El plan para unir a un barrio vulnerable de Alicante con el baloncesto logra un premio

Mucho más que una cancha para jugar al baloncesto. Desde que en Colonia Requena resuena la pelota de básquet la vida de sus vecinos ha cambiado. El proyecto que ha conseguido unir a un barrio vulnerable de la Zona Norte de Alicante a través del deporte ha sido reconocido por la Cátedra d'Estudis Esportius de la Universitat Politècnica de València (UPV) junto a la Generalitat Valenciana.

La iniciativa impulsada por la Universidad de Alicante (UA) y la Fundación Lucentum, ha sido reconocido con el Premio Deporte y Ciudadanía 2025 en la categoría de “Proyectos Sociales” por utilizar el deporte como herramienta de transformación social. Un galardón que servirá para consolidar la actividad y que pretende servir para impulsar este modelo de intervención sociodeportiva a otros barrios próximos.

Impulsado por el Departamento de Sociología I de la Universidad de Alicante y coordinado por la investigadora predoctoral Alicia Martínez Moreno, Lucentum Zona Norte nació como un proyecto de investigación y acción social en el marco de la tesis doctoral de Martínez Moreno y se desarrolla en colaboración con la Fundación Lucentum y la Peña Kali Nord, en el barrio de Colonia Requena de la capital provincial. Su objetivo es democratizar el acceso al deporte y evaluar el impacto de una intervención sociodeportiva en un contexto de vulnerabilidad para fomentar la participación comunitaria y el desarrollo integral en barrios de la Zona Norte de Alicante.

Uno de los entrenamientos de baloncesto en las pistas de Colonia Requena. / PILAR CORTÉS

El barrio alicantino, caracterizado por su diversidad cultural, ya que más de la mitad de su población es de origen extranjero, y por ser uno de los lugares con las rentas más bajas de la ciudad, ha sido el escenario donde se ha evidenciado que el deporte puede ser mucho más que una actividad física. Así se ha reafirmado en el artículo “Deporte, inclusión y transformación social en contextos urbanos vulnerables: el caso de Lucentum Zona Norte”, firmado por Alicia Martínez Moreno y Raúl Ruiz Callado, investigadores del departamento de Sociología de la Universidad de Alicante (UA).

El artículo destaca que lo interesante de esta iniciativa es que ha logrado una participación mayoritaria de niñas, algo poco habitual en programas deportivos comunitarios. La presencia femenina, además, se mantuvo de forma sostenida, lo que indica que el deporte es un "entorno seguro y motivador para ellas".

La investigación revela que el deporte en este contexto no solo ayuda a mejorar la salud y el bienestar, sino que también crea vínculos sociales sólidos, reduce la exclusión y fomenta la igualdad de oportunidades.

Un día de baloncesto con niños en el barrio Colonia Requena de Alicante / PILAR CORTES

Implicación con voluntarios

La Universidad de Alicante respalda activamente el proyecto mediante la colaboración de los vicerrectorados de Igualdad, Inclusión y Responsabilidad Social; de Estudiantes y Empleo; de Infraestructuras, Sostenibilidad y Seguridad Laboral y de Cultura, Deporte y Extensión Universitaria, además del Servicio de Deportes.

Además, el último Consejo de Gobierno de la institución académica alicantina se formalizó una mayor colaboración a través de un convenio para que el voluntariado universitario pueda colaborar de forma directa y reconocida en este proyecto.