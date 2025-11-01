El Parque Científico de la UA y Jovempa refuerzan su colaboración por la innovación y el emprendimiento

El Parque Científico de Alicante (PCA) de la Universidad de Alicante (UA) y la Federación de Asociaciones de Jóvenes Empresarios de la Provincia de Alicante (JOVEMPA) han firmado un nuevo convenio de colaboración con el objetivo de fortalecer la conexión entre el ecosistemainnovador y el tejidoempresarialalicantino, generando nuevas oportunidades para la creación, consolidación y crecimiento de empresas en la provincia.

El acuerdo, suscrito por María Jesús Pastor, vicerrectora de Transferencia, Emprendimiento y Divulgación Científica de la Universidad de Alicante, en representación de la Fundación Parque Científico de Alicante, y por Alfonso Calero Romero, presidente de Jovempa Federación, sustituye al convenio firmado en 2021 y establece un marco de cooperación estable orientado al desarrollo de actividades conjuntas en materia de emprendimiento, innovación y transferencia de conocimiento.

A través de esta colaboración, ambas entidades se comprometen a impulsar acciones que promuevan la conexión entre jóvenes empresarios, investigadores, estudiantes, emprendedores y empresas innovadoras vinculadas al PCA, favoreciendo el intercambio de experiencias, la formación en competencias empresariales y el desarrollo de iniciativas que contribuyan al fortalecimiento del ecosistema innovador provincial.

María Jesús Pastor y Alfonso Calero, durante la firma. / INFORMACIÓN

El convenio contempla la organización de jornadas y encuentros empresariales que fomenten la colaboración y las sinergias entre empresas, la realización de actividades que impulsen la transferencia de conocimiento y la difusión conjunta de proyectos y casos de éxito que surjan en el marco de esta alianza. Asimismo, se facilitará la utilización de espacios e infraestructuras del Parque Científico de Alicante para la celebración de eventos que promuevan la innovación y el emprendimiento, así como el acceso a programas de apoyo e incentivos dirigidos a las empresas asociadas a Jovempa interesadas en instalarse en el entorno del Parque.

Con una vigencia inicial de tres años, prorrogables, el convenio será gestionado mediante una comisión mixta de seguimiento que coordinará las actuaciones y velará por el cumplimiento de los objetivos establecidos.

AL respecto del nuevo documento, María Jesús Pastor destaca que “este acuerdo representa una oportunidad para seguir tejiendo puentes entre la Universidad de Alicante y el tejido empresarial joven, facilitando que el conocimiento y la innovación que se generan en el entorno universitario se traduzcan en proyectos empresariales sólidos que impulsen el desarrollo económico y social de nuestro territorio”.

Por su parte, Alfonso Calero, presidente de Jovempa, subraya que “para los jóvenes empresarios, la colaboración con el Parque Científico de Alicante supone acceder a un entorno privilegiado de innovación, tecnología y talento, en el que pueden surgir alianzas y proyectos transformadores que contribuyan a fortalecer la competitividad y el crecimiento de las empresas alicantinas”.

Con esta alianza, el Parque Científico de Alicante y Jovempa reafirman su compromiso con el impulso del emprendimiento, la innovación y el talento como motores de progreso para la provincia de Alicante y para el conjunto de la Comunitat Valenciana.