, como la mediación o la conciliación privada. Martínez-Mena subrayó que el reto es que los ciudadanos vean estas vías como rápidas, seguras y confidenciales, y no como un trámite obligatorio más antes de un juicio.

La jornada “Hacia un nuevo sistema de los MASC”, organizada por la Generalitat Valenciana junto al CEU. / INFORMACIÓN

El derecho colaborativo: una vía poco explorada en España

En esta línea de oportunidades emergentes, la presidenta de la European Network for Collaborative Practice, Nadia Mesa del Castillo, defendió el potencial del derecho colaborativo como fórmula innovadora y eficaz para resolver conflictos, especialmente en ámbitos como el familiar o el empresarial. Explicó que este modelo, consolidado en países como Estados Unidos o Canadá, “obliga a las partes y a sus abogados a trabajar juntos en la búsqueda de acuerdos beneficiosos para ambas, evitando la confrontación propia del juicio”. Para Mesa, la Ley Orgánica 1/2025 “se adelanta a su tiempo” porque impulsa a los profesionales a incorporar herramientas que hasta ahora eran poco conocidas en España.

La visión desde los juzgados

La jueza Virginia Miranzo Gambín, titular del Juzgado de Primera Instancia nº 6 de Elche, coincidió en que la ley supone el “germen del cambio”, aunque advirtió que no será eficaz sin un cambio cultural profundo en la ciudadanía y en la práctica profesional. “No todos los conflictos deben acabar en los tribunales”, señaló, recordando que el sistema judicial español arrastra una saturación crónica.

Miranzo aportó un dato revelador: en el primer trimestre de 2025, las demandas civiles y mercantiles crecieron un 33% respecto al mismo periodo de 2024. En cambio, en el tercer trimestre, ya con los MASC como requisito previo, las demandas descendieron un 41% respecto al año anterior. “Los datos muestran que algo está cambiando, aunque aún queda camino por recorrer”, concluyó.

Lola Cano: “El gran reto es evitar que los MASC se conviertan en un formalismo”

La profesora de Derecho del CEU UCH en Elche y coordinadora de la jornada, Lola Cano, planteó una advertencia clara: el gran desafío es evitar que los MASC se conviertan en un mero trámite formal. “España carece de una auténtica cultura del acuerdo, y si los MASC se utilizan solo para cumplir un requisito, perderán todo su valor”, afirmó.

Cano alertó también de la inseguridad jurídica que genera la disparidad de criterios entre juzgados y de las dificultades técnicas del portal digital PIMASC, que ha registrado incidencias desde su puesta en marcha. A su juicio, la clave pasa por una doble estrategia: formar a los futuros juristas en estas herramientas desde la universidad y lanzar campañas públicas de sensibilización que acerquen los MASC a la ciudadanía. “Solo así lograremos que cumplan su verdadera finalidad: reducir la litigiosidad y ofrecer soluciones más rápidas, económicas y satisfactorias”, concluyó.