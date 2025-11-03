Un estudio de la Universidad del País Vasco sobre el uso de Instagram en universidades españolas sitúa a la Universidad de Alicante entre las instituciones de educación superior con mayor engagement en Instagram.

La investigación, Longitudinal analysis of Instagram use in Spanish universities, analiza y evalúa cómo las universidades españolas utilizan Instagram para su comunicación estratégica. Para ello, se ha realizado un análisis cuantitativo, longitudinal y exhaustivo que ha abarcado 165.497 publicaciones de 89 cuentas de universidades españolas, publicadas desde 2012 hasta 2024.

Para el análisis, las autoras Enara Zarrabeitia Bilbao, Izaskun Alvarez Meaza y Rosa María Río Belver, investigadoras de la Universidad del País Vasco, han utilizado herramientas de bigdata, análisis de redes sociales (Social Network Analysis), machine learning y redes neuronales artificiales (Artificial Neural Networks).

Los resultados muestran que las cuatro universidades con los niveles más altos de engagement, medidos por el número promedio combinado de "megusta" y comentarios por publicación, son la Universidad de Alicante (UA), la Universidad Católica San Antonio (UCAM), la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y la Universidad de La Laguna (ULL). Según este estudio, “estas cuatro universidades destacan por alcanzar altos niveles de interacción y todas ellas son de tamaño medio o grande” (con más de 15.000 estudiantes).

Desafío estratégico

El análisis indica que las universidades “se enfrentan al desafío de repensar sus estrategias de contenido para conectar mejor con su audiencia y fomentar comunidades digitales más activas” y que “en general, los resultados del estudio muestran diversos niveles de madurez y eficacia en el uso de Instagram como herramienta de comunicaciónestratégica dentro del sistema universitario español”.

En este sentido, las autoras apuntan que “estas instituciones pueden servir como puntos de referencia para estrategias de comunicación digital exitosas, ya que sus publicaciones generan tanto visibilidad como participación de la audiencia.”

La investigación ha sido publicada en la Revista Latina de Comunicación Social, situada en el cuartil 1 en SJR y ESCI, lo que la convierte en una de las revistas más prestigiosas en el ámbito de la Comunicación a nivel internacional.

La rectora de la Universidad de Alicante, Amparo Navarro, destaca que estos resultados “demuestran la apuesta de la UA por crear comunidad universitaria y un sentimiento de pertenencia entre el alumnado, compartiendo espacios en los que se genere una comunicación fluida en los canales en los que ellos se sienten más cómodos”. También recuerda que “formamos parte del grupo de universidades españolas que primero apostó por crear perfiles institucionales en las principales redes”.

Los resultados de este estudio, según subraya la rectora, “demuestran que esta estrategia de comunicación ha funcionado y que el alumnado se siente identificado con la UA y valora la comunicación que se realiza en nuestras redes”.

Además de Instagram, la Universidad de Alicante tiene perfiles oficiales abiertos en Facebook, LinkedInBlueskyThreadsYouTube y TikTok.

Mayor presencia

Al respecto de esta reciente publicación de las investigadoras de la Universidad del País Vasco, cabe recordar que, en 2022, la presencia de la Universidad de Alicante en redes sociales también se situó entre de las diez mejores de España por interacción y volumen de seguidores, según UniRank, un ranking mundial del Observatorio de Ranking Académico y Excelencia del IREG (IREG Observatory on Academic Ranking and Excellence). En concreto, la UA se situó entre las cinco más seguidas de España y entre las 200 del mundo en Twitter (ahora X).

En aquel ranking, los primeros puestos fueron copados por universidades como la Pompeu Fabra, Autónoma de Barcelona (UAB), Politècnica de València, País Vasco, La Laguna, Castilla La Mancha, Huelva o Almería, entre otras. Además, en relación a Twitter, la UA aparecía junto a las universidades de Granada, Sevilla, Málaga y Murcia. Según este mismo listado, la UA se situó entre las 200 mejores del mundo, concretamente en la posición 182.