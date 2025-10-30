La Universidad de Alicante lidera un proyecto de investigación en nutrición para deporte adaptado

La Universidad de Alicante (UA) lidera la Red de Composición Corporal y Nutrición para Deportistas con Discapacidad Física (CONDiF), un proyecto cuyo objetivo principal es generar y transferir conocimiento científico aplicado al ámbito de la nutrición y la salud en el deporte adaptado y que ha logrado financiación en la convocatoria de Ayudas para Redes de Investigación en Ciencias del Deporte 2025 de Consejo Superior de Deportes (CSD) del Gobierno de España.

El grupo de investigación se centra en desarrollar estrategias nutricionales personalizadas basadas en la evidencia científica y adaptadas a las necesidades específicas de los deportistas con discapacidad física. Del mismo modo, pretende transferir este conocimiento mediante guías prácticas, publicaciones científicas y actividades educativas dirigidas tanto a profesionales del deporte como a los propios deportistas.

Atletas

Los objetivos del esta red de investigadores también abarcan una vertiente social, ya que pretenden conseguir un impacto relevante en la promoción de la inclusión y la mejora de la calidad de vida de los deportistas con discapacidad, al tiempo que quieren fomentar la igualdad de género al abordar las particularidades de las mujeres atletas.

Este enfoque inclusivo “no solo favorece la integración social y deportiva de estas personas, sino que también establece estándares científicos útiles para entrenadores, profesionales sanitarios e instituciones deportivas”, advierte José Miguel Martínez Sanz, profesor del Departamento de Enfermería de la Universidad de Alicante e investigador principal de CONDiF.

La red, coordinada desde la UA, está integrada por un equipo multidisciplinar de especialistas en cineantropometría, nutrición y ciencias del deporte procedentes de diferentes instituciones En concreto, junto a Martínez Sanz trabajan, por parte de la UA, los investigadores Isabel Sospedra López, Eva Ausó Monreal, David Romero García y Daniel Giménez Monzó.

Equipo investigación UPSA y UA / INFORMACIÓN

Resto del grupo

Junto al personal de la institución académica alicantina completan en el grupo Laura Carreño Enciso, Sandra de la Cruz Marcos, Paz Redondo del Río y Beatriz de Mateo Silleras, de la Universidad de Valladolid (UVA), Lucas Jurado Fasoli, de la Universidad de Granada (UGR), y María José Esteve Más y Jesús Blesa Jarque, de la Universidad de Valencia (UV).

Así como María Isabel Buceta Toro, María Miana Ortega y Sara Perpiñá Martínez, de la Universidad Pontificia de Salamanca (UPSA), Patricio Pérez Armijo, Inmaculada Rebollo Romero y Anel Eduardo Recarey Rodríguez, de la Universidad Isabel I, y, finalmente, Rubén Jiménez Alfageme, de la Universidad de Vitoria-Gasteiz (EUNEIZ).

Comité Paralímpico

Además, la red cuenta con la colaboración de entidades y profesionales de referencia en el deporte y la nutrición como la Federación Española de Deportes con Discapacidad Física (FEDDF), el Centro Emen4sport, el Centro Asesor de Rendimiento del Comité Paralímpico Español, el Coordinador del Área de Gestión del Conocimiento Científico y del Centro de Análisis de la Evidencia Científica de la Academia Española de Nutrición y Dietética y la Red de Nutrición Basada en la Evidencia (RED-NuBE).

La puesta en marcha de la Red CONDiF “refuerza el compromiso de la Universidad de Alicante y de las instituciones participantes con la investigación aplicada, la excelencia científica y la promoción de un deporte más inclusivo, seguro y basado en la evidencia científica”, concreta el investigador principal del proyecto.