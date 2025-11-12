¿Por qué las mujeres se resisten a estudiar ingenierías?

La presencia de mujeres en estudios altamente demandados en el mercado laboral, como son las ingenierías, en especial, la informática, es mínima. Tan solo un 16 % del alumnado de esta carrera en la Universidad de Alicante (UA) está representado por chicas. La institución académica lleva años tratando de revertir esta situación con planes de divulgación, pero las jóvenes se siguen resistiendo a acceder, por lo general, a los grados técnicos.

Para romper esta tendencia, la UA está liderando un proyecto europeo que tiene como objetivo fomentar el interés de las alumnas de Secundaria por las disciplinas STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) y avanzar hacia una presencia más equilibrada de mujeres y hombres en las ingenierías.

Una de las nuevas apuestas que van a hacer es realizar talleres dirigidos a profesores y a los equipos de orientación de los institutos para conseguir atraer y motivar a las chicas hacia estas titulaciones. También quieren involucrar a las familias.

"Vemos que existe mucho desconocimiento y queremos concienciar de la rapidísima inserción laboral que tienen estos estudios, que las chicas son perfectamente capaces de sacarse estas carreras y que estas titulaciones sirven para mejorar la vida de la gente, que es lo que, principalmente, les motiva", explica María Francisca Gómez-Rico, coordinadora del proyecto y profesora de Ingeniería Química de la UA.

La jornada "Quiero ser ingeniera" celebrada en la UA para atraer a chicas a las carreras técnicas / AXEL ALVAREZ

El objetivo que se han marcado es llegar a 500 alumnas de entre 12 y 16 años, justo antes que tener que decidir qué rama del Bachillerato estudian, a un centenar de profesores, un centenar de familias y 50 orientadores en España, Italia, Noruega y Lituania, que son los países integrados en el consorcio que promueve el proyecto, financiado con 400.000 euros de la Unión Europea.

Y es que a nivel global, las carreras técnicas en la UA tienen una presencia femenina del 31 %, un porcentaje que se ve elevado porque las alumnas que se decantan por Arquitectura o Ingeniería Biomédica, donde existe prácticamente paridad entre chicos y chicas. "Hemos comprobado que la parte creativa y el fin social atrae especialmente a las adolescentes hacia estas carreras y creemos que hace falta vender mejor otras ingenierías, porque también tienen esos objetivos", añade la coordinadora de la iniciativa.

Una de las principales innovaciones del proyecto será la creación del Observatorio STEM Girls, que permitirá recoger y analizar datos sobre la evolución de las vocaciones femeninas en las ingenierías y medir si existe un cambio de tendencia tras años de acciones de fomento.

El equipo que participa en el proyecto "STEM Girls: Path to Success in Engineering" / INFORMACIÓN

Socios

Con una duración de tres años (2025–2028), el consorcio está formado por universidades, centros escolares, una organización no gubernamental y una gran empresa tecnológica, lo que aporta una combinación de perfiles académicos, educativos, sociales y empresariales. Participan la Universitetet i Tromsø - Norges Arktiske Universitet (Noruega), la Vilniaus Gedimino Technikos Universitetas (Lituania), la CESIE Ente del Terzo Settore (Italia), el IES San Vicente (España), la Stiftelsen Tromsø International School (Noruega), el Vilniaus Gedimino technikos universiteto inzinerijos licejus (Lituania) y la empresa NTT Data Spain, líder en su sector tecnológico y referente en innovación y en la promoción del talento femenino en áreas STEM.