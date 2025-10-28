Planificar para ganar: la receta del Campus Cámara CEU para competir en un mercado cambiante

En la economía actual, decidir bien y a tiempo puede marcar la diferencia entre sobrevivir o desaparecer. El ritmo vertiginoso de los cambios globales obliga a las empresas a anticiparse, a leer con rapidez las señales del entorno y a adaptar sus modelos de negocio a realidades que ya no se miden en décadas, sino en meses. Para dar respuesta a este desafío, la Universidad CEU Cardenal Herrera y la Cámara de Comercio de Alicante han puesto en marcha el Campus Cámara CEU, un proyecto pionero en España que apuesta por un modelo de formación modular, flexible y vinculado directamente con la competitividad empresarial.

Dentro de las seis áreas de especialización que integran este campus, una conecta de manera directa con las necesidades del tejido productivo alicantino: la de Mejora Competitiva y Transformación de Modelos de Negocio. Y en ese marco se sitúa el Programa de Formación Avanzada en Planificación Estratégica y Toma de Decisiones, concebido para que directivos y profesionales en activo adquieran competencias clave para analizar, planificar y decidir en entornos de alta incertidumbre.

Una formación orientada a la transformación empresarial

El programa, de nueve créditos ECTS, está dirigido a profesionales con responsabilidad en la gestión de equipos o en la toma de decisiones estratégicas, a quienes se recomienda contar con al menos dos años de experiencia laboral. Su planteamiento se basa en una idea sencilla: la competitividad se entrena. Y esa preparación pasa por aprender a diagnosticar los cambios en el entorno, diseñar respuestas estratégicas y ejecutar decisiones que impulsen la eficiencia y el crecimiento.

Lejos de concebirse como un curso aislado, este itinerario forma parte del área de Mejora Competitiva y Transformación de Modelos de Negocio, diseñada para ofrecer a los profesionales itinerarios especializados en diseño estratégico, dirección competitiva, planificación organizativa y optimización de procesos.

Una de las características diferenciales del Campus Cámara CEU es su claustro docente. / INFORMACIÓN

Tres bloques, una visión integral de la estrategia

La estructura del programa responde a la lógica modular del campus. Son tres microcredenciales de tres créditos ECTS cada una, que pueden cursarse individualmente o en conjunto, hasta completar la formación en planificación y toma de decisiones.

La primera, Análisis competitivo del entorno económico, social y cultural, se centra en los factores externos que condicionan las decisiones empresariales. En ella, José María Carrillo Poveda, economista especializado en tendencias de mercado, analiza la evolución económica y sus implicaciones; Marcos Correal, experto en transformación industrial, aborda el impacto de la denominada Industria 4.0 en los procesos productivos; y Beatriz Carceller Fontestad, investigadora en sociología de las organizaciones, examina los cambios sociales y culturales que condicionan la forma en que se toman decisiones dentro de las empresas.

La segunda, Planificación estratégica para competir, sitúa al alumno en el núcleo de la dirección empresarial. Amalia Belenguer Salvador, consultora en cambio cultural corporativo, explica cómo abordar la transformación de la cultura organizacional; Gabriel Ravello, especialista en gestión estratégica, presenta herramientas aplicables para diseñar planes de acción efectivos; y Guillermo Prats, experto en indicadores de competitividad empresarial, expone cómo gestionar y evaluar resultados para medir el impacto de la estrategia.

La tercera, Procesos de decisión en entornos competitivos, se adentra en la fase crítica: decidir bajo incertidumbre. José Enrique García Llop, directivo en el ámbito de la consultoría estratégica, desarrolla cómo la transformación empresarial puede convertirse en palanca de competitividad; Julián Gabriel Sánchez Sánchez, especialista en marketing y estrategia de producto, explica las claves de las estrategias competitivas innovadoras en producto, distribución y precio; y Francisco Guillem Bargues, jurista y experto en políticas laborales, analiza cómo la gestión de cambios y las políticas laborales y productivas condicionan las decisiones en empresas sometidas a fuerte presión competitiva.

Profesionales que enseñan a profesionales

Una de las características diferenciales del Campus Cámara CEU es su claustro docente. En el caso de este programa, conviven académicos de larga trayectoria universitaria con profesionales en activo en sectores estratégicos. Esa combinación garantiza que la formación no se quede en el plano teórico, sino que se enriquezca con casos reales, experiencias recientes y dilemas que los ponentes enfrentan en su día a día.

Cada sesión está concebida como un espacio interactivo, donde los alumnos analizan escenarios reales, contrastan decisiones y reciben feedback inmediato de los ponentes y de sus propios compañeros. Este planteamiento convierte el aula en un laboratorio de competitividad, en el que se ensayan estrategias que después se trasladan al entorno empresarial.

Planificar bajo incertidumbre

El hilo conductor del programa es claro: la planificación no consiste en adivinar el futuro, sino en preparar escenarios y dotarse de método para decidir mejor. En un mundo donde la globalización, la digitalización y la inestabilidad marcan la agenda, la única forma de mantener la competitividad es anticiparse.

Los contenidos del curso abordan esa anticipación desde varios ángulos: detectar patrones en la evolución económica, evaluar el impacto de las nuevas tecnologías en los procesos, identificar tendencias sociales que modifican el comportamiento de consumidores y empleados, o diseñar políticas laborales que acompañen las transformaciones. En todos los casos, el objetivo es que el directivo adquiera una mirada amplia, capaz de conectar el análisis con la acción.

El hilo conductor del programa es claro: la planificación no consiste en adivinar el futuro, sino en preparar escenarios y dotarse de método para decidir mejor. / INFORMACIÓN

Una metodología aplicada y conectada con la empresa

El PFA en Planificación Estratégica y Toma de Decisiones se enmarca en la filosofía del Campus Cámara CEU: formación práctica, flexible y acumulable. La modalidad de enseñanza combina clases presenciales en fines de semana con dinámicas participativas y análisis de casos reales. El programa culmina con una sesión epílogo en la que se sintetizan aprendizajes y se celebra un encuentro de networking entre participantes y docentes. Esta dimensión relacional es clave: permite que profesionales de distintos sectores compartan experiencias, establezcan contactos y exploren posibles colaboraciones.

Este PFA no es un curso independiente, sino parte de un modelo modular pionero en España. Los alumnos que lo completan pueden continuar su itinerario con otros programas del área de Mejora Competitiva y Transformación de Modelos de Negocio, como los dedicados al diseño de productos y servicios, a la optimización de procesos o a la dirección estratégica. La suma de estos programas conduce al Máster de Formación Permanente en Mejora Competitiva y Transformación de Modelos de Negocio, una titulación que refuerza la lógica de acumulación de microcredenciales y permite que cada alumno diseñe su propio camino formativo en función de sus intereses y necesidades.

Para sus promotores “no es casual que este modelo se haya implantado en Alicante. La provincia reúne un ecosistema productivo diverso y dinámico, donde conviven sectores tradicionales como el calzado, el textil o la alimentación con nuevas iniciativas en comercio electrónico, marketing digital o servicios innovadores. Este contexto convierte a Alicante en un escenario idóneo para un campus que busca mejorar la competitividad y facilitar la transformación de modelos de negocio”.