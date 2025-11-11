Creatividad, estrategia y aprendizaje real: el CEU y Panama Jack celebran la IX edición de su Marketing Experience

El Centro de Congresos “Ciutat d’Elx” se convirtió el 5 de noviembre en un aula de ideas, creatividad y estrategias de marca. Allí tuvo lugar la jornada de formación con la que la Universidad CEU Cardenal Herrera y la empresa Panama Jack iniciaron la IX edición del certamen Marketing Experience, un proyecto educativo que desde hace casi una década une a colegios, universidad y empresa en una experiencia real de aprendizaje.

El encuentro reunió a alumnos de primero de Bachillerato y de ciclos formativos procedentes de diez centros educativos de Alicante y Murcia —CEU Jesús María, Altozano, El Valle, Laude Newton College, San Pablo CEU Murcia, Magno Alenda, King’s College, Don Bosco, Sagrada Familia y FEMPA— que a lo largo de los próximos meses diseñarán una campaña de comunicación en redes sociales sobre la marca Panama Jack, aplicando conceptos de marketing, creatividad y estrategia comercial.

Una formación con espíritu profesional

La jornada inaugural comenzó con la bienvenida institucional y la presentación del proyecto por parte del Servicio de Asesoramiento Universitario del CEU, responsable de la coordinación y seguimiento de la iniciativa. A continuación, Gabriel Ravello, profesor del Grado en Marketing del CEU y miembro del jurado, ofreció una introducción a los fundamentos del marketing, explicando cómo las decisiones estratégicas de las marcas responden a la comprensión de su público objetivo y a la coherencia de su propuesta de valor.

Posteriormente, el equipo de Panama Jack presentó la historia y filosofía de la firma, nacida en Elche, y su forma de trabajar el marketing desde la autenticidad y la sostenibilidad. Tras el descanso, Ana Poveda, también profesora del CEU y miembro del jurado, impartió la ponencia “Campañas de comunicación social media”, en la que mostró ejemplos de proyectos reales, métricas de impacto y herramientas digitales para planificar una estrategia eficaz en redes sociales. La sesión concluyó con un turno abierto de preguntas, en el que los jóvenes participantes plantearon dudas sobre posicionamiento, viralización de contenidos y cómo conectar emocionalmente con las audiencias digitales.

“Lo más importante —explicó Gabriel Ravello— es que comprendan cómo el marketing puede ser una herramienta para conectar personas, ideas y valores. No se trata solo de vender un producto, sino de contar historias coherentes con lo que la marca representa”. Por su parte, Ana Poveda destacó el valor pedagógico de esta primera jornada: “Los alumnos viven un proceso de aprendizaje activo y profesional. Desde el primer día tienen que pensar como un departamento de marketing, tomar decisiones estratégicas y defenderlas con argumentos”.

Meses de trabajo en equipo hasta la gran final de abril

Tras la formación, cada colegio organizará internamente equipos de entre cuatro y ocho estudiantes que elaborarán su propuesta de campaña. En enero, los centros seleccionarán su proyecto finalista, que representará al colegio en la gran final del 24 de abril de 2026, que se celebrará en el campus del CEU de Elche. Durante este periodo, los grupos contarán con la tutoría de estudiantes de 4.º curso del Grado en Marketing del CEU, quienes acompañarán el desarrollo de las ideas y orientarán a los equipos sobre aspectos técnicos, comunicativos y de gestión. Este modelo de mentoría cruzada —en el que universitarios guían a alumnos de Bachillerato— se ha consolidado como uno de los pilares distintivos del certamen.

Según explica Marián Estrada, responsable del Servicio de Asesoramiento Universitario (Marketing y Comercial) del CEU, “esta dinámica de aprendizaje compartido es uno de los grandes valores de Marketing Experience. Los universitarios experimentan lo que supone dirigir un equipo real, y los estudiantes de Bachillerato descubren de primera mano cómo se trabaja en una agencia o en un departamento de comunicación”. Los participantes contarán además con sesiones de seguimiento y tutorías online con el equipo del CEU. Los proyectos deberán presentarse antes del 17 de abril, acompañados de una memoria técnica y una presentación audiovisual.

En la fase final, un jurado integrado por profesores del CEU y directivos de Panama Jack valorará las campañas según cuatro criterios: adecuación al público objetivo, creatividad, combinación y coherencia de los recursos empleados y calidad en la exposición. Se otorgarán tres reconocimientos: el primer premio al mejor proyecto global, una mención especial a la creatividad y una mención especial a la mejor estrategia. Los equipos premiados recibirán tarjetas de regalo Panama Jack y el grupo ganador absoluto, además, una mochila de la marca.

Una experiencia real entre universidad y empresa

El Marketing Experience CEU–Panama Jack nació hace nueve años con un objetivo: “acercar la universidad y la empresa a los estudiantes preuniversitarios, permitiéndoles experimentar el proceso real de idear, planificar y presentar una campaña publicitaria”, apunta Estrada. Desde su primera edición, el certamen ha evolucionado tanto en complejidad como en alcance, consolidándose como una cita de referencia para los colegios de la provincia de Alicante y de la Región de Murcia, concluye la coordinadora de este proyecto.

En su primera edición, un videojuego solidario centrado en la marca Panama Jack fue el proyecto ganador. En ediciones posteriores, los participantes transformaron una historia de Navidad en una campaña emocional, exploraron conceptos como la responsabilidad social de las marcas o el marketing experiencial como herramienta de conexión con el consumidor. En la VII edición, el certamen premió la originalidad y la estrategia en propuestas que combinaban contenido digital, narrativa de marca y sostenibilidad.

En palabras de Ravello, “este proyecto tiene algo que no se enseña en los libros: la sensación de enfrentarse a un reto real. Los alumnos deben investigar, crear, debatir y presentar una propuesta ante un jurado profesional. Es una forma de aprendizaje vivencial que deja huella”.

Para Ana Poveda, además, la experiencia contribuye a despertar vocaciones: “Muchos de los participantes terminan interesándose por los estudios universitarios en Marketing, Comunicación o Dirección de Empresas. Este certamen les permite descubrir que detrás de cada marca hay estrategia, análisis y mucha creatividad”.

El papel de Panama Jack es, desde el inicio, esencial. La empresa ilicitana, conocida por su proyección internacional y su fuerte identidad de marca, colabora activamente en la formación, ofrece asesoramiento a los equipos y forma parte del jurado final. Su implicación convierte el proyecto en un ejemplo modélico de colaboración universidad–empresa, donde la compañía aporta su experiencia profesional y los jóvenes contribuyen con nuevas perspectivas y creatividad.

“Panama Jack ha sido un socio constante y comprometido. Compartimos con ellos la visión de que la educación y la empresa pueden crecer juntas, generando valor social y profesional”, subraya Marián Estrada. “Cuando un grupo de jóvenes consigue convertir una idea en una estrategia de comunicación sólida, comprendemos que el aprendizaje ha sido completo”, afirma Estrada. “No se trata de ganar, sino de vivir un proceso que combina formación, trabajo en equipo y contacto con el mundo profesional”.

Este enfoque práctico encaja plenamente con la filosofía educativa del CEU, centrada en formar personas capaces de transformar la sociedad a través del conocimiento y la acción. En este sentido, iniciativas como Marketing Experience no solo acercan a los jóvenes a la universidad, sino que les permiten descubrir el valor del marketing como disciplina creativa, estratégica y con impacto.