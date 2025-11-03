La Universidad de Alicante vigila sus pinos para evitar nuevas caídas

Los pinos de la Universidad de Alicante (UA) se encuentran bajo una estrecha vigilancia. La institución académica ha estrechado el control sobre el extenso arbolado que da sombra al campus de San Vicente para evitar nuevas caídas ante fuertes vientos o tormentas, como las que se registraron el pasado curso.

Las instalaciones cuentan con más de 400 ejemplares, de las cuales un 90 % son pinos carrascos y más de 200 superan los 15 metros de altura, según un informe encargado por el Vicerrectorado de Infraestructuras y Sostenibilidad a una empresa externa especialista, durante el pasado curso.

Ese estudio ha permitido a los responsables de la Universidad conocer la situación exacta, mediante coordenadas GPS, de cada uno de los árboles, así como una ficha de cada uno de ellos donde se detalla su estado actual y las posibles lesiones físicas o por plagas que se han producido a lo largo de los años. Y es que, con debido a la edad de los ejemplares (muchos de ellos datan de la antigua base militar de Rabasa) y su asentamiento sobre un suelo rocoso ha desembocado en que el 29 % presenta alguna alteración estructural.

Del total de los árboles analizados, la UA tuvo que talar cerca de 40 de ellos durante el verano, por el peligro de nuevas caídas, y realizar en casi la mitad actuaciones de mantenimiento, como apuntalamientos.

El campus ha visto talar casi 40 ejemplares este verano y tiene apuntalados varios por seguridad

Estudiantes bajo la pinada de la UA, en imagen de archivo / Alex Domínguez

Las causas

Los motivos, en muchos casos, son la antigüedad de algunos ejemplares, pero también que estos árboles han crecido mucho en altura, y que sus raíces tienen poca profundidad por las características del suelo, con estrato de roca, cuya dureza hace que las raíces no puedan crecer profundamente y disponer de un potente anclaje al terreno para el porte que tienen, según los resultados del informe. En otras ocasiones, su elevada inclinación también se suma a las dificultades de anclaje de sus raíces al suelo.

Además, el estudio también ha aconsejado a la UA la poda intensiva de otros ejemplares por una inclinación excesiva o por tener elementos secos, que también puedan desprenderse.

La primera zona de intervención donde la institución académica ha actuado ha sido la pinada próxima al pabellón de deportes próxima a los antiguos barracones y, posteriormente, en diversas zonas próximas a estos pabellones, y del entorno de la torre de control, incluso alguno de ellos en la zona de Derecho, durante la pasada temporada estival.

La demanda de más sobras es una de las más repetidas entre los alumnos

La demanda de más árboles y más sombras es una de las reivindicaciones que más se repiten en la comunidad universitaria. Una vez más ha quedado demostrado en los Presupuestos Participativos, una herramienta con la que el personal y el alumnado hace aportaciones y las que sean más votadas y viables serán una realidad. Hay más de 200.000 euros en juego.

Los usuarios de la UA insisten en que hacen falta zonas de sombra entre los dos campus, porque el tránsito en verano se hace insufrible y el calor cada vez es más extremo en los meses de junio, septiembre y octubre. También solicitan dotar de árboles en la zona de la Facultad de Económicas y Empresariales y plantar ejemplares resistentes.