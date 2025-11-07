La UA desarrolla la primera base de datos de los beneficios de las aves nativas en España

Investigadores de la Universidad de Alicante (UA), en colaboración con investigadores de la Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH) y del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC) han desarrollado la primera base de datos que cuantifica los beneficios que las aves nativas de España proporcionan a las personas y al medio ambiente.

El trabajo, liderado por Esther Sebastián-González, del Departamento de Ecología de la UA, analiza 12 tipos de servicios ecosistémicos, tanto de provisión, regulación y culturales— que las aves ofrecen a la sociedad. Entre ellos se incluyen el control de plagas, la dispersión de semillas, el reciclaje de materia orgánica, el valor estético, artístico y ecoturístico, así como su importancia como especies cinegéticas o simbólicas.

Además, también presenta ServiBirds, una herramienta pionera que evalúa el papel ecológico, cultural y económico de 378 especies de aves pertenecientes a 73 familias y que, según los autores del estudio, “permite identificar qué especies son clave para el mantenimiento de los ecosistemas y cómo su conservación impacta directamente en la calidad de vida humana”.

Además, según añaden, ofrece un marco de referencia para España, pero también “puede aplicarse en otras regiones y grupos taxonómicos, sirviendo como herramienta para gestionar y conservar la biodiversidad de forma más efectiva”.

Gráfico de los beneficios de las aves nativas de España / INF

“Esenciales para el bienestar”

El análisis muestra que todas las especies de aves aportan algún tipo de servicio ecosistémico y que más del 60 % contribuye a cuatro o más servicios distintos, lo que demuestra que “las aves son esenciales para el bienestar humano: regulan procesos ecológicos clave y además inspiran nuestra cultura, el arte y el turismo”, explican los autores en este estudio.

Entre las especies más relevantes destacan la urraca común (Pica pica) y el mirlo común (Turdus merula), que proporcionan múltiples servicios de regulación, y el buitre leonado (Gyps fulvus), que sobresale por su papel en la eliminación de carroña.

En el ámbito cultural, especies como la perdiz roja (Alectoris rufa), el águila real (Aquila chrysaetos) o el jilguero europeo (Carduelis carduelis) destacan por su relevancia estética, artística y ecoturística.

En este sentido, los autores explican que el estudio “subraya que el valor de las aves va más allá de la biodiversidad, también tiene repercusiones económicas y sociales, especialmente en el turismo ornitológico”.

Este estudio ha sido publicado en la revista Ardeola: International Journal of Ornithology y fue llevado a cabo por un equipo compuesto por los investigadores Esther Sebastián-González, Susana Carrión, Germán López-Iborra, Claudia Pérez, Gloria Rocher, José García-Rodríguez y Adrian Orihuela-Torres del Departamento de Ecología y del Departamento de Tecnología Informática y Computación de la UA, los investigadores del área de Ecología de la UMH José Antonio Sánchez Zapata, Francisco Botella y Juan Manuel Pérez-García, y Cristian Pérez-Granados del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC) y forma parte del proyecto CHAN-TWIN, financiado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades con fondos NextGeneration (TED2021-130890B-C21).