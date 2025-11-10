La UA desvela los enigmas matemáticos de edificios y zonas verdes del campus

Torres cilíndricas, hileras concéntricas o un ortoedro son solo algunos de los elementos matemáticos que 25 estudiantes procedentes de Valencia, Castellón y Alicante pudieron identificar y estudiar en el campus de la Universidad de Alicante (UA).

Lo hizo un grupo de jóvenes de 10 y 11 años que forman parte del Estalmat (Estímulo del Talento Matemático) de la Comunitat Valenciana, un programaformativo orientado a desarrollar las capacidades y habilidades en matemáticas de escolares con especial talento en este campo.

El objetivo de esta ruta-yincana, organizada por el Grupo de Divulgación Matemática de la UA (Dimates), es introducir a los asistentes en el mundo más cotidiano de las matemáticas. En este sentido, el campus universitario reúne una serie de características con zonas verdes y edificios que ofrecen grandes ejemplos de geometría, equilibrio y proporción.

El objetivo de esta ruta-yincana es introducir a los asistentes en el mundo más cotidiano de las matemáticas. / INFORMACIÓN

Los participantes, divididos en grupos, pasaron por distintas estaciones en las que un monitor les facilitó una ficha educativa con tareas vinculadas directamente con el elemento o estructura matemática relacionada con la parada. Tras superar el reto, los jóvenes accedieron a una clave encriptada que les daba la pista para poder conocer la siguiente ubicación y, así, completar la ruta.

El grupo de estudiantes, desde las 10 hasta las 13 horas, recorrieron buena parte del campus, tomando como referencia las siguientes paradas en las que llevaron a cabo actividades. Las estaciones se distribuyeron en el aulario I (punto de encuentro), el Rincón de los Poetas, el Museo de la Universidad de Alicante (MUA) y el aulario II.

Desde el año 2016, la ruta matemática por el campus de la UA forma parte del programa Estalmat. Esta actividad cuenta con el apoyo de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT)-Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, a través de UA Divulga, la Unidad de Cultura Científica y de la Innovación (UCC+I) de la Universidad de Alicante.

Talleres

A lo largo de esa misma mañana, los estudiantes también tuvieron la posibilidad de participar en otras actividades formativas como "Optimización", taller impartido por José Antonio García, y "Doblar y cortar no es coser y cantar", con el profesor Roberto Selva.

Equilibrio y proporción destacan en el diseño de edificios y zonas verdes del campus universitario. / INFORMACIÓN

El primer taller proponía explorar cómo aplicar métodos de optimización o técnicas para encontrar las mejores soluciones posibles a distintos tipos de problemas, analizando estrategias efectivas y los desafíos abiertos que surgen en este contexto.

El segundo taller estaba relacionado con el resultado consistente en afirmar que cualquier conjunto de líneas trazadas en un plano puede cortarse con un solo corte tras doblarlo adecuadamente y proponía métodos para construir los dobleces y abordar tanto casos sencillos como generales.

Una ruta para todos los públicos

Como novedad, más allá de esta actividad docente y divulgativa, el grupo Dimates ha impulsado, con la colocación de paneles y un mapa online, una ruta matemática por la UA para todos los públicos. Gracias a estos recursos, cualquier persona interesada en esta temática puede recorrer diferentes rincones del campus donde la belleza de este entorno está indisolublemente ligada al misterioso atractivo de las matemáticas.