Ostras del Pacífico para reducir la contaminación del mar de Alicante

Las ostras son mucho más que un manjar en la alta cocina para selectos paladares. Estos moluscos marinos de conchas rugosas sirven para filtrar el agua y reducir la contaminación. Este método ya ha tenido un impacto positivo en la bahía de Nueva York y van a probarlo también en el vecino Mar Menor de Murcia, donde en los últimos años han saltado las alarmas por su degradación ambiental. En Alicante un grupo de jóvenes han planteado colocar 45.000 ostras del Pacífico en la bahía de San Gabriel, para para absorber contaminantes y patógenos. Y es que cada ejemplar puede filtrar hasta 200 litros de agua al día.

Por esta ambiciosa idea, Nicolás Rovegno Arrese, ingeniero pesquero; Raúl Sánchez Tarí, ingeniero biomédico; Valeria Palau Gonzalez, licenciada en gestión de proyectos internacionales y Mohammed Essedik Bouhenni, licenciado en comercio exterior acaban de ganar un premio del Parque Científico, el Centro de Empleo de la Universidad de Alicante y la Asociación de Estudiantes Multitec .

Este equipo multidisciplinar se ha fijado en la playa de San Gabriel porque han advertido de que el emisario submarino de Rincón de León descarga al mar entre 25.000 y 30.000 metros cúbicos de agua tratada procedente de la ciudad de Alicante. Aunque este efluente pasa por procesos de depuración, todavía contiene patógenos y contaminantes, que alteran la calidad del agua y la biodiversidad costera.

A esta situación se suma la proximidad del Puerto de Alicante, situado a menos de dos kilómetros y a la intensa actividad náutica, que incluye buques mercantiles, embarcaciones deportivas, pesqueras y turísticas, lo que, según los autores del proyecto de investigación "Reviure la Mar”, genera descargas residuales, hidrocarburos, microplásticos y ruido submarino, lo que incrementa la presión ambiental sobre esta franja litoral.

Los investigadores plantean coloca las ostras colocadas bajo el mar con un sistema de suspensión. / INFORMACIÓN

Por ello, los investigadores han planteado restaurar este ecosistema marino con ostras del Pacífico (Magallana gigas), porque mientras se alimentan estos seres vivos, "retienen bacterias, microalgas y materia orgánica en suspensión, devolviendo al entorno un agua más limpia, clara y oxigenada, mejorando así la transparencia y calidad ambiental del medio marino", explican.

El proyecto propone instalar un cultivo piloto de ostras suspendidas en lo que se conoce como "linternas marinas" a unos 600 metros de la costa. Con 45.000 ejemplares, estiman que el sistema podría filtrar entre el 22 y el 25 % del volumen total de agua cercana al punto de vertido cada día, lo que generaría una renovación ecológica continua del entorno costero.

"Aunque la biomasa no está destinada al consumo humano, las ostras actuarán como un biofiltro natural que mejora la calidad del agua y favorece procesos ecológicos de autodepuración", señalan los autores del proyecto, quienes sostienen que su iniciativa podría servir de base para la replicación del modelo en otras áreas costeras afectadas por vertidos urbanos o industriales.

Monitoreo y segundo uso de las ostras

Para medir los resultados, los investigadores proponen aprovechar los puntos de control de calidad del agua de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales (Epsar), que ya miden la existencia de bacterias fecales, el oxígeno disuelto, los nitratos y la turbidez de las aguas.

"Esto permitirá comparar datos reales antes y después de la instalación, demostrando cómo las ostras pueden complementar los sistemas convencionales de depuración", apuntan.

Los jóvenes que han ganado un concurso del Parque Científico de Alicante por su proyecto de ostras para filtrar el mar. / INFORMACIÓN

Los ganadores de "Cienciathon" también han puesto cifras para llevar a la realidad su idea. Estiman que la instalación inicial del sistema piloto necesitaría una inversión aproximada de 10.000 euros, que cubriría la adquisición e instalación de las estructuras marinas (linternas, cuerdas, boyas y anclajes), la compra de ostras certificadas y el monitoreo biológico durante la fase de implementación. A partir del segundo año, calculan que haría falta un presupuesto anual de mantenimiento y reposición, de unos 3.000 euros.

Una vez que las ostras cultivadas en este proyecto hayan cumplido su uso proponen destinarla como biomaterial filtrante para sistemas de drenaje sostenible, como sustrato para nuevos cultivos o como material educativo, artístico o compost ecológico.

Con todo, los investigadores son de los que piensan que "el mar no necesita más teorías, necesita acción" y apuestan por empezar en Alicante comenzando "con algo tan simple, silencioso y poderoso como una ostra".