Banderas a media asta y solidaridad de la UA con las víctimas de la dana

La comunidad universitaria rinde un homenaje junto a su escultura emblema a las 237 vidas perdidas en la riada

Los vicerrectores de la UA, con la rectora al frente, en el homenaje por el primer aniversario de la dana

A. Fajard

La Universidad de Alicante (UA) ha dedicado un minuto de silencio y ha colocado sus banderas a media asta en señal de recuerdo a las víctimas de la dana, con motivo del primer aniversario de la tragedia.

La comunidad universitaria ha rendido un sentido homenaje, encabezado por la rectora Amparo Navarro, a los afectados de una riada histórica que arrasó la comarca de l’Horta Sud de Valencia y otros puntos de Andalucía y Castilla La Mancha, acabando con la vida de 237 personas.

"Nos congregamos en nuestra escultura emblema, con nuestras banderas ondeando a media asta como muestra del duelo y en señal de respeto por todos ellos y por sus familias, que aún hoy siguen llevando la carga de lo vivido. No estáis solos", ha expresado la responsable de la institución académica.

La UA ha querido unirse al dolor de las víctimas y expresar la solidaridad de la Universidad de Alicante, "desde una tierra que, aunque sin unas pérdidas humanas tan estremecedoras, también sabe de los estragos de las lluvias torrenciales y los cauces desbocados", ha dicho Navarro.

Estudiantes y personal de la UA en el homenaje a las víctimas de la dana celebrado hoy en el campus

Estudiantes y personal de la UA en el homenaje a las víctimas de la dana celebrado hoy en el campus

Implicados con la tragedia

Entre las múltiples aportaciones que ha hecho la Universidad de Alicante a la reconstrucción de los municipios de la dana, destaca tecnología aportada por investigadores para escanear La Albufera de Valencia en 3D y facilitar la búsqueda de fallecidos.

El sonar fue facilitado a la Guardia Civil para tratar de agilizar el rastreo en un área que supera los 850.000 metros cuadrados. Gracias a ella se pudo localizar cinco puntos de interés de los cuales, para buscar a personas desaparecidas y a vehículos o estructuras geométricas de gran volumen. 

Asimismo, la institución académica logró recaudar 21.680 euros en su Campaña Solidaria con las personas afectadas por la dana a través de diferentes acciones, desde la activación de una plataforma de ‘crowfunding’ a conciertos o la venta de libros.

Banderas a media asta y solidaridad de la UA con las víctimas de la dana

