"Introducir tecnología a edades muy tempranas no es adecuado, hay otras formas de aprender"

¿Qué significa para usted este reconocimiento?

Para mí significa un gran orgullo y una gran responsabilidad.Orgullo porque es un premio que conceden los compañeros de profesión y lo otorga la Sociedad Científica Informática de España, que agrupa a investigadores de distintas áreas de la informática. Son tus propios compañeros quienes mejor conocen tu trabajo y quienes más pueden valorarlo. Y es una gran responsabilidad porque aparecer en esa lista de premiados, junto a nombres de personas a las que admiro tanto en lo personal como en lo profesional, supone una exigencia hacia quienes ya están y hacia los que te verán como un referente.

Han destacado su visión transformadora entre educación y tecnología. ¿En qué han destacado las metodologías que ha estado aplicando?

El premio destaca esa doble visión porque, cuando empecé a formarme en Informática, todo estaba comenzando y lo primero que hice fue aplicarlo a mi labor como profesor. Pensé: ¿Cómo puedo usar esto en mi trabajo? Así empecé a incorporar la tecnología a la docencia. Más adelante, cuando asumí el cargo de vicerrector de Tecnología, amplié el foco, no solo hacia la enseñanza, sino también al servicio de la propia universidad. Esto me llevó a trabajar en lo que ahora llamamos transformación digital universitaria, cuando aún casi no se hablaba de ello. Si solo conoces la tecnología, puedes poner mucha, pero no resolver el problema real. Si solo conoces la organización, no aprovechas el potencial de la tecnología. Para transformar, necesitas conocer ambas.

¿Cuáles de sus métodos han tenido mayor repercusión?

En la asociación de profesores de informática promovemos metodologías activas. No hay una receta única, el profesor debe disponer de muchas herramientas, una especie de navaja suiza. En cuarto de Ingeniería Multimedia utilizamos aprendizaje basado en proyectos, que funciona muy bien en determinadas asignaturas. En el máster empleamos aprendizaje-servicio, donde los trabajos académicos se desarrollan para una ONG o una organización real, con un valor social añadido.

La IA generativa produce resultados impresionantes, pero no garantiza exactitud, no comprende lo que hace

El catedrático de la Universidad de Alicante (UA) Faraón Llorens, en el campus. / Jose Navarro

¿Qué retos ha supuesto la IA y el avance de las tecnologías para las universidades?

Después de varios años trabajando en ello, veo dos grandes riesgos: la soberanía digital y la veracidad o confianza.La soberanía digital significa que las universidades no deben depender totalmente de herramientas o modelos externos. Si todo se basa en una sola plataforma o proveedor, perdemos independencia tecnológica. El otro riesgo es la veracidad. La IA generativa produce resultados impresionantes, pero no garantiza exactitud, no comprende lo que hace. Las universidades deben garantizar la veracidad del conocimiento que transmiten. Por eso, la IA generativa debería complementarse con modelos más simbólicos y basados en la lógica, que aseguren coherencia y exactitud. Si perdemos el valor de la verdad, perdemos también la confianza social. La universidad debe ser un lugar que garantice que lo que se enseña es lo más veraz posible según el conocimiento científico actual.

¿A qué edad recomienda introducir la tecnología en la enseñanza? ¿Se está haciendo bien su incorporación?

No se ha incorporado bien. Muchas veces se han introducido tecnologías sin un análisis crítico, simplemente porque estaban disponibles. Las redes sociales, por ejemplo, fueron diseñadas para maximizar la atención de los usuarios, no para educar. Integrarlas sin reflexión es un error. Tampoco hay que negarlas, deben incorporarse de forma razonada y guiada por los profesores, que son quienes conocen el proceso educativo. Personalmente, creo que introducir tecnología a edades muy tempranas no es adecuado, hay otras formas de aprender. En cambio, en la universidad, no usarla sería perder potencial. Cuando los estudiantes se incorporen al mundo laboral, usarán IA, así que debemos enseñarles a hacerlo. Pero también deben aprender sin ella, porque si la IA programa por ti, nunca aprenderás a programar. En la universidad no formamos para ejecutar, sino para entender, analizar y ser críticos. Las tecnologías avanzan tan rápido que cuesta que los docentes las asimilen, y ese es otro reto importante.

No usar la IA en la universidad sería perder potencial. Cuando los estudiantes se incorporen al mundo laboral, usarán IA, así que debemos enseñarles a hacerlo

¿Qué consejo da a los alumnos de grados tecnológicos en un sector donde ha crecido tanto la competencia?

Doy clase en primero de Ingeniería en Inteligencia Artificial, en una asignatura de Lógica. En la primera sesión les enseño imágenes y frases ambiguas o falsos vídeos, y les digo: No te dejes engañar. Aprende lógica. Hoy no podemos fiarnos de todo: hay que ser críticos y tener herramientas para demostrar la validez de lo que se dice. En la segunda sesión les explico que, aunque van a aprender mucha tecnología, deben también leer sobre filosofía e implicaciones sociales. Así que mis dos consejos serían, primero, desarrollar un pensamiento crítico, no creerse todo. Y segundo, no quedarse solo en la parte técnica, sino entender las implicaciones sociales, éticas y filosóficas de la tecnología.