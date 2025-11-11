Prometeo reúne en Elche a 400 fisioterapeutas para debatir el futuro de la Neuromodulación Percutánea

El pasado sábado, 8 de noviembre, el Palacio de Congresos de Elche se convirtió en el epicentro nacional de la fisioterapia invasiva. Más de 400 profesionales de toda España participaron en Prometeo, una jornada impulsada por los profesores Fran Ortega y Raúl Valdesuso, creadores de la Neuromodulación Percutánea (NMP) en España y docentes en el Grado en Fisioterapia y el Diploma Universitario de Experto en Neuromodulación Percutánea y Técnicas Invasivas de la Universidad CEU Cardenal Herrera.

“Queríamos crear un espacio distinto a un congreso; un formato en el que todos pudiéramos hablar de fisioterapia en igualdad, compartir lo que sabemos y, sobre todo, lo que aún no sabemos”, explicaba Ortega, que destacó la alta participación y la atmósfera de intercambio científico que caracterizó las sesiones.

Durante toda la jornada se sucedieron ponencias de 90 minutos con debate abierto, donde los asistentes —fisioterapeutas, investigadores, traumatólogos y estudiantes— pudieron intervenir y aportar experiencias clínicas.

El nombre del encuentro, Prometeo, simboliza ese espíritu de transmisión del conocimiento. “Ha sido una jornada para encender una chispa colectiva —añadía Ortega—, un encuentro de pasión y pensamiento crítico sobre hacia dónde avanza nuestra profesión”.

La Neuromodulación Percutánea, una técnica española con proyección internacional

La Neuromodulación Percutánea (NMP) es una técnica pionera desarrollada por Ortega y Valdesuso que utiliza agujas guiadas por ecografía y corriente eléctrica para estimular nervios periféricos y optimizar la función muscular. Nació en el entorno clínico y docente del CEU de Elche y hoy se imparte en su posgrado específico, único en España por su enfoque clínico y de investigación aplicada.

Durante el encuentro se abordaron los avances más recientes en el campo de la NMP, desde el tratamiento del hombro rígido hasta la estimulación del “alto mando nervioso”, pasando por el uso combinado de NMP y estimulación transcraneal por corriente directa (tDCS) para el abordaje del dolor cráneo-mandibular o neuropático.

Según Ortega, el futuro de esta disciplina pasa por ampliar la evidencia científica: “Debemos trasladar los ensayos clínicos a estudios multicéntricos y poblacionales, que nos permitan extraer información más valiosa sobre los protocolos y su impacto real en la sociedad”. Esa vocación de investigación aplicada explica la creciente proyección internacional de la técnica. La NMP española ya se enseña en universidades y centros clínicos de Latinoamérica y Europa, consolidando al CEU de Elche como un referente formativo en fisioterapia invasiva.

Del dolor a la función: suelo pélvico, posparto y fisioterapia integradora

Una de las mesas más seguidas de la jornada fue “Del dolor a la función: NMP en reeducación del suelo pélvico y CALP postparto”, con la participación de las profesoras Cristina Orts y Cristina Salar, ambas docentes del Grado en Fisioterapia del CEU de Elche y referentes nacionales en reeducación de suelo pélvico.

Ortega destacó que el suelo pélvico se ha convertido en una de las áreas de mayor crecimiento en la fisioterapia, tanto por su relevancia clínica como por su impacto social. “Hablamos de una estructura que todos tenemos y que puede sufrir disfunciones no solo dolorosas, sino también funcionales. Por eso es esencial que los fisioterapeutas dispongan de herramientas para abordarlas de forma global, desde la ecografía hasta las técnicas invasivas”, apuntó.

La sesión puso de relieve la necesidad de integrar la fisioterapia pélvica y la neuromodulación percutánea en el tratamiento de dolencias relacionadas con el posparto, la incontinencia o el dolor pélvico crónico, combinando ciencia, tecnología y sensibilidad clínica.

Una fisioterapia que piensa y conversa

Prometeo no fue un congreso al uso, sino un laboratorio de ideas en tiempo real. En lugar de ponencias cerradas, hubo diálogo, debate y reflexión compartida. En lugar de jerarquías, un tono horizontal que permitió a clínicos y estudiantes conversar de igual a igual sobre técnicas, límites y nuevas preguntas.

“Quizá el éxito de Prometeo esté ahí —reflexionaba Ortega al cierre—: en entender que la fisioterapia del futuro no solo trata, sino que piensa, mide y conversa. Y en ese diálogo está su fuerza”.

La nueva generación del CEU: investigación y compromiso

El encuentro contó también con una destacada participación de la comunidad universitaria. Varios estudiantes del CEU de Elche colaboraron en la organización de Prometeo, y la dirección del evento quiso reconocer su implicación con un curso online de Neuromodulación Percutánea valorado en 500 euros, que recibirán de manera gratuita. Además, asistieron seis alumnos del CEU de Valencia pertenecientes al Plan de Excelencia Académica, que pudieron vivir de cerca una jornada marcada por la innovación, la evidencia científica y la colaboración interuniversitaria.

Para Ortega y Valdesuso, su presencia simboliza el relevo generacional de una fisioterapia más científica, más comunicativa y más humana. “Ellos representan el futuro —afirma Ortega—. Profesionales que combinan el rigor de la investigación con la pasión por el aprendizaje continuo”.