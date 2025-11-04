El CEU de Elche analiza cómo la sostenibilidad condiciona la competitividad empresarial y los hábitos de consumo

La sostenibilidad se ha convertido en un factor que condiciona tanto la competitividad de las empresas como la forma en la que los ciudadanos consumen y los gobiernos diseñan sus políticas. Con esa idea de fondo, la Universidad CEU Cardenal Herrera de Elche celebra este jueves la jornada “La Empresa Sostenible: un desafío”, un encuentro académico y empresarial que abordará, desde distintas perspectivas, cómo evaluar las decisiones que afectan a la sostenibilidad económica, social y ambiental. La apertura, que tendrá lugar a las 9:00 horas en el Aula Magna del Edificio Carmelitas, correrá a cargo del vicerrector del CEU UCH en Elche, Álvaro Antón Antón, y de la profesora María Pilar García Alcober.

El workshop, organizado por la profesora Maite Pastor, del área de Dirección de Empresas del CEU, está impulsado por el Grupo de Investigación “Economía de la Empresa: empresa, finanzas y marketing” (GIR24/51), dentro del Proyecto “Economía Circular II”, dirigido por Gonzalo Rubio Irigoyen, y cuenta con financiación de la Ayuda PID2023-150137OB-100, del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (MICIU), la Agencia Estatal de Investigación (AEI /10.13039/501100011033) y el Fondo Social Europeo Plus (FSE+).

Competitividad empresarial y economía circular

El primer bloque de la jornada “Evaluar para decidir: impactos sobre la competitividad empresarial en el diseño de instrumentos medioambientales”, moderado por María Pilar García Alcober, pondrá el foco en cómo la economía circular y las señales de precio derivadas del carbono influyen en la toma de decisiones de las empresas.

Participarán María Jesús Ruiz-Fuensanta, de la Universidad de Castilla-La Mancha, que analizará la expansión de la economía circular en la Unión Europea y la relevancia del contexto regional; Marta Ormazabal, de la Universidad de Navarra, que abordará el diagnóstico del sector del plástico en su transición hacia la circularidad; María Pilar García Alcober, Ana Isabel Mateos Ansótegui y Maite Pastor Gosálbez, del CEU, con un estudio sobre los cambios normativos y su efecto en las pymes europeas; y Álvaro Antón Antón, también del CEU, que centrará su intervención en los mecanismos de tarificación del carbono como elemento determinante de la competitividad.

La sesión mostrará cómo las empresas están incorporando la sostenibilidad en sus procesos de decisión, no solo por razones de cumplimiento normativo, sino como una oportunidad para innovar y reducir costes a medio plazo.

A continuación, el director general de Calidad y Educación Ambiental de la Generalitat Valenciana, Jorge Blanco Coll, ofrecerá una conferencia sobre la gestión de residuos tras la DANA, en la que explicará el dispositivo de coordinación pública y las lecciones aprendidas en materia de respuesta ambiental ante emergencias.

Empresas que aplican tecnologías limpias

Tras la conferencia, la jornada dará paso a una mesa redonda empresarial titulada “La perspectiva empresarial en la promoción de tecnologías limpias: retos y soluciones eficientes”, en la que participarán Jorge Blanco Coll, de la Dirección General de Calidad y Educación Ambiental; Inma Lara, CEO de Comunicamos Experience;Jesús Martínez Reig, director de promoción de proyectos de Greene Waste to Energy y Juan Pascual Sansano. representante del Polígono Empresarial de Carrús.

El debate abordará la aplicación práctica de la sostenibilidad en la gestión diaria de las empresas, con ejemplos que van desde la valorización de residuos industriales hasta la integración de criterios medioambientales en la comunicación corporativa o la gestión sostenible de polígonos industriales.

“Desde una perspectiva territorial, esta mesa pondrá de relieve el papel que está desempeñando la provincia de Alicante en la implantación de tecnologías limpias y en la cooperación entre empresas, administración pública y universidad para avanzar hacia un modelo productivo más eficiente y respetuoso con el entorno.”, asegura su organizadora.

Impacto social, turismo y consumo responsable

La sesión de tarde estará dedicada a los impactos socioeconómicos de la sostenibilidad, con especial atención al turismo y al comportamiento de los consumidores. Bajo el título “Evaluar para decidir: impactos socioeconómicos sobre el turismo y los consumidores derivados del diseño de políticas ambientales”, este bloque estará moderado por la profesora Elena Martínez Sanchis, de la Universidad CEU Cardenal Herrera de Elche.

En él participarán Asunción Agulló Torres, de la Universidad Miguel Hernández, con un estudio sobre los factores sociales y ambientales que influyen en la percepción ciudadana de la economía circular; Rosa María Rodríguez Artola, profesora de la Universitat Jaume I, que explicará el papel de los observatorios de sostenibilidad turística en el diseño de destinos resilientes; Lirios Alós-Simó, también docente de la Universidad Miguel Hernández, que analizará el impacto de las prácticas de economía circular en la neutralidad de carbono en el sector servicios; y Elena Martínez Sanchis y Gabriel Ravello Mas, del CEU de Elche, que presentarán un análisis sobre los determinantes del compromiso ambiental en la Unión Europea.

“Este bloque permitirá debatir cómo las políticas públicas influyen en la conciencia ecológica de los ciudadanos, y de qué manera los datos y la educación ambiental pueden ayudar a mejorar la eficacia de las medidas de sostenibilidad”, reconoce Pastor.

La jornada concluirá con la intervención de Ana Isabel Mateos Ansótegui, vicedecana de la Facultad de Derecho, Empresa y Ciencias Políticas del CEU, quien subrayará el papel de la investigación universitaria en la construcción de modelos de desarrollo más sostenibles y competitivos.