Una startup del Parque Científico de Alicante logra seis millones para industrializar el reciclaje de plásticos

Una startup del Parque Científico de Alicante, Fych Technologies, ha logrado más de 6 millones de euros en subvenciones y capital para industrializar el reciclaje avanzado de plásticos multicapa, los envases que combinan varias capas de distintos materiales, como plástico, aluminio y cartón, presentes en los tetrabriks, las bolsas de snacks y las bandejas para carne y pescado.

La compañía está construyendo su primera planta industrial de reciclaje en Hondón de las Nieves para transformar envases complejos en productos reciclados de alto valor, con el apoyo del EIC Fund y de Lombard Odier Investment Managers, según ha informado la Universidad de Alicante (UA). El objetivo es la producción y venta de LDPE, HDPE y polipropileno (PP), que son plásticos con diferentes propiedades. El LDPE es suave y flexible, ideal para bolsas; el HDPE es más rígido y duro, usado en botellas y tuberías; y el PP es resistente al calor y a la fatiga, empleado en envases de alimentos y piezas de automóviles.

La instalación, que comenzará a operar en el primer trimestre de 2026, tendrá una capacidad anual de 3.000 toneladas y permitirá recuperar materiales como polialuminio, estructuras Bag-in-Box y otros plásticos flexibles. Además, servirá como centro de demostración tecnológica para licenciar sus procesos a nivel internacional y acelerar la transición global hacia el reciclaje avanzado.

El proyecto ReMLP (Recycling Multilayer Plastic) ofrece soluciones industriales a empresas que buscan integrar plásticos reciclados en su producción. La planta industrializará las tecnologías patentadas de deslaminación y descontaminación desarrolladas por la compañía, capaces de procesar polialuminio post-consumo y otros plásticos complejos, generando pellets reciclados listos para nuevos envases y productos.

Estas tecnologías, que utilizan agua, detergentes y vapor para separar y descontaminar los materiales, eliminan más del 96% de los olores y compuestos tóxicos, permitiendo un reciclaje “de envase a envase” y cumpliendo los requisitos de seguridad exigidos por la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) para aplicaciones de contacto alimentario o cosmético.

En 2024, el European Innovation Council (EIC) Accelerator, parte del programa Horizonte Europa, seleccionó el proyecto para recibir 2,3 millones de euros en subvenciones, lo que apoyó la ampliación de sus tecnologías. Posteriormente, en agosto de 2026, la compañía cerró una ronda de capital por 4 millones de euros con los gestores suizos Lombard Odier Investment Managers, respaldada por la Alliance to End Plastic Waste y el EIC Fund.

Años de investigación en la UA

La startup fue fundada por Oksana Horodytska, Andrea Cabanes y Andrés Fullana, tras años de investigación en la UA. Desde su planta piloto, ubicada en el Parque Científico de Alicante, la empresa colabora con fabricantes, recicladores y centros de investigación de todo el mundo, impulsando la economía circular y la innovación en la gestión de residuos.

Esteban Pelayo, director general del Parque Científico de Alicante, ha destacado que “el crecimiento de Fych Technologies es un ejemplo del valor que tiene el ecosistema de innovación que impulsamos desde el PCA. Su avance desde el laboratorio universitario hasta la industrialización de una tecnología disruptiva demuestra cómo el talento científico y el emprendimiento tecnológico pueden generar un impacto real en la sostenibilidad y la competitividad de nuestro territorio”.