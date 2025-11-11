El alumnado del Plan de Excelencia del CEU de Elche participó en un encuentro académico con Rafael Domingo Oslé, catedrático de Derecho Romano de la Universidad de Navarra y autor del ensayo El sentido del cristianismo. La actividad, organizada por el vicerrector del CEU UCH en Elche, Álvaro Antón, y por el coordinador del Plan de Excelencia, Jesús Martínez Gandía, ofreció a los estudiantes la oportunidad de dialogar, reflexionar e inspirarse a través de un intercambio directo con uno de los juristas y pensadores más reconocidos en el ámbito del humanismo cristiano.

El encuentro se desarrolló en un formato cercano y participativo: primero en una comida y, posteriormente, en un café-coloquio donde el profesor Domingo conversó con los alumnos sobre “El valor del cristianismo en un mundo plural”. Las preguntas de los estudiantes giraron en torno al papel del cristianismo en la cultura actual, la libertad religiosa, el diálogo entre fe y razón, y la vigencia de los valores éticos en una sociedad globalizada.

Una conversación sobre libertad, fe y esperanza

Durante el coloquio, Rafael Domingo compartió su experiencia personal y académica, recordando su estancia en Estados Unidos, donde pudo conocer una visión distinta sobre la libertad religiosa y el papel de las convicciones en el espacio público. Aquella vivencia, explicó, fue clave para la elaboración de su obra El sentido del cristianismo, un ensayo en el que examina con mirada crítica y esperanzada la relación entre la fe y la cultura contemporánea.

El catedrático animó a los estudiantes a redescubrir el cristianismo como una propuesta abierta y universal, que no se impone, sino que se ofrece libremente. “El cristianismo —recordó— no se reduce a su legado histórico, sino que constituye una fuente de valores que enriquece nuestra identidad, fortalece nuestra libertad e ilumina nuestro futuro”.

La conversación abordó también el valor del perdón, la belleza y la conciencia moral como ejes del pensamiento cristiano, y su influencia en la política, el derecho, la economía y la ciencia. Domingo defendió que los valores cristianos siguen teniendo un papel decisivo en la búsqueda de la verdad y la convivencia social, y que su exclusión del espacio público supondría un empobrecimiento cultural y moral.

Presentación del libro El sentido del cristianismo

Tras el coloquio con los alumnos, muchos de ellos asistieron en el Aula Magna del CEU de Elche a la presentación oficial del libroEl sentido del cristianismo, organizada por la Asociación Fomento del Sentido Común y la Tolerancia. En este acto, abierto a la comunidad universitaria y al público general, Rafael Domingo desgranó las grandes preguntas que articulan su obra: cómo entender hoy la fe, qué papel juega el cristianismo en un mundo secularizado y qué razones sustentan su vigencia en el siglo XXI.

El autor defendió la necesidad de recuperar el mensaje esencial del Evangelio como guía para afrontar los desafíos actuales, marcados por la fragmentación y la pérdida de sentido. Con tono sereno pero apasionado, invitó a los asistentes a vivir la fe con sencillez y coherencia, como una fuente de esperanza y transformación personal y social.

Formación integral y diálogo con el pensamiento

El Plan de Excelencia de la Universidad CEU Cardenal Herrera tiene como objetivo ofrecer a sus alumnos una formación integral, que complemente su preparación académica con espacios de diálogo interdisciplinar y crecimiento personal. En ese marco, encuentros como el mantenido con Rafael Domingo refuerzan la dimensión humanista y ética de la educación universitaria.

El vicerrector Álvaro Antón y el profesor Jesús Martínez Gandía destacaron la importancia de acercar a los estudiantes a referentes intelectuales que invitan a pensar, debatir y descubrir el sentido profundo de la libertad, la fe y la convivencia en un mundo plural.