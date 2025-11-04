El CEU de Elche impulsa la IX edición del certamen UNI2 con el foco en el consumo responsable y la economía circular

El campus de Elche de la Universidad CEU Cardenal Herrera ha celebrado la jornada de formación con la que se ha puesto en marcha la IX edición del certamen UNI2, un proyecto educativo dirigido a colegios e institutos de la provincia que busca implicar a los estudiantes en la creación de iniciativas sociales con impacto real en su entorno.

La sesión inaugural, celebrada el 30 de octubre en la sede Carmelitas del CEU, reunió a más de un centenar de alumnos de doce centros participantes, que este año trabajarán bajo el lema “Consumo responsable y economía circular: ¿cómo mejorar el mundo que nos rodea?”.

Una jornada para inspirar, crear y proyectar

La jornada de formación de esta nueva edición sirvió como punto de partida para que los equipos de cada colegio comenzaran a diseñar sus propuestas de acción social. El encuentro contó con la participación de docentes, expertos en sostenibilidad y profesionales del ámbito creativo, que ofrecieron a los estudiantes herramientas para convertir sus ideas en proyectos transformadores.

Tras la bienvenida institucional en el Aula Magna Carmelitas, la primera ponencia, titulada “Quien siembra, recoge: ideas para resetear el mundo”, corrió a cargo de Edgar Mozas Fenoll, quien animó a los jóvenes a reflexionar sobre la importancia de las decisiones cotidianas en la mejora del planeta. A continuación, el psicólogo Manuel Tirado Zafra-Polo abordó en su intervención “¿Por qué sabemos, pero no actuamos?” las barreras psicológicas que dificultan el cambio hacia hábitos más sostenibles.

El programa continuó con la charla “El ingrediente perfecto: la creatividad”, impartida por María Luz Roca Sansano, que subrayó el valor de la imaginación como motor de la innovación social. Posteriormente, el propio Mozas Fenoll volvió a intervenir con “3, 2, 1… Proyectando”, una sesión práctica centrada en los elementos esenciales que debe incluir un proyecto para ser viable, medible y relevante. La jornada concluyó con una sesión explicativa del Servicio de Asesoramiento del CEU, que detalló las fases del certamen y resolvió las dudas de los equipos.

Meses de trabajo en equipo hasta la defensa final en marzo de 2026

A partir de esta primera sesión, los alumnos y alumnas de los centros participantes desarrollarán durante los próximos meses sus ideas en forma de proyectos sociales o medioambientales, acompañados por sus profesores y con el asesoramiento del equipo del CEU. El proceso culminará en marzo de 2026, cuando todos los grupos defenderán sus propuestas ante un tribunal evaluador que seleccionará los tres mejores proyectos de esta edición.

Los centros que participan este curso son: El Valle, Maristas, Jesús María CEU, Santa Teresa, Diocesano Santo Domingo, La Dehesa, San Alberto Magno, Carmelitas, Aitana, Agustinos, Lope de Vega Internacional y Jesuitinas. Cada uno de ellos trabajará con equipos multidisciplinares de estudiantes, que aplicarán lo aprendido durante la jornada de formación para diseñar iniciativas innovadoras, sostenibles y aplicables a su comunidad educativa.

Desde la organización del certamen en el CEU Elche se subraya que el objetivo de UNI2 “no es únicamente premiar las mejores ideas, sino ofrecer a los jóvenes una experiencia real de aprendizaje, cooperación y compromiso con la sociedad. Se trata de que descubran que con creatividad, empatía y trabajo conjunto pueden generar cambios tangibles en su entorno”.

Edgar Mozas, Manuel Tirado, Mariluz Roca y Marián Estrada, en UNI2. / INFORMACIÓN

Nueve ediciones de compromiso y creatividad educativa

UNI2 nació hace casi una década con el propósito de estrechar la colaboración entre la Universidad CEU Cardenal Herrera y los centros educativos de la provincia de Alicante, fomentando en los más jóvenes valores como la solidaridad, la responsabilidad y el emprendimiento social. En cada edición, los temas propuestos han invitado al alumnado a reflexionar sobre los grandes retos del presente: la convivencia, la inclusión, la salud mental, la sostenibilidad o el uso ético de la tecnología.

En ediciones anteriores, proyectos como “Pequeñas cosas para la sociedad post-COVID”, del Colegio Maristas; “Adolescentes ante la adicción a la tecnología”, del Colegio Lope de Vega Internacional; o “Bullying: no mires hacia otro lado”, del Colegio Aitana, se alzaron con los primeros premios por su impacto social y su enfoque innovador.

A lo largo de estos años, el certamen se ha consolidado como una plataforma educativa única, en la que el alumnado aprende a diseñar, planificar y comunicar proyectos reales con propósito social, y donde los docentes encuentran una oportunidad para trabajar en el aula competencias clave como la empatía, la argumentación o el trabajo colaborativo.

El CEU y los colegios, unidos por la educación transformadora

El espíritu del certamen se alinea con la misión del CEU de formar personas capaces de transformar la sociedad a través del conocimiento y la acción. En palabras de la organización, “UNI2 es un ejemplo de cómo la universidad puede tender puentes con los colegios para acompañar a los más jóvenes en el descubrimiento de su propio potencial”.

Durante los próximos meses, los equipos participantes contarán con el apoyo del profesorado y con la supervisión del CEU para madurar sus proyectos, con sesiones de tutoría y seguimiento que garantizarán la evolución de cada propuesta.

El acto final de marzo de 2026 servirá como colofón a un proceso educativo que combina creatividad, reflexión ética y compromiso social. En él, los equipos presentarán públicamente sus proyectos ante el jurado y el resto de colegios, en una jornada que se ha convertido ya en un encuentro de referencia para la comunidad educativa alicantina. Los tres proyectos ganadores recibirán reconocimiento y apoyo para impulsar su difusión o implementación.